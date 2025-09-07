1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

2 . तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फिर बना नंबर 1 शो

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पिछले 18 सालों से फैन्स के दिलों पर राज कर रहा है. लंबे समय बाद यह शो एक बार फिर टीवी जगत का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो बन गया है. इस शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी फैन्स का खूब मनोरंजन करते हैं और अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लेते हैं. तो आज हम आपको उनकी एक एपिसोड की फीस बताते हैं.