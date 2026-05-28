7 साल कहां थे Honey Singh, खुद को शीशे में देख क्यों फूट-फूटकर रोते थे रैपर? सिंगर ने बताया बीते नरक जैसे जीवन का हाल

2 . हनी सिंह को क्या हुआ था?

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हनी सिंह ने बताया कि वे बाइपोलर डिसऑर्डर की गंभीर बिमारी से जूझ रहे थे. रैपर की इस मानसिक जंग की शुरुआत एक म्यूजिक रियलिटी शो के दौरान हुई थी. उस समय वे शाहरुख खान के साथ यूएस टूर पर थे. स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था. उन्होंने साझा किया, "मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्टेज पर गया, तो वहीं दम तोड़ दूंगा." घबराहट और डर के कारण वे स्टेज पर जाने से बचते थे, यहां तक कि लोगों से छिपने के लिए उन्होंने अपने आधे बाल भी मुंडवा लिए थे.