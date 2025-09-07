FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?

कृष्णा अभिषेक से झगड़े के बाद कीकू शारदा ने छोड़ा कपिल का शो? इस नए शो में आएंगे नजर?

BCCI के बैंक बैलेंस का खुलासा, संपत्ति के आंकड़े सुनकर खुली रह जाएंगी आंखें, इनकम टैक्स भरने की तैयारी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

वीकेंड का वार में मचा धमाल, कौन होगा Bigg Boss के घर से बाहर आइए जानते है पूरी खबर

Chandra Grahan 2025: आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

आज लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या भारत में देख सकेंगे ब्लड मून? जानें ग्रहण की टाइमिंग

Pitru Paksha 2025: आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

आज से शुरू हो गया पितरों के तर्पण का दिन, यहां जानें पितृ पक्ष श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथियां

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू

तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के जेठालाल यानी दिलीप जोशी की एक एपिसोड की फीस जानकर आप हैरान रह जाएंगे. उनकी कुल संपत्ति, कमाई और शो की टीआरपी के बारे में पूरी डिटेल्स यहां पढ़ें.

| Sep 07, 2025, 09:22 AM IST

1.दिलीप जोशी का सफर

दिलीप जोशी का सफर
1

तारक मेहता का उल्टा चश्मा" शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी एक वरिष्ठ अभिनेता हैं. वह शुरुआत से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में खूब नाम कमाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेठालाल एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज करते हैं?

Advertisement

2. तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फिर बना नंबर 1 शो

तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फिर बना नंबर 1 शो
2

तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पिछले 18 सालों से फैन्स के दिलों पर राज कर रहा है. लंबे समय बाद यह शो एक बार फिर टीवी जगत का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो बन गया है. इस शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी फैन्स का खूब मनोरंजन करते हैं और अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लेते हैं. तो आज हम आपको उनकी एक एपिसोड की फीस बताते हैं.

3. बॉलीवुड से टीवी तक का दिलीप जोशी का सफर

बॉलीवुड से टीवी तक का दिलीप जोशी का सफर
3

दिलीप जोशी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की थी. उन्होंने सलमान खान की 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन' और 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' जैसी फिल्मों में काम किया है. हालाँकि, इन फिल्मों में उनकी बड़ी भूमिकाएँ नहीं थीं.

4.दिलीप जोशी का जेठालाल किरदार 18 साल बाद भी बरकार

दिलीप जोशी का जेठालाल किरदार 18 साल बाद भी बरकार
4

दिलीप जोशी ने 18 साल पहले 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था और इसी शो से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली. दिलीप जोशी शुरुआत से ही इस शो से जुड़े हुए हैं और फैन्स के दिलों पर राज कर रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि जेठालाल एक एपिसोड के लिए निर्माताओं से कितनी फीस ले रहे हैं.

TRENDING NOW

5.एक एपिसोड के लिए दिलीप जोशी कितनी फीस लेते हैं?

एक एपिसोड के लिए दिलीप जोशी कितनी फीस लेते हैं?
5

दिलीप जोशी की फीस की बात करें तो वह शो के लिए हर महीने अच्छी खासी कमाई करते हैं. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपये चार्ज करते हैं.

6.दिलीप जोशी की कुल संपत्ति

दिलीप जोशी की कुल संपत्ति
6

कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलीप जोशी की कुल संपत्ति करीब 47 करोड़ रुपये है. साल 2023 में 'कोईमोई' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेठालाल की कुल संपत्ति पिछले 5 सालों में 135 फीसदी बढ़ी है. एक्टर सालों से तारक मेहता शो में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके साथ किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

 

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
Uric Acid Remedy: जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
जोड़ों और हड्डियों में फंसे क्रिस्टल को तोड़ देंगी ये 5 चीजें, ये है यूरिक एसिड का रामबाण देसी इलाज
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
कौन हैं AI में भारत की अगली क्रांति के जनक मितेश खपरा? Times की टॉप 100 लिस्ट में आया इस IITian प्रोफेसर का नाम
Normal Blood Sugar Level: उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक 
उम्र के हिसाब से कितना होना चाहिए आपका ब्लड शुगर? डायबिटीज में कितना ग्लूकोज लेवल माना जाता खतरनाक
Shardiya Navratri Devi Sawari: शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
शारदीय नवरात्रि में किस वाहन से धरती पर पधारेंगी देवी दुर्गा? मां के आगमन और प्रस्थान वाहन क्या संकेत देते हैं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE