KVS NVS Exam City Intimation Slip: इस लिंक से डाउनलोड करें KV-NV का सिटी इंटिमेशन स्लिप, जानें कब होगी परीक्षा

2026 में कब है मकर संक्रांति-महाशिवरात्रि, होली- नवरात्रि और दशहरा-दिवाली, पूरे साल के तीज-त्योहार का यहां देखें पंचांग और कलेंडर

कड़कड़ाती ठंड और शीतलहर का सितम जारी, हिमाचल-कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली-NCR में भी कोहरे का बिछा चादर

क्या स्पेस में भी सनबर्न होता है? जानें अंतरिक्ष में बिना सनस्क्रीन लगाए UV Rays से कैसे बचते हैं एस्ट्रोनॉट्स

यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा सागर अलग करता है? GK के धुरंधर हैं तो फटाफट बताएं नाम

2026 में पहला सूर्य ग्रहण फरवरी में और मार्च में लगेगा चंद्रग्रहण, पूरे साल में 4 ग्रहण लेकिन एक ही महीने में लगेंगे 2 ग्रहण

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें

बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. अपनी दरियादिली, पारिवारिक जुड़ाव और मास-अपील के दम पर वे दशकों से करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं. सलमान को सभी भाई कहते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे की वजहें पता है? चलिए हम आपको बताते हैं...

Pragya Bharti | Dec 27, 2025, 07:58 AM IST

1.Salman Khan upcoming films

Salman Khan upcoming films
1

27 दिसंबर, 1965 को इंदौर में जन्मे अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान आज भारतीय सिनेमा के उस मुकाम पर हैं, जहां उनका सिर्फ नाम ही फिल्म हिट कराने के लिए काफी है. 60 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विवादों और उतार-चढ़ाव के बावजूद वे सबके 'भाई' कैसे बन गए? 
सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सोहेल उन्हें भाई कहते थे, उनके साथ उनके सारे दोस्त भाई कहने लगे. फिर इंडस्ट्री के लोग और फिर धीरे-धीरे सभी लोग उन्हें भाई कहने लगे. यहां उनकी सफलता और 'भाईजान' छवि की 3 बड़ी वजहें दी गई हैं.

 

2.सलमान खान की रॉ इमेज

सलमान खान की रॉ इमेज
2

सलमान खान की इमेज एक ऐसे शख्स की है जो दिल से सोचता है. उनके दिमाग से ज्यादा उनके इमोशंस ड्राइव करते हैं. जो उन लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकता है जिनसे वो प्यार करता है. इन क्वालिटीज़ से सलमान का फैन बेस कनेक्ट करता है. फैन्स को सलमान खुद से अलग नहीं, खुद के जैसे लगते हैं. ये एक बड़ी वजह है उन्हें भाई का टाइटल मिलने की. लोगों को रिलेटेबल लगते हैं.

3.बींग ह्यूमन और उसके जरिए उनका फिलांथ्रॉपिक वर्क.

बींग ह्यूमन और उसके जरिए उनका फिलांथ्रॉपिक वर्क.
3

सलमान खान की 'भाई' वाली छवि के पीछे उनकी चैरिटी संस्था 'बीइंग ह्यूमन' का बड़ा हाथ है. स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी संस्था हजारों बच्चों की मदद करती है. फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने दर्जनों नए चेहरों और तकनीशियनों को लॉन्च किया है. मुसीबत के समय में किसी भी सहकर्मी या जरूरतमंद की मदद के लिए आधी रात को भी तैयार रहना उन्हें दूसरों से अलग बनाता है.

4.फैमिली मैन की इमेज

फैमिली मैन की इमेज
4

सलमान खान अपने परिवार को साथ लेकर चलने वालों में शामिल हैं. वो आज भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं जहां उनके पेरेंट्स रहते हैं. वे अपने भाइयों अरबाज और सोहेल व बहनों के लिए हमेशा एक सुरक्षा कवच की तरह खड़े रहते हैं. यही वजह है कि मध्यमवर्गीय भारतीय परिवार उनमें अपने घर के बड़े बेटे की झलक देखते हैं. उनके लिए "फिल्म आए या जाए, परिवार पहले है."
रोमैंटिक फिल्मों ने उनकी छवि एक फैमिली मैन की तरह ही है. सलमान खान ने फिल्मों के लिए नो किस रूल अभी तक जारी रखा है.  

TRENDING NOW

5.सलमान के बारे में कुछ रोचक तथ्य

सलमान के बारे में कुछ रोचक तथ्य
5

पहली सैलरी: उन्हें अपने पहले काम के लिए केवल ₹75 मिले थे.
लेखन की विरासत: वे मशहूर पटकथा लेखक सलीम खान के बेटे हैं और खुद भी फिल्में लिखते हैं.
सोशल मीडिया किंग: वे भारत के उन चुनिंदा सितारों में से हैं जिनकी सोशल मीडिया फॉलोइंग किसी देश की जनसंख्या के बराबर है.

6.स्क्रीन पर 'लार्जर दैन लाइफ' का है व्यक्तित्व

स्क्रीन पर 'लार्जर दैन लाइफ' का है व्यक्तित्व
6

90 के दशक में 'मैने प्यार किया' और 'हम आपके हैं कौन' जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने 'प्रेम' बनकर हर मां का बेटा और हर लड़की का सपना बनने का सफर तय किया. इसके बाद 'दबंग' के चुलबुल पांडे और 'बजरंगी भाईजान' के सीधे-सादे पवन बनकर उन्होंने आम आदमी की भावनाओं को छुआ. उनका शर्ट उतारना हो या बेखौफ डांस स्टेप्स, सलमान ने कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, जो उनकी 'ऑथेंटिसिटी' को दर्शाता है.

7.Salman Khan Upcoming Films

Salman Khan Upcoming Films
7

सलमान खान की आने वाली फिल्मों में मुख्य रूप से 'सिकंदर'(ईद 2025) और 'बैटल ऑफ गलवान'(2026 में रिलीज होने की उम्मीद) शामिल हैं. साथ ही 'किक 2', 'टाइगर वर्सेस पठान', और 'अंदाज अपना अपना 2' जैसी फिल्में भी पाइपलाइन में हैं, जो 2026-2027 के आसपास रिलीज हो सकती हैं.

