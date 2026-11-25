7 . 'बैचमेट' से शुरू हुआ सफलता का सफर

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ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद जस्सी गिल ने अपने सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी. साल 2011 में टी-सीरीज के बैनर तले उनका डेब्यू एल्बम 'बैचमेट' रिलीज हुआ. इस एल्बम के गाने 'चूड़ियां' को दर्शकों का खूब प्यार मिला. गाने की लोकप्रियता ने जस्सी को पहचान दिलाई और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके लिए नए रास्ते खुलने लगे. पहले एल्बम से मिली सफलता के बाद जस्सी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. जनवरी 2013 में उनका दूसरा एल्बम 'बैचमेट 2' रिलीज हुआ. इस एल्बम का गाना 'लैंसर' लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. इस गाने ने जस्सी गिल को रातों-रात स्टार बना दिया. अब उनका नाम पंजाबी म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों के बीच तेजी से पहचाना जाने लगा था.