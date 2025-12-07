IT Industry में जॉब, अपनों से खाया धोखा... आज हैं TV के बड़े सुपरस्टार, जानिए कानपुर के गौरव खन्ना का बिग बॉस तक का सफर

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 07, 2025, 01:19 PM IST
1.कानपुर के रहने वाले
गौरव खन्ना कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल से पूरी थी. इसके बाद मुंबई से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री ली थी.
2.लुक्स और स्किल्स
गौरव खन्ना ने अपने लुक्स और स्किल्स की वजह से एक्टिंग में करियर बनाने का मन बना लिया. किस्मत उनके साथ थी और उन्हें 'सिद्धांत' शो से इंडस्ट्री में कदम रखने का मौका मिला. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial
3.जनता का प्यार
लेकिन उन्हें जनता का असली प्यार 'ये प्यार न होगा कम' शो से मिला. इस टीवी सीरियल में उनकी साथी और लीड एक्ट्रेस यामी गौतम थी. बता दें कि एक्टर बनने से पहले वह आईटी इंडस्ट्री का हिस्सा थे. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial
4.इन शोज में किया काम
गौरव ने 'सीईडी', 'कुमकुम', 'संतान', 'कॉमेडी क्लास', 'तेरे बिन' और 'नच ले विद सरोज खान' जैसे तमाम शोज में काम किया. गौरव का स्टारडम ऊंचाईयों पर था. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial
5.कई बार मिलें धोखे
गौरव बिग बॉस में बता चुके है कि उन्हें अपनों से बहुत धोखे मिले हैं. उनके करीबी दोस्त ने उनके साथ फ्रॉड किया था, जिसके बाद उनके लिए संभालना काफी मुश्किल रहा. मुश्किल दौर में उन्हें पत्नी आकांक्षा चमोला का सपोर्ट मिला. PHOTO: Instagram @gauravkhannaofficial