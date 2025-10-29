FacebookTwitterYoutubeInstagram
एंटरटेनमेंट

SRK Birthday Special: शाहरुख खान के वो 10 आइकॉनिक डायलॉग्स जो बनाते हैं उन्हें 'बॉलीवुड का बादशाह'

Happy Birthday Shahrukh Khan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के जन्मदिन पर, उनके 10 यादगार डायलॉग्स यहां दी गई है. ये डायलॉग्स रोमांस, जुनून और अटूट आत्मविश्वास के प्रतीक हैं, जो उन्हें किंग खान बनाते हैं.

Pragya Bharti | Oct 29, 2025, 02:49 PM IST

1.Happy Birthday Shahrukh Khan 10 Dialogues

Happy Birthday Shahrukh Khan 10 Dialogues
1

Happy Birthday Shahrukh Khan: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 60 वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. किंग खान दो दशकों से अधिक के अपने करियर में, अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपने आइकॉनिक डायलॉग्स के जरिए भी करोड़ों दिलों में खास जगह बनाई है. उनके संवादों में प्यार की गहराई, जुनून की शिद्दत और एक अटूट आत्मविश्वास होता है, जो उन्हें सही मायनों में 'बॉलीवुड का बादशाह' बनाता है. शाहरुख खान के जन्मदिन के इस खास मौके पर, पेश हैं उनके 10 सबसे यादगार और अमर डायलॉग्स, जो आज भी फैंस की जुबान पर ज़िंदा हैं.
 

2.Shahrukh Khan Dailogues in Om Shanti Om

Shahrukh Khan Dailogues in Om Shanti Om
2

फिल्म ओम शांति ओम (2007) का "पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त." एक समय का काफी प्रसिद्ध डायलॉग है. 

3.Shahrukh Khan

Shahrukh Khan
3

फिल्म बाज़ीगर (1993) का डायलॉग "हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं" काफी मशहूर है. यह डायलॉग आत्मविश्वास और पलटवार करने की भावना का प्रतीक है, जिसने उन्हें एंटी-हीरो के रूप में स्थापित किया.

4.Shahrukh Khan in Kuch Kuch Hota Hai

Shahrukh Khan in Kuch Kuch Hota Hai
4

 "हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और प्यार भी एक ही बार होता है." यह डायलॉग फिल्म कुछ कुछ होता है (1998) का है, जो एक समय में युवा प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ

5.Shahrukh Dailogue in Om shanti Om

Shahrukh Dailogue in Om shanti Om
5

"इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साज़िश की है." यह डायलॉग फिल्म ओम शांति ओम (2007) का है और आज भी प्यार में पड़े लोगों के लिए सबसे लोकप्रिय है.

6.Shahrukh Khan in DDLJ

Shahrukh Khan in DDLJ
6

फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे (1995) का एक डायलॉग काफी फेमस है- "बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं." इसे अक्सर हल्के-फुल्के अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है.

7.Shahrukh Khan In Pathaan

Shahrukh Khan In Pathaan
7

 "मेरा नाम पठान है." एक लंबा ब्रेक लेकर फिल्म पठान (2023) से बड़े पर्दे पर लौटने के बाद, यह डायलॉग किंग खान की वापसी का जोरदार ऐलान था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़े.

8.Shahrukh Khan in Chennai EXpress

Shahrukh Khan in Chennai EXpress
8

"डोन्ट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए कॉमन मैन." चेन्नई एक्सप्रेस (2013) फिल्म के इस पंचलाइन ने आम आदमी की ताकत को दर्शाया और एक्शन-कॉमेडी फिल्मों में उनकी पहचान को मजबूत किया.

9.Shahrukh khan in DDLJ

Shahrukh khan in DDLJ
9

"अगर तुम मुझे यूं ही देखती रहोगी तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा." साल 1995 में बनी दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे फिल्म का यह लाइन शाहरुख के चुलबुले और आत्मविश्वासी रोमांटिक अंदाज का परफेक्ट उदाहरण है.

10.Shahrukh Khan Film Dialogues

Shahrukh Khan Film Dialogues
10

"ज़िंदगी में कुछ बनो, कुछ करो, या न करो, बस खुश रहो." यह डायलॉग फिल्म कभी खुशी कभी गम (2001) का है. 

11.किंग खान को देखकर खुश हो गए फैन्स

किंग खान को देखकर खुश हो गए फैन्स
11

"डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है." फिल्म डर (1993) के इस डायलॉग ने उनके विलेन वाले किरदार को एक मानवीय पहलू दिया, जो दर्शकों को आज भी याद है.

