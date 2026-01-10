FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्या है आर्टिकल 32? जिसके तहत ED ने I-PAC मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

इस राज्य के 10 लाख छात्रों को फ्री में मिलेंगे लैपटॉप, फरवरी से पहले सरकार योजना को करेगी सकार

WPL 2026 का पहला मैच जीतने के बाद RCB को लगा तगड़ा झटका, चोट के कारण दो हफ्तो के लिए बाहर हुई ये ऑलराउंडर

WPL इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली 10 बल्लेबाज, सिर्फ एक ने पार किया 1000 रनों का आंकड़ा

2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...

Numerology: मां लक्ष्मी के किस स्वरूप से जुड़ा है आपका मूलांक, जन्मतिथि से जानिए आप पर किसकी है कृपा?

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...

2 घंटे की स्क्रीन टाइम के लिए 130 जोड़ी कपड़े बदलकर इस हीरोइन ने अपना रिकॉर्ड बनाया. उस फिल्म में निर्देशक मधुर भंडारकर ने उनके आउटफिट पर करोड़ों रुपये खर्च किए थे. चलिए हम आपको उस मूवी और एक्ट्रेस के बारे में आगे जानकारी देते हैं.

Pragya Bharti | Jan 10, 2026, 03:56 PM IST

1.This Actress Changed 130 Pair of Clothes in 2 Hrs

This Actress Changed 130 Pair of Clothes in 2 Hrs
1

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर फिल्मों के बजट, भारी-भरकम सेट और एक्शन दृश्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक एक्ट्रेस के कपड़ों पर ही खर्च कर दिया गया हो? दरअसल, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया जब 2 घंटे की फिल्म के लिए एक मशहूर अभिनेत्री ने 130 जोड़ी कपड़े बदले. यह न केवल उस अभिनेत्री के लिए एक रिकॉर्ड था, बल्कि फिल्म के निर्देशक ने उनके लुक्स और डिजाइनरों की फीस पर पानी की तरह करोड़ों रुपये बहा दिए थे. चकाचौंध और ग्लैमर से भरी इस फिल्म में हर दृश्य के साथ बदलता अभिनेत्री का अवतार आज भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं आखिर कौन थी वो 'अदाकारा अभिनेत्री' और किस मूवी में निर्देशक को अपनी पूरी दौलत लुटानी पड़ी थी.

2.किस एक्ट्रेस ने 2 घंटे की फिल्म में 130 जोड़ी कपड़े बदले थे?

किस एक्ट्रेस ने 2 घंटे की फिल्म में 130 जोड़ी कपड़े बदले थे?
2

करीना कपूर ने फिल्म के 2 घंटे के अंतराल में कुल 130 अलग-अलग आउटफिट्स पहने थे. फिल्म के दुनिया भर के मशहूर डिजाइनरों को इसके लिए काम पर लगाया गया था. फिल्म के एक गाने और कुछ दृश्यों में करीना ने हर कुछ मिनटों के बाद नया जोड़ा पहना था. बॉलीवुड के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी मुख्य अभिनेत्री ने एक ही फिल्म में इतने अधिक कपड़े बदले हों.

3.किस फिल्म में डायरेक्टर ने आउटफिट पर खर्च किए थे करोड़ों?

किस फिल्म में डायरेक्टर ने आउटफिट पर खर्च किए थे करोड़ों?
3

प्रसिद्ध निर्देशक मधुर भंडारकर अपनी फिल्मों में वास्तविकता दिखाने के लिए जाने जाते हैं. जब उन्होंने 'हीरोइन' बनाने का फैसला किया, तो वे एक फिल्मी सितारे की चकाचौंध भरी जिंदगी को पर्दे पर उतारना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने करीना कपूर के लुक और कपड़ों पर पानी की तरह पैसा बहाया. रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म में करीना के कपड़ों पर ही करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे.
 

4.करोड़ों में थी वॉर्डरोब की कीमत

करोड़ों में थी वॉर्डरोब की कीमत
4

हैरानी की बात यह है कि ये कपड़े साधारण नहीं थे. फिल्म के वॉर्डरोब की कुल कीमत लगभग 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. इनमें से कई ड्रेसेस तो विशेष रूप से पेरिस और दुबई से मंगवाई गई थीं. मधुर भंडारकर चाहते थे कि करीना का किरदार 'माही अरोड़ा' हर फ्रेम में एक असली सुपरस्टार की तरह दिखे, और इसके लिए उन्होंने बजट की कोई चिंता नहीं की.

5.करीना की मेहनत और लगन

करीना की मेहनत और लगन
5

इतने कम समय में 130 बार कपड़े बदलना और हर बार नया मेकअप और हेयरस्टाइल कैरी करना कोई आसान काम नहीं था. करीना ने इस चुनौती को बड़ी शिद्दत से स्वीकार किया. वे घंटों तक कॉस्ट्यूम ट्रायल और लुक टेस्ट में बिताती थीं. उनकी इसी मेहनत का नतीजा था कि फिल्म के रिलीज होने के बाद उनके फैशन सेंस की जमकर तारीफ हुई.

6.'हीरोइन' का ग्लैमरस सफर

'हीरोइन' का ग्लैमरस सफर
6

फिल्म 'हीरोइन' बॉलीवुड के डार्क साइड और एक टॉप एक्ट्रेस के पतन की कहानी थी. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही, लेकिन करीना कपूर के लुक्स आज भी याद किए जाते हैं. फिल्म में पहना गया उनका हर परिधान उस समय फैशन ट्रेंड बन गया था.

7.Kareena Kapoor in Heroine movie

Kareena Kapoor in Heroine movie
7

करीना कपूर का यह रिकॉर्ड वास्तव में उन्हें बॉलीवुड की 'फैशन क्वीन' बनाता है. 'हीरोइन' फिल्म भले ही पुरानी हो गई हो, लेकिन 130 जोड़ी कपड़ों का यह रोमांचक किस्सा आज भी फिल्म प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय बना रहता है.

