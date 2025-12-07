FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली, लखनऊ और पटना फ्लाइट्स कैंसिल | बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 150 उड़ानें कैंसिल हुईं

एंटरटेनमेंट

IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर

बिग बॉस सीजन 19 के फिनाले की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. 7 दिसंबर रविवार इस सीजन का विनर मिल जाएगा. टेलीविजन के सुपरस्टार गौरव खन्ना फिनाले में पहुंच चुके हैं. बिग बॉस की ट्रॉफी जीतने के लिए उन्हें प्रणित मोरे, अमाल मलिक, तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट जैसी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को हराना होगा. अब बात करते है कानपुर के गौरव खन्ना की. गौरव को आज ट्रॉफी मिलेगी या नही ये शाम को पता चल ही जाएगा. लेकिन उनकी जर्नी कमाल की रही है. आइए गौरव खन्ना के कानपुर से बिग बॉस के सफर के बारे में जातने हैं. 

सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 01:19 PM IST

1.कानपुर के रहने वाले

कानपुर के रहने वाले
1

गौरव खन्ना कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से पूरी थी. इसके बाद मुंबई से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री ली थी. 

2.लुक्स और स्किल्स

लुक्स और स्किल्स
2

गौरव खन्ना ने अपने लुक्स और स्किल्स की वजह से एक्टिंग में करियर बनाने का मन बना लिया. किस्मत उनके साथ थी और उन्हें 'सिद्धांत' शो से इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial

3.जनता का प्यार 

जनता का प्यार 
3

लेकिन उन्हें जनता का असली प्यार 'ये प्यार न होगा कम' शो से मिला. इस टीवी सीरियल में उनकी साथी और लीड एक्ट्रेस यामी गौतम थी. बता दें कि एक्टर बनने से पहले वह आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा थे. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial

4.इन शोज में किया काम

इन शोज में किया काम
4

गौरव ने 'सीईडी', 'कुमकुम', 'संतान', 'कॉमेडी क्लास', 'तेरे बिन' और 'नच ले विद सरोज खान' जैसे तमाम शोज में काम किया. गौरव का स्टारडम ऊंचाईयों पर था. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial

5.कई बार मिलें धोखे

कई बार मिलें धोखे
5

गौरव बिग बॉस में बता चुके है कि उन्हें अपनों से बहुत धोखे मिले हैं. उनके करीबी दोस्त ने उनके साथ फ्रॉड किया था, जिसके बाद उनके लिए संभालना काफी मुश्किल रहा. मुश्किल दौर में उन्हें पत्नी आकांक्षा चमोला का सपोर्ट मिला. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial

