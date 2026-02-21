FacebookTwitterYoutubeInstagram
असम में अमित शाह का कांग्रेस पर निशाना, कहा- 'कांग्रेस कभी घुसपैठियों को नहीं निकालेगी. कांग्रेस ने असम में घुसपैठियों को बसाया असम में हम फिर से सरकार बनाएंगे.'

मसल्स और बोन की वीकनेस के साथ माइग्रेन और हार्ट बीट का रिदम बिगाड़ती है इस मिनरल की कमी

8 मिनट का गुस्सा 40 मिनट तक हार्ट को रिस्क पर रखता है, रिसर्च ने खोला चौंकाने वाला सच

रोज़ा तोड़ते ही इफ्तार में खजूर क्यों खाते हैं रोजेदार? जानिए साइंस और इस्लाम दोनों का बड़ा राज

Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी

खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें

Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

Horror Films on OTT : अगर आप रोमांच और खौफ के शौकीन हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद 'सिस्टर डेथ' और 'अंडर द शैडो' जैसी फिल्में आपकी रातों की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं.

Pragya Bharti | Feb 21, 2026, 04:08 PM IST

आजकल दर्शकों के बीच कॉमेडी और एक्शन के साथ-साथ हॉरर-थ्रिलर फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ा है. सस्पेंस, डरावनी आवाजें और अचानक सामने आने वाले साये दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं. अगर आप भी खुद को मजबूत जिगरे वाला समझते हैं और डरावनी वेब सीरीज या फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 5 फिल्में आपके लिए 'परफेक्ट' चॉइस हैं. लेकिन सावधान! इन्हें अकेले देखने पर आपके पसीने छूट सकते हैं.

साल 2016 में आई यह फिल्म युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है. कहानी एक मां और बेटी की है, जो युद्ध की विभीषिका के बीच एक अपार्टमेंट में फंसी हुई हैं. जल्द ही मां को अहसास होता है कि युद्ध के खतरों से कहीं ज्यादा भयानक वो 'साया' है, जिसने उसकी बेटी को अपने शिकंजे में ले लिया है. इसे IMDb पर 6.8 की शानदार रेटिंग मिली है.

2023 में रिलीज हुई यह स्पेनिश हॉरर मिस्ट्री फिल्म चर्च और नन की रहस्यमयी दुनिया को दिखाती है. फिल्म का हर सीन आपको डर का अहसास कराएगा. पाको प्लाजा द्वारा निर्देशित यह फिल्म खौफ और रहस्य का ऐसा ताना-बना बुनती है कि आप अंत तक स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे. IMDb रेटिंग: 5.7.

हॉरर और मिस्ट्री का बेहतरीन मिश्रण है 'द अनइनवाइटेड'. फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लंबे समय तक मानसिक अस्पताल में रहने के बाद घर लौटती है. लेकिन घर वापसी के साथ ही उसके साथ ऐसी डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी. IMDb रेटिंग: 6.3.

हॉरर और मिस्ट्री का बेहतरीन मिश्रण है 'द अनइनवाइटेड'. फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी है जो लंबे समय तक मानसिक अस्पताल में रहने के बाद घर लौटती है. लेकिन घर वापसी के साथ ही उसके साथ ऐसी डरावनी घटनाएं घटने लगती हैं, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी. IMDb रेटिंग: 6.3.

अगर आप हॉरर के साथ एक्शन के शौकीन हैं, तो जैमी फॉक्स स्टारर 'डे शिफ्ट' जरूर देखें. यह फिल्म वैम्पायर हंटिंग पर आधारित है. फिल्म में एक पिता अपनी बेटी के लिए खौफनाक स्थितियों से गुजरता है. इसमें स्विमिंग पूल वाले कुछ सीन इतने डरावने हैं कि आप सहम जाएंगे. IMDb रेटिंग: 6.1.
 

यह एक 'हॉरर कॉमेडी' फिल्म है, लेकिन इसे हल्के में लेने की गलती न करें. एक सुनसान जंगल में आयोजित कॉन्फ्रेन्स कैसे कत्लेआम और दहशत में बदल जाती है, यही इस फिल्म की जान है. 1 घंटा 40 मिनट की यह फिल्म आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी. IMDb रेटिंग: 5.7.
Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें
कल से इन 5 राशियों का शुरू होगा सुनहरा समय, शुक्र ग्रह की चाल बदलते ही लगेगी लॉटरी
खान खानदान की 3 पीढ़ियां सेना में, फिर Salim Khan ने कैसे ले ली फिल्मों में एंट्री? जानें
हथेली का ये निशान खोल सकता है किस्मत का राज! जानिए आपका शनि पर्वत दे रहा अमीरी या संघर्ष का संकेत
शक्तिशाली ग्रहों के महासंगम से इन 6 राशियों की रॉयल लाइफ का खुलेगा दरवाजा, तिजोरी से ओवरफ्लो होने लगेगा पैसा
Advertisement