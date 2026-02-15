हीरो से ज्यादा फीस लेने वाला वो खलनायक, जिसके खौफ से असल जिंदगी में भी थर-थर कांपते थे लोग; कौन था बॉलीवुड का 'शेर खान'?

6 . खौफ ऐसा कि लोगों ने नाम रखना छोड़ दिया

प्राण साहब की एक्टिंग इतनी सजीव होती थी कि 50 और 60 के दशक में लोगों ने अपने बच्चों का नाम 'प्राण' रखना बंद कर दिया था. समाज में उनके प्रति एक डर बैठ गया था, जो एक अभिनेता के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी. आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी दमदार आवाज और 'सिगरेट के छल्ले' बनाने का वो अंदाज हमेशा याद किया जाएगा.

