हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

Pragya Bharti | Feb 15, 2026, 02:21 PM IST
1.Highest Paid Villain in Bollywood
हिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सबसे प्रभावशाली खलनायकों का जिक्र होता है, तो सबसे पहला नाम बॉलीवुड के शेर खान का ही आता है. ये सिनेमा जगत के ऐसे विलेन हैं, जिनकी हीरो से भी ज्यादा फीस है. इस खलनायक की दमदार एक्टिंग ने ही उन्हें बॉलीवुड का 'विलेन नंबर 1' बनाया.
2.ऐसे हुआ था करियर का आगाज
विलेन साहब के अपने करियर की शुरुआत भी काफी फिल्मी थी. उन्हें अपना पहला ब्रेक लाहौर में एक पान की दुकान पर मिला था. 6 दशकों से भी लंबे अपने करियर में उन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया. एक्टर ने आजाद भारत से पहले ही एक्टिंग शुरू कर दी थी और शुरुआत में लगभग दो दर्जन फिल्मों में खलनायक बनकर दर्शकों के दिलों में खौफ पैदा कर दिए.
3.हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो 'सुपर विलेन' कौन?
आमतौर पर फिल्मों में लीड हीरो को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन आज हम बॉलीवुड के इकलौते ऐसे विलेन की बात कर रहे हैं, जिनकी फीस कई बार फिल्म के मुख्य अभिनेता से भी अधिक होती थी. दरअसल, इस खलनायक कान नाम प्राण हैं, जिनकी एक्टिंग से असल जिंदगी में भी लोग कांप उठते हैं.
4.इन फिल्मों में निभाए अहम रोल
प्राण का रुतबा ऐसा था कि उनके बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थीं. उन्होंने 'आजाद', 'मधुमति', 'देवदास', 'राम और श्याम' और 'डॉन' जैसी फिल्मों में ऐसे यादगार नकारात्मक किरदार निभाए कि लोग असल जिंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे थे.
5.कैसे मिला 'शेर खान' का टैग?
साल 1973 में आई फिल्म 'जंजीर' प्राण साहब के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इस फिल्म में उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 'शेर खान' की भूमिका निभाई. उनके इस किरदार की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि आज भी उन्हें सिनेमा का 'शेर खान' कहा जाता है. इस फिल्म के बाद उनकी छवि एक खूंखार विलेन से बदलकर एक वफादार दोस्त और चरित्र अभिनेता की भी हो गई.
6.खौफ ऐसा कि लोगों ने नाम रखना छोड़ दिया
प्राण साहब की एक्टिंग इतनी सजीव होती थी कि 50 और 60 के दशक में लोगों ने अपने बच्चों का नाम 'प्राण' रखना बंद कर दिया था. समाज में उनके प्रति एक डर बैठ गया था, जो एक अभिनेता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी. आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दमदार आवाज और 'सिगरेट के छल्ले' बनाने का वो अंदाज हमेशा याद किया जाएगा.
