ब्रेकिंग न्यूज़
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

एंटरटेनमेंट

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: साल 2026 में प्रियंका चोपड़ा ₹40 करोड़ की फीस के साथ टॉप पर हैं. दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट टॉप 5 की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं, आइए आगे जानते हैं.

Pragya Bharti | Jan 12, 2026, 03:41 PM IST

1.Highest Paid Actresses 2026

Highest Paid Actresses 2026
1

भारतीय सिनेमा में अब अभिनेत्रियां न केवल अपनी अदाकारी से दिल जीत रही हैं, बल्कि कमाई के मामले में भी बड़े-बड़े सुपरस्टार्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं. साल 2026 की नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, टॉप अभिनेत्रियों की फीस में जबरदस्त उछाल आया है. आपको बता दें कि इस रेस में सबसे आगे 'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा हैं. चलिए आगे हम आपको टॉप 5 हाई-पेड एक्ट्रेस के नाम बताते हैं. साथ ही, यह भी बताएंगे कि फीस के मामले में आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण का क्या हाल है...

2.Priyanka Chopra

Priyanka Chopra
2

'देसी गर्ल' प्रियंका चोपड़ा आज न केवल बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड का भी बड़ा नाम हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रियंका एक भारतीय फिल्म के लिए करीब ₹30 से ₹40 करोड़ तक चार्ज कर रही हैं. वे न केवल सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री हैं, बल्कि उनकी ग्लोबल ब्रांड वैल्यू उन्हें इस सूची में सबसे ऊपर रखती है.

3.Alia Bhatt

Alia Bhatt
3

आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में खुद को सबसे भरोसेमंद स्टार के रूप में स्थापित किया है. साल 2026 में 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' जैसी बड़ी फिल्मों के लिए आलिया ₹25 से ₹30 करोड़ के बीच फीस वसूल रही हैं. उनकी अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'इटरनल सनशाइन' भी उनकी कुल आय में बड़ा इजाफा करती है.

4.Deepika Padukone

Deepika Padukone
4

दीपिका पादुकोण का नाम हमेशा से ही हाईएस्ट पेड लिस्ट में टॉप पर रहा है. हाल ही में मां बनने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है. वे प्रति फिल्म ₹20 से ₹30 करोड़ चार्ज करती हैं. विज्ञापनों की दुनिया में भी दीपिका एक बड़ा नाम हैं, जहाँ वे एक एंडोर्समेंट के लिए ₹7 से ₹10 करोड़ लेती हैं.

5.Kangana Ranaut

Kangana Ranaut
5

बीजेपी सांसद और 'क्वीन' अभिनेत्री कंगना रनौत अपनी बेबाकी और अभिनय क्षमता के लिए जानी जाती हैं. फिल्मों में उनके दमदार किरदारों के लिए वे मेकर्स से ₹15 से ₹25 करोड़ तक की फीस लेती हैं. वे अपनी फिल्मों का निर्देशन और प्रोडक्शन भी खुद संभालती हैं, जिससे उनकी कमाई और बढ़ जाती है.

6.Kareena Kapoor Fees

Kareena Kapoor Fees
6

करीना कपूर खान उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने शादी और बच्चों के बाद भी अपनी स्टार पावर को कम नहीं होने दिया. आज भी वे एक फिल्म के लिए ₹10 से ₹20 करोड़ के बीच फीस चार्ज करती हैं. उनकी हालिया रिलीज 'द बकिंघम मर्डर्स' और 'क्रू' की सफलता ने उनकी मार्केट वैल्यू को फिर से बूस्ट किया है.

 

7.Shraddha Kapoor

Shraddha Kapoor
7

इस लिस्ट में श्रद्धा कपूर का नाम भी तेजी से ऊपर आया है. 'स्त्री 2' की ऐतिहासिक सफलता के बाद उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर ₹15-18 करोड़ कर ली है. वहीं, कियारा आडवाणी फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए करीब ₹15 करोड़ लेकर नई हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लीग में शामिल हो गई हैं.

