Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 26, 2025, 11:30 AM IST
1.हॉरर सीरीज
दिसंबर 2025 में अमेजन एमएक्स प्लेयर (जो पहले मिनीटीवी के नाम से जाना जाता था) पर एक रोमांचक और डरावनी वेब सीरीज लॉन्च हुई है. ये वेब सीरीज पूरी तरह रियल लाइफ घटनाओं से इंस्पायर्ड है.
2.भय- द गौरव तिवारी मिस्ट्री
इस सीरीज का नाम भय- 'द गौरव तिवारी मिस्ट्री' है. इस मूवी में एक मर्डर मिस्ट्री को दिखाया गया, लेकिन कातिल कोई सीरियल किलर नहीं है बल्कि मौत रहस्यमयी तरीके से हुई है.
3.पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर
भारत के पहले सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की जिंदगी और 2016 में हुई उनकी रहस्यमयी मौत इस सीरीज का बेस है. गौरव तिवारी ने कई डरावने और अनसुलझे मामलों की जांच की थी.
4.एड और लोरेन
ये जांच ठीक उसी तरह की थी वैसे ही जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एड और लोरेन वॉरेन किया करते थे. गौरव तिवारी की मौत आज भी एक अनुसलझी पहली की तरह बनी हुई है.
5.असली केसेज
इस सीरीज में गौरव तिवारी के असली केसेज को दिखाया गया है. जिसमें अलौकिक घटनाओं, भूत-प्रेत और रहस्यमयी घटनाओं का जिक्र है. कई दर्शकों ने इसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर बताया कि सीरीज के कुछ सीन इतने डरावने हैं कि रात में नींद नहीं आती.