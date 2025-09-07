1 एपिसोड के लिए इतने पैसे लेते हैं 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के जेठालाल, सलमान खान की फिल्म से किया था बॉलीवुड डेब्यू
1.दिलीप जोशी का सफर
तारक मेहता का उल्टा चश्मा" शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी एक वरिष्ठ अभिनेता हैं. वह शुरुआत से ही इस शो का हिस्सा रहे हैं. उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में खूब नाम कमाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेठालाल एक एपिसोड के लिए कितना चार्ज करते हैं?
2. तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ फिर बना नंबर 1 शो
तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो पिछले 18 सालों से फैन्स के दिलों पर राज कर रहा है. लंबे समय बाद यह शो एक बार फिर टीवी जगत का सबसे ज़्यादा टीआरपी वाला शो बन गया है. इस शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी फैन्स का खूब मनोरंजन करते हैं और अपनी कॉमेडी से सबका दिल जीत लेते हैं. तो आज हम आपको उनकी एक एपिसोड की फीस बताते हैं.
3. बॉलीवुड से टीवी तक का दिलीप जोशी का सफर
दिलीप जोशी की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉलीवुड से की थी. उन्होंने सलमान खान की 'मैंने प्यार किया', 'हम आपके हैं कौन' और 'फिर भी दिल है हिंदुस्तानी' जैसी फिल्मों में काम किया है. हालाँकि, इन फिल्मों में उनकी बड़ी भूमिकाएँ नहीं थीं.
4.दिलीप जोशी का जेठालाल किरदार 18 साल बाद भी बरकार
दिलीप जोशी ने 18 साल पहले 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो से टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था और इसी शो से उन्हें खूब लोकप्रियता मिली. दिलीप जोशी शुरुआत से ही इस शो से जुड़े हुए हैं और फैन्स के दिलों पर राज कर रहे हैं. ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि जेठालाल एक एपिसोड के लिए निर्माताओं से कितनी फीस ले रहे हैं.
5.एक एपिसोड के लिए दिलीप जोशी कितनी फीस लेते हैं?
दिलीप जोशी की फीस की बात करें तो वह शो के लिए हर महीने अच्छी खासी कमाई करते हैं. टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शो में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख से 2 लाख रुपये चार्ज करते हैं.
6.दिलीप जोशी की कुल संपत्ति
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिलीप जोशी की कुल संपत्ति करीब 47 करोड़ रुपये है. साल 2023 में 'कोईमोई' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जेठालाल की कुल संपत्ति पिछले 5 सालों में 135 फीसदी बढ़ी है. एक्टर सालों से तारक मेहता शो में काम कर रहे हैं, उन्होंने इसके साथ किसी और प्रोजेक्ट पर काम नहीं किया है.
