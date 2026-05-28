FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
PSSSB Excise Inspector Admit Card 2026: पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें फटाफट डाउनलोड

पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, इस लिंक से करें फटाफट डाउनलोड

Numerology: इस मूलांक के लोग होते हैं गजब के माइंड रीडर, सामने आते ही जान लेते हैं दूसरे के मन की बातें

इस मूलांक के लोग होते हैं गजब के माइंड रीडर, सामने आते ही जान लेते हैं दूसरे के मन की बातें

CM योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम सुधारा तो भरा खजाना, यूपी आबकारी विभाग की इस साल हुई रिकॉर्ड कमाई

CM योगी आदित्यनाथ ने सिस्टम सुधारा तो भरा खजाना, यूपी आबकारी विभाग की इस साल हुई रिकॉर्ड कमाई

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल

7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल

Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम

Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम

नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल

Honey Singh Darkest Years: मशहूर रैपर यो यो हनी सिंह ने हाल ही में अपने संघर्ष का दर्द साझा किया है. उन्होंने बताया कि कैसे 7 साल की मानसिक स्थिति ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया.

Pragya Bharti | May 28, 2026, 11:18 AM IST

1.Honey Singh Darkest 7 Years Story

Honey Singh Darkest 7 Years Story
1

म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार यो यो हनी सिंह आज अपनी ऊर्जा और गानों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब वे खुद को शीशे में देखने से भी कतराते थे. हाल ही में, एक इंटरव्यू के दौरान रैपर ने अपने जीवन के सबसे काले अध्याय के बारे में खुलकर बात की है. बताया कि 7 सालों तक कहां गायब थे और हुआ क्या था. 

Advertisement

2.हनी सिंह को क्या हुआ था?

हनी सिंह को क्या हुआ था?
2

हनी सिंह ने बताया कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर की गंभीर बिमारी से जूझ रहे थे. रैपर की इस मानसिक जंग की शुरुआत एक म्यूजिक रियलिटी शो के दौरान हुई थी. उस समय वे शाहरुख खान के साथ यूएस टूर पर थे. स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था. उन्होंने साझा किया, "मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्टेज पर गया, तो वहीं दम तोड़ दूंगा." घबराहट और डर के कारण वे स्टेज पर जाने से बचते थे, यहां तक कि लोगों से छिपने के लिए उन्होंने अपने आधे बाल भी मुंडवा लिए थे.

3.7 साल तक कहां गायब थे रैपर?

7 साल तक कहां गायब थे रैपर?
3

अपनी मानसिक स्थिति का जिक्र करते हुए हनी सिंह ने बताया कि वे करीब 7 साल तक पूरी तरह से दुनिया से कट गए थे. उन्होंने न केवल अपने प्रशंसकों से बल्कि अपने बचपन के दोस्तों से भी दूरी बना ली थी. वे कहते हैं, "मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे उस हालत में देखे. न कोई फोन, न इंटरनेट और न ही कोई टीवी. वह वक्त एक ऐसे 'नरक' की तरह था जहां शैतान जैसा महसूस होता था."

4.हनी सिंह ने 7 साल तक रो-रोकर क्यों गुजारे थे दिन?

हनी सिंह ने 7 साल तक रो-रोकर क्यों गुजारे थे दिन?
4

बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज रैपर के लिए आसान नहीं था. इलाज के दौरान ली गई हैवी मेडिकेशन (भारी दवाइयों) का उनके शरीर पर बुरा असर पड़ा. उनका वजन बढ़कर 105 किलो हो गया और उनके सारे बाल झड़ गए. सिंगर ने भावुक होकर बताया कि आज वे गंजे हो चुके हैं और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें विग का सहारा लेना पड़ता है.
 

TRENDING NOW

5.हनी सिंह ने इन गानों के साथ किया कमबैक

हनी सिंह ने इन गानों के साथ किया कमबैक
5

'ब्राउन रंग', 'ब्लू आइज', 'अंग्रेजी बीट' और 'लुंगी डांस' जैसे गानों से फैंस पर राज करने वाले यो यो हनी सिंह अब कमबैक कर चुके हैं. कमबैक के बाद, बीते कुछ साल में रिलीज उनके 'मखना' और 'मिलेन‍ियर' जैसे गानों ने धमाल मचाया. इसके अलावा, Honey 3.0 और Glory जैसे एल्बमस की सफलता ने उन्‍हें फैंस से फिर से जोड़ा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल
7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल
Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम
Eid-ul-Adha Mubarak Wishes 2026: बकरीद मुबारक!'आपकी हर दुआ हो जाए मुकम्मल..' ईद-उल-अजहा पर अपनों को भेजें अल्लाह की रहमत और बरकत भरे ये प्यारे पैगाम
नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी
नौकरी छोड़कर लिया बिजनेस का रिस्क, आज बना डाली 50000 करोड़ की कंपनी
Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट
Vaibhav Suryavanshi ने IPL 2026 एलिमिनेटर में बना डाले 6 महारिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड
एक IPL सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ा क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Ear Piercing Benefits: सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार
सिर्फ परंपरा और संस्कार नहीं, कान छिदवाने से शांत हो जाते हैं ये 2 ग्रह, खुल जाते हैं किस्मत के द्वार
Success Tips: सक्सेस के लिए घर से निकलते समय कौन-सा पैर पहले रखें बाहर, नाड़ी से जानिए कैसे जुड़ी है इससे आपकी किस्मत
सक्सेस के लिए घर से निकलते समय कौन-सा पैर पहले रखें बाहर, नाड़ी से जानिए कैसे जुड़ी है इससे आपकी किस्मत
Premanand Maharaj: ‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग
‘मैं मिलूं या न मिलूं, प्यार करता रहूंगा…’ प्रेमानंद महाराज के शब्दों ने बढ़ाई भक्तों की चिंता, 10 दिनों से बंद हैं पदयात्रा-सत्संग
Numerology: इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज
इन 3 मूलांक के लोग हर बात को रखते हैं सीक्रेट, किसी के सामने नहीं खोलते दिल के राज
Shani Gochar: शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग
शनि इन 4 राशियों को देने आ गए मेहनत का फल, अगले 4 महीने पैसा, प्रमोशन और प्रॉपर्टी के बन रहे योग
MORE
Advertisement