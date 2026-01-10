2 घंटे की मूवी में इस एक्ट्रेस ने बदले थे 130 जोड़ी कपड़े, डिजाइनरों की फीस पर डायरेक्टर के खर्च हुए थे करोड़ों रुपये...

1 . This Actress Changed 130 Pair of Clothes in 2 Hrs

1

बॉलीवुड की चकाचौंध भरी दुनिया में अक्सर फिल्मों के बजट, भारी-भरकम सेट और एक्शन दृश्यों पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि किसी फिल्म का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ एक एक्ट्रेस के कपड़ों पर ही खर्च कर दिया गया हो? दरअसल, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा भी मौका आया जब 2 घंटे की फिल्म के लिए एक मशहूर अभिनेत्री ने 130 जोड़ी कपड़े बदले. यह न केवल उस अभिनेत्री के लिए एक रिकॉर्ड था, बल्कि फिल्म के निर्देशक ने उनके लुक्स और डिजाइनरों की फीस पर पानी की तरह करोड़ों रुपये बहा दिए थे. चकाचौंध और ग्लैमर से भरी इस फिल्म में हर दृश्य के साथ बदलता अभिनेत्री का अवतार आज भी इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बना हुआ है. आइए जानते हैं आखिर कौन थी वो 'अदाकारा अभिनेत्री' और किस मूवी में निर्देशक को अपनी पूरी दौलत लुटानी पड़ी थी.