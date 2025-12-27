Happy Birthday Salman Khan: बॉलीवुड का फैमिली मैन कैसे बन गया सबका भाई, जानें 3 बड़ी वजहें

1 . Salman Khan upcoming films

27 दिसंबर, 1965 को इंदौर में जन्मे अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान आज भारतीय सिनेमा के उस मुकाम पर हैं, जहां उनका सिर्फ नाम ही फिल्म हिट कराने के लिए काफी है. 60 साल की उम्र में भी उनकी लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विवादों और उतार-चढ़ाव के बावजूद वे सबके 'भाई' कैसे बन गए?

सलमान खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सोहेल उन्हें भाई कहते थे, उनके साथ उनके सारे दोस्त भाई कहने लगे. फिर इंडस्ट्री के लोग और फिर धीरे-धीरे सभी लोग उन्हें भाई कहने लगे. यहां उनकी सफलता और 'भाईजान' छवि की 3 बड़ी वजहें दी गई हैं.