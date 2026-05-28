7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | May 28, 2026, 11:18 AM IST
1.Honey Singh Darkest 7 Years Story
म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार यो यो हनी सिंह आज अपनी ऊर्जा और गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे खुद को शीशे में देखने से भी कतराते थे. हाल ही में, एक इंटरव्यू के दौरान रैपर ने अपने जीवन के सबसे काले अध्याय के बारे में खुलकर बात की है. बताया कि 7 सालों तक कहां गायब थे और हुआ क्या था.
2.हनी सिंह को क्या हुआ था?
हनी सिंह ने बताया कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर की गंभीर बिमारी से जूझ रहे थे. रैपर की इस मानसिक जंग की शुरुआत एक म्यूजिक रियलिटी शो के दौरान हुई थी. उस समय वे शाहरुख खान के साथ यूएस टूर पर थे. स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था. उन्होंने साझा किया, "मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्टेज पर गया, तो वहीं दम तोड़ दूंगा." घबराहट और डर के कारण वे स्टेज पर जाने से बचते थे, यहां तक कि लोगों से छिपने के लिए उन्होंने अपने आधे बाल भी मुंडवा लिए थे.
3.7 साल तक कहां गायब थे रैपर?
अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए हनी सिंह ने बताया कि वे करीब 7 साल तक पूरी तरह से दुनिया से कट गए थे. उन्होंने न केवल अपने प्रशंसकों से बल्कि अपने बचपन के दोस्तों से भी दूरी बना ली थी. वे कहते हैं, "मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उस हालत में देखे. न कोई फोन, न इंटरनेट और न ही कोई टीवी. वह वक्त एक ऐसे 'नरक' की तरह था जहां शैतान जैसा महसूस होता था."
4.हनी सिंह ने 7 साल तक रो-रोकर क्यों गुजारे थे दिन?
बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज रैपर के लिए आसान नहीं था. इलाज के दौरान ली गई हैवी मेडिकेशन (भारी दवाइयों) का उनके शरीर पर बुरा असर पड़ा. उनका वजन बढ़कर 105 किलो हो गया और उनके सारे बाल झड़ गए. सिंगर ने भावुक होकर बताया कि आज वे गंजे हो चुके हैं और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें विग का सहारा लेना पड़ता है.
5.हनी सिंह ने इन गानों के साथ किया कमबैक
'ब्राउन रंग', 'ब्लू आइज', 'अंग्रेजी बीट' और 'लुंगी डांस' जैसे गानों से फैंस पर राज करने वाले यो यो हनी सिंह अब कमबैक कर चुके हैं. कमबैक के बाद, बीते कुछ साल में रिलीज उनके 'मखना' और 'मिलेनियर' जैसे गानों ने धमाल मचाया. इसके अलावा, Honey 3.0 और Glory जैसे एल्बमस की सफलता ने उन्हें फैंस से फिर से जोड़ा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से