FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पुलिस हटाकर मस्जिद में घुसकर दिखाओ- आजमी, राम नवमी पर पानी लेकर खड़े रहते हैं, ये कहते हैं देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना पड़ेगा, मुसलमान मंदिर के बाहर नारे नहीं लगाता- आजमी, अबू आजमी का मंत्री नितेश राणे पर पलटवार

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

Premanand flat fire: जिस फ्लैट में रहते थे प्रेमानंद जी महाराज उस में लगी आग, चारों तरफ मची अफरा-तफरी

IND vs NZ: बल्लेबाज या गेंदबाज वडोदरा की पिच किसका देगी साथ, इस मैदान पर पहली बार वनडे मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया

IND vs NZ: बल्लेबाज या गेंदबाज वडोदरा की पिच किसका देगी साथ, इस मैदान पर पहली बार वनडे मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया

जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज का 'स्पेशल पोस्ट', इंस्टाग्राम पर सरेआम कहा- 'आई लव यू'

जय भानुशाली से तलाक के बाद माही विज का 'स्पेशल पोस्ट', इंस्टाग्राम पर सरेआम कहा- 'आई लव यू'

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Indias Highest Paid Actors: थलापति विजय से शाहरुख तक, इन 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स की फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Highest Paid Actors in India: ये हैं भारत के 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स; फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...

इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...

गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 

गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Indias Highest Paid Actors: थलापति विजय से शाहरुख तक, इन 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स की फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

Highest Paid Indian Actors: बॉलीवुड से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक कई ऐसे कलाकार हैं, जिनकी फीस इतनी ज्यादा है कि वे अक्सर चर्चा में बने रहते हैं. मेकर्स को भी उन्हें कास्ट करने से पहले सोचना पड़ता है. चलिए आज हम आपको उन कलाकारों के बारे में बताएंगे, जो फिल्मों के लिए सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं.

Pragya Bharti | Jan 11, 2026, 11:05 AM IST

1.Highest Paid Indian Actors

Highest Paid Indian Actors
1

Highest Paid Actors in India: भारतीय मनोरंजन जगत में अब वह दौर आ चुका है जहाँ एक अकेले सुपरस्टार का नाम फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी बन गया है. यही वजह है कि आज बॉलीवुड और साउथ के बड़े सितारों की फीस किसी फिल्म के निर्माण बजट के आधे हिस्से को पार कर जाती है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में ये 6 भारतीय सितारे फीस के मामले में सबसे शीर्ष पर हैं...

Advertisement

2.Allu Arjun Fees

Allu Arjun Fees
2

'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे 'महंगे' स्टार बन चुके हैं. उन्होंने 'पुष्पा 2' के लिए कथित तौर पर ₹300 करोड़ की भारी-भरकम फीस ली है. उनकी यह कमाई उन्हें भारत का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाती है.

3.Thalapathy Vijay Fees

Thalapathy Vijay Fees
3

तमिल सिनेमा के बेताज बादशाह विजय ने राजनीति में कदम रखने से पहले अपनी आखिरी फिल्मों के लिए ₹250 करोड़ तक चार्ज किया है. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि मेकर्स उन्हें यह रकम देने में हिचकिचाते नहीं हैं.

4.Shahrukh Khan Fees

Shahrukh Khan Fees
4

बॉलीवुड के 'किंग खान' अक्सर पूरी फीस न लेकर फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी (Profit Sharing) करना पसंद करते हैं. 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों की कमाई को देखते हुए, उनकी प्रति फिल्म औसत कमाई ₹200 करोड़ से अधिक बैठती है.

TRENDING NOW

5.Rajnikant Fees

Rajnikant Fees
5

75 की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी 'थलाइवा' का जलवा कम नहीं हुआ है. उनकी हालिया फिल्मों का कलेक्शन और उनकी ₹150 करोड़ से ₹210 करोड़ की फीस यह साबित करती है कि वे आज भी बॉक्स ऑफिस के असली राजा हैं.

6.Prabhas Fees

Prabhas Fees
6

'बाहुबली' स्टार प्रभास ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है. 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी मेगा-बजट फिल्मों के लिए वे औसतन ₹150 करोड़ वसूल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी फीस में लचीलापन भी दिखाया है.

7.Aamir khan and Yash Fees

Aamir khan and Yash Fees
7

यश (KGF फेम) और आमिर खान भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. जहां यश अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए ₹150 करोड़ से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, वहीं आमिर खान भी भारी-भरकम फीस और प्रॉफिट शेयरिंग के चलते इस लिस्ट में शुमार हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Indias Highest Paid Actors: थलापति विजय से शाहरुख तक, इन 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स की फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने
Highest Paid Actors in India: ये हैं भारत के 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स; फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Diabetes Remedy: ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा
ये चटपटी हरी चटनी ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती, रोज खाने से डायबिटीज में ग्लूकोज फ्लकचुएशन भी रुकेगा
भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य
भारत के अलावा किस देश ने हिंदी को अपनी ऑफिशियल भाषा घोषित किया है? जानें क्यों और कैसे मिला ये सौभाग्य
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 10 January 2026: आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
आज आपके लिए कैसा रहेगा शनिवार का दिन, यहां पढ़ें अपना राशिफल
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Neelkanth Varni: कौन थे श्री नीलकंठ वर्णी? जिनकी 108 फीट की प्रतिमा दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में हो रही है स्थापित
Numerology: आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र 
आपके फ्रेंडलिस्ट में इस मूलांक वाला दोस्त आखिर क्यों होना चाहिए? पूर्व जन्म का कार्मिक रिश्ता निभाते हैं ये मित्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
इन तारीखों में जन्मे लोगों की कम उम्र में ही चमक जाती है किस्मत, Under 30 Age में कदम चूमती है सफलता
Birth Month Traits: अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
अपनी उम्र से बहुत ज्यादा समझदार और मैच्योर होते हैं इन महीनों में जन्मे लोग, सोच समझकर लेते हैं हर फैसला
MORE
Advertisement