TV Highest Paid Actress: TV की सबसे महंगी एक्ट्रेस! जो अनुपमा को भी देती हैं टक्कर, 13 साल बड़े एक्टर को कर चुकी हैं डेट..

4 . लग्जरी गाड़ियों और घर की मालकिन

बता दें कि शिवांगी जोशी टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक हैं. वह किसी भी एपिसोड के लिए 80 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक चार्ज करती हैं. वह अक्सर ही इंस्टाग्राम पर खूबसूरत फोटोज और वीडियो भी शेयर करती रहती हैं. शिवांगी जोशी को लग्जरी लाइफस्टाइल का शौक है. उनके पास मुंबई में खुद का आलीशान अपार्टमेंट है. इसके अलावा, उनके कार कलेक्शन में जगुआर (Jaguar) और ऑडी (Audi) जैसी महंगी गाड़ियां शामिल हैं.