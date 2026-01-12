Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 03:41 PM IST
1.Highest Paid Actresses 2026
भारतीय सिनेमा में अब अभिनेत्रियां न केवल अपनी अदाकारी से दिल जीत रही हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं. साल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉप अभिनेत्रियों की फीस में जबरदस्त उछाल आया है. आपको बता दें कि इस रेस में सबसे आगे 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा हैं. चलिए आगे हम आपको टॉप 5 हाई-पेड एक्ट्रेस के नाम बताते हैं. साथ ही, यह भी बताएंगे कि फीस के मामले में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का क्या हाल है...
2.Priyanka Chopra
'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा आज न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड का भी बड़ा नाम हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका एक भारतीय फिल्म के लिए करीब ₹30 से ₹40 करोड़ तक चार्ज कर रही हैं. वे न केवल सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री हैं, बल्कि उनकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू उन्हें इस सूची में सबसे ऊपर रखती है.
3.Alia Bhatt
आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में खुद को सबसे भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित किया है. साल 2026 में 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' जैसी बड़ी फिल्मों के लिए आलिया ₹25 से ₹30 करोड़ के बीच फीस वसूल रही हैं. उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन' भी उनकी कुल आय में बड़ा इजाफा करती है.
4.Deepika Padukone
दीपिका पादुकोण का नाम हमेशा से ही हाईएस्ट पेड लिस्ट में टॉप पर रहा है. हाल ही में मां बनने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. वे प्रति फिल्म ₹20 से ₹30 करोड़ चार्ज करती हैं. विज्ञापनों की दुनिया में भी दीपिका एक बड़ा नाम हैं, जहाँ वे एक एंडोर्समेंट के लिए ₹7 से ₹10 करोड़ लेती हैं.
5.Kangana Ranaut
बीजेपी सांसद और 'क्वीन' अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी बेबाकी और अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती हैं. फिल्मों में उनके दमदार किरदारों के लिए वे मेकर्स से ₹15 से ₹25 करोड़ तक की फीस लेती हैं. वे अपनी फिल्मों का निर्देशन और प्रोडक्शन भी खुद संभालती हैं, जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है.
6.Kareena Kapoor Fees
करीना कपूर खान उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने शादी और बच्चों के बाद भी अपनी स्टार पावर को कम नहीं होने दिया. आज भी वे एक फिल्म के लिए ₹10 से ₹20 करोड़ के बीच फीस चार्ज करती हैं. उनकी हालिया रिलीज 'द बकिंघम मर्डर्स' और 'क्रू' की सफलता ने उनकी मार्केट वैल्यू को फिर से बूस्ट किया है.
7.Shraddha Kapoor
इस लिस्ट में श्रद्धा कपूर का नाम भी तेजी से ऊपर आया है. 'स्त्री 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर ₹15-18 करोड़ कर ली है. वहीं, कियारा आडवाणी फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए करीब ₹15 करोड़ लेकर नई हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लीग में शामिल हो गई हैं.
