Indias Highest Paid Actors: थलापति विजय से शाहरुख तक, इन 6 सबसे महंगे सुपरस्टार्स की फीस सुन मेकर्स के भी छूट जाते हैं पसीने

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 11, 2026, 11:05 AM IST
1.Highest Paid Indian Actors
Highest Paid Actors in India: भारतीय मनोरंजन जगत में अब वह दौर आ चुका है जहाँ एक अकेले सुपरस्टार का नाम फिल्म के सुपरहिट होने की गारंटी बन गया है. यही वजह है कि आज बॉलीवुड और साउथ के बड़े सितारों की फीस किसी फिल्म के निर्माण बजट के आधे हिस्से को पार कर जाती है. हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2026 में ये 6 भारतीय सितारे फीस के मामले में सबसे शीर्ष पर हैं...
2.Allu Arjun Fees
'पुष्पा' फ्रैंचाइजी की अपार सफलता के बाद अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे 'महंगे' स्टार बन चुके हैं. उन्होंने 'पुष्पा 2' के लिए कथित तौर पर ₹300 करोड़ की भारी-भरकम फीस ली है. उनकी यह कमाई उन्हें भारत का हाईएस्ट पेड एक्टर बनाती है.
3.Thalapathy Vijay Fees
तमिल सिनेमा के बेताज बादशाह विजय ने राजनीति में कदम रखने से पहले अपनी आखिरी फिल्मों के लिए ₹250 करोड़ तक चार्ज किया है. उनकी फैन फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि मेकर्स उन्हें यह रकम देने में हिचकिचाते नहीं हैं.
4.Shahrukh Khan Fees
बॉलीवुड के 'किंग खान' अक्सर पूरी फीस न लेकर फिल्म के मुनाफे में हिस्सेदारी (Profit Sharing) करना पसंद करते हैं. 'जवान' और 'पठान' जैसी फिल्मों की कमाई को देखते हुए, उनकी प्रति फिल्म औसत कमाई ₹200 करोड़ से अधिक बैठती है.
5.Rajnikant Fees
75 की उम्र के करीब पहुंचने के बाद भी 'थलाइवा' का जलवा कम नहीं हुआ है. उनकी हालिया फिल्मों का कलेक्शन और उनकी ₹150 करोड़ से ₹210 करोड़ की फीस यह साबित करती है कि वे आज भी बॉक्स ऑफिस के असली राजा हैं.
6.Prabhas Fees
'बाहुबली' स्टार प्रभास ने ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाई है. 'सालार' और 'कल्कि 2898 AD' जैसी मेगा-बजट फिल्मों के लिए वे औसतन ₹150 करोड़ वसूल रहे हैं. हालांकि, उन्होंने हाल ही में कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी फीस में लचीलापन भी दिखाया है.
7.Aamir khan and Yash Fees
यश (KGF फेम) और आमिर खान भी इस रेस में पीछे नहीं हैं. जहां यश अपनी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' के लिए ₹150 करोड़ से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, वहीं आमिर खान भी भारी-भरकम फीस और प्रॉफिट शेयरिंग के चलते इस लिस्ट में शुमार हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से