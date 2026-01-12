Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

1 . Highest Paid Actresses 2026

भारतीय सिनेमा में अब अभिनेत्रियां न केवल अपनी अदाकारी से दिल जीत रही हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं. साल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉप अभिनेत्रियों की फीस में जबरदस्त उछाल आया है. आपको बता दें कि इस रेस में सबसे आगे 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा हैं. चलिए आगे हम आपको टॉप 5 हाई-पेड एक्ट्रेस के नाम बताते हैं. साथ ही, यह भी बताएंगे कि फीस के मामले में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का क्या हाल है...