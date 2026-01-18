TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 18, 2026, 03:22 PM IST
1.टीवी की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में शुमार
आज शिवांगी जोशी का नाम टीवी की हाईएस्ट पेड की लिस्ट में टॉप पर आता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह एक एपिसोड के लिए ₹1.5 लाख से ₹2 लाख तक चार्ज करती हैं. विज्ञापनों और सोशल मीडिया एंडोर्समेंट के जरिए भी उनकी सालाना कमाई करोड़ों में है.
2.मोहसिन खान के साथ भी रहा रिश्ता
कुशाल टंडन से पहले, शिवांगी और उनके पहले को-स्टार मोहसिन खान के रिलेशनशिप की खबरें काफी आम थीं. दोनों लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन बाद में उनके ब्रेकअप की खबरों ने फैंस का दिल तोड़ दिया. हालांकि, दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर खुलकर मुहर नहीं लगाई थी.
3.Shivangi Joshi Fashion
आप शिवांगी जोशी की तरह इस तरह का सफेद और सिंपल ड्रेस पहन सकती हैं. यह बेहद खूबसूरत है.
4.लग्जरी गाड़ियों और घर की मालकिन
बता दें कि शिवांगी जोशी टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. वह किसी भी एपिसोड के लिए 80 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. वह अक्सर ही इंस्टाग्राम पर खूबसूरत फोटोज और वीडियो भी शेयर करती रहती हैं. शिवांगी जोशी को लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक है. उनके पास मुंबई में खुद का आलीशान अपार्टमेंट है. इसके अलावा, उनके कार कलेक्शन में जगुआर (Jaguar) और ऑडी (Audi) जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं.
5.खुद से 13 साल बड़े एक्टर संग अफेयर की चर्चा
शिवांगी जोशी की निजी जिंदगी हमेशा चर्चा का विषय रही है. इन दिनों उनका नाम उनके 'बरसातें' को-स्टार कुशाल टंडन के साथ जोड़ा जा रहा है. दिलचस्प बात यह है कि कुशाल उम्र में शिवांगी से करीब 13 साल बड़े हैं. दोनों को अक्सर एक साथ वेकेशन मनाते और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे की पोस्ट पर कमेंट करते देखा जाता है, जिससे उनकी सगाई और शादी की अफवाहें भी उड़ती रहती हैं.
6.TV Highest Paid Actress
छोटे पर्दे पर अपनी मासूमियत और बेहतरीन अभिनय से घर-घर में पहचान बनाने वाली एक एक्ट्रेस आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने वह मुकाम हासिल कर लिया है, जिसका सपना हर कलाकार देखता है. छोटे पर्दे की इस अभिनेत्री ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी भारी-भरकम फीस को लेकर खबरों में हैं.
7.Who is TV Highest Paid Actress
हम यहां जिस हसीना की बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि शिवांगी जोशी है, जो अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में 'खेलती है जिंदगी आंख मिचोली' से की थी. हालांकि, उन्हें असली पहचान 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में 'नायरा' के किरदार से मिली. इस शो ने उन्हें रातों-रात सुपरस्टार बना दिया और मोहसिन खान के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया.
8.सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग
शिवांगी सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनकी तगड़ी पकड़ है. वहीं, उनके इंस्टाग्राम पर 9.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और डांस वीडियो साझा करती हैं, जो मिनटों में वायरल हो जाते हैं.