Horror Films: रूह को झकझोर देंगी OTT पर मौजूद ये 5 डरावनी फिल्में, खौफ ऐसा कि असल में सुनाई देगी चीखें

1 . Horror Film on OTT

1

आजकल दर्शकों के बीच कॉमेडी और एक्शन के साथ-साथ हॉरर-थ्रिलर फिल्मों का क्रेज तेजी से बढ़ा है. सस्पेंस, डरावनी आवाजें और अचानक सामने आने वाले साये दिल की धड़कनें तेज कर देते हैं. अगर आप भी खुद को मजबूत जिगरे वाला समझते हैं और डरावनी वेब सीरीज या फिल्में ढूंढ रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स पर मौजूद ये 5 फिल्में आपके लिए 'परफेक्ट' चॉइस हैं. लेकिन सावधान! इन्हें अकेले देखने पर आपके पसीने छूट सकते हैं.