राफेल की कॉकपिट में यूं नजर आईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, लड़ाकू विमान उड़ाकर रच दिया इतिहास
Thamma Box Office Collection: ‘थामा’ ने ली 100 करोड़ क्लब में एंट्री, फिल्म के 8वें दिन का कलेक्शन देख आप भी रह जाएंगे दंग
SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'
Sainik School Admission: देश में कहां-कहां खुलेंगे 3 नए सैनिक स्कूल? जानें एडमिशन के लिए कब तक भर सकेंगे फॉर्म
अंडा देने वाली चट्टानों ने उड़ाए दुनियाभर के वैज्ञानिकों के होश, समझें प्रकृति के इस अजूबे के पीछे का साइंस
1 नवंबर को भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागते ही इन 7 राशियों के शुरू होंगे सुनहरे दिन, सफलता-पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
ध्यान से सुनें ये आवाज़, अगर कहीं सुनाई दे तो जहां भी हो, भाग जाएं वरना जान चली जाएगी
PM Modi से Satish Shah को पद्मश्री दिलाने की गुजारिश, FWICE ने एक्टर को मरणोपरांत सम्मान देने के लिए लिखा खत
स्वास्थ्य मंत्रालय ने वजन घटाने का अचूक फॉर्मूला बताया, इन फ्री टिप्स से वेट होगा कम
Som Pradosh Vrat: 3 नवंबर को है 'सोम प्रदोष व्रत' का दुर्लभ योग, शिव भक्तों को मिलेगा दोगुना पुण्य
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 29, 2025, 02:49 PM IST
1.Happy Birthday Shahrukh Khan 10 Dialogues
Happy Birthday Shahrukh Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60 वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. किंग खान दो दशकों से अधिक के अपने करियर में, अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने आइकॉनिक डायलॉग्स के जरिए भी करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है. उनके संवादों में प्यार की गहराई, जुनून की शिद्दत और एक अटूट आत्मविश्वास होता है, जो उन्हें सही मायनों में 'बॉलीवुड का बादशाह' बनाता है. शाहरुख खान के जन्मदिन के इस खास मौके पर, पेश हैं उनके 10 सबसे यादगार और अमर डायलॉग्स, जो आज भी फैंस की जुबान पर ज़िंदा हैं.
2.Shahrukh Khan Dailogues in Om Shanti Om
फिल्म ओम शांति ओम (2007) का "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त." एक समय का काफी प्रसिद्ध डायलॉग है.
3.Shahrukh Khan
फिल्म बाज़ीगर (1993) का डायलॉग "हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं" काफी मशहूर है. यह डायलॉग आत्मविश्वास और पलटवार करने की भावना का प्रतीक है, जिसने उन्हें एंटी-हीरो के रूप में स्थापित किया.
4.Shahrukh Khan in Kuch Kuch Hota Hai
"हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी एक ही बार होता है." यह डायलॉग फिल्म कुछ कुछ होता है (1998) का है, जो एक समय में युवा प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ
5.Shahrukh Dailogue in Om shanti Om
"इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साज़िश की है." यह डायलॉग फिल्म ओम शांति ओम (2007) का है और आज भी प्यार में पड़े लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय है.
6.Shahrukh Khan in DDLJ
फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे (1995) का एक डायलॉग काफी फेमस है- "बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं." इसे अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है.
7.Shahrukh Khan In Pathaan
"मेरा नाम पठान है." एक लंबा ब्रेक लेकर फिल्म पठान (2023) से बड़े पर्दे पर लौटने के बाद, यह डायलॉग किंग खान की वापसी का जोरदार ऐलान था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े.
8.Shahrukh Khan in Chennai EXpress
"डोन्ट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन." चेन्नई एक्सप्रेस (2013) फिल्म के इस पंचलाइन ने आम आदमी की ताकत को दर्शाया और एक्शन-कॉमेडी फिल्मों में उनकी पहचान को मजबूत किया.
9.Shahrukh khan in DDLJ
"अगर तुम मुझे यूं ही देखती रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा." साल 1995 में बनी दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे फिल्म का यह लाइन शाहरुख के चुलबुले और आत्मविश्वासी रोमांटिक अंदाज का परफेक्ट उदाहरण है.
10.Shahrukh Khan Film Dialogues
"ज़िंदगी में कुछ बनो, कुछ करो, या न करो, बस खुश रहो." यह डायलॉग फिल्म कभी खुशी कभी गम (2001) का है.
11.किंग खान को देखकर खुश हो गए फैन्स
"डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है." फिल्म डर (1993) के इस डायलॉग ने उनके विलेन वाले किरदार को एक मानवीय पहलू दिया, जो दर्शकों को आज भी याद है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.