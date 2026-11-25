एंटरटेनमेंट
Jaya Pandey | Nov 25, 2026, 05:26 PM IST
1.फर्श से अर्श तक ऐसे पहुंचे जस्सी गिल
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाने वाले जस्सी गिल आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. अपनी शानदार आवाज, दमदार परफॉर्मेंस और एक्टिंग के दम पर उन्होंने लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है. लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा. कभी उनके पास अपना पहला एल्बम रिलीज करने तक के पैसे नहीं थे. हालात ऐसे बने कि उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा. वहां उन्होंने कई महीनों तक कार धोने का काम किया और पाई-पाई जोड़कर पैसे बचाए.
(All Image: Jassie Gill Facebook)
2.26 नवंबर को 38वां बर्थडे मनाएंगे जस्सी गिल
26 नवंबर को जस्सी गिल अपना 38वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं. पंजाब के लुधियाना जिले में खन्ना के पास बसे छोटे से गांव जंदाली से निकलकर दुनियाभर में पहचान बनाने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प है. एक समय ऐसा भी था, जब उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि वह म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम बनेंगे. लेकिन किस्मत, मेहनत और सही समय पर मिले एक मौके ने उनकी जिंदगी बदल दी.
3.पढ़ाई में नहीं लगता था मन, गाने के शौकीन
जस्सी गिल का जन्म 26 नवंबर 1988 को पंजाब के लुधियाना जिले में खन्ना के पास स्थित जंदाली गांव में हुआ था. बचपन से ही उनका पढ़ाई-लिखाई में कुछ खास मन नहीं लगता था. स्कूल के दिनों में वह अक्सर क्लास बंक कर लिया करते थे. उन्हें गाने और गुनगुनाने का काफी शौक था. स्कूल के दिनों में वह नियमित रूप से पगड़ी भी पहना करते थे. परिवार की तरफ से उन्हें हमेशा ऐसा माहौल मिला, जहां वह अपनी पसंद और शौक के साथ बड़े हुए.
4.कॉलेज में मिले मौके ने बदल दी जिंदगी
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जस्सी ने गोबिंदगढ़ पब्लिक कॉलेज में एडमिशन लिया. यहां भी पढ़ाई उनके लिए आसान नहीं थी. अच्छे नंबर लाने के लिए उन्होंने दो ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चुने, जिनमें उनकी दिलचस्पी थी. ये सब्जेक्ट थे म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन. उस वक्त तक जस्सी ने सिंगिंग को अपना करियर बनाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था. उनके लिए संगीत बस एक शौक था, लेकिन कॉलेज में एक ऐसा मौका मिला जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी.
5.म्यूजिक प्रोफेसर ने पहचानी छिपी हुई प्रतिभा
कॉलेज में म्यूजिक की क्लास के दौरान प्रोफेसर नरेंद्र धीमान की नजर जस्सी की गायकी पर पड़ी. उन्होंने महसूस किया कि जस्सी में सिंगिंग की बेहतरीन प्रतिभा है. प्रोफेसर ने उन्हें सिंगिग ट्रायल्स में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया. जस्सी ने ऐसा ही किया और फिर उन्हें कॉलेज के एक समारोह में गाने का मौका मिला. उनकी गायकी का जादू ऐसा चढ़ा कि उन्हें पहला पुरस्कार मिला. इसके बाद प्रोफेसर नरेंद्र धीमान ने उन्हें बाकायदा संगीत की ट्रेनिंग देना शुरू किया. धीरे-धीरे जस्सी का रुझान गायकी की तरफ बढ़ने लगा और उन्हें समझ आने लगा कि संगीत में वह अपना भविष्य बना सकते हैं.
6.म्यूजिक कंपनियों से मिला धोखा, फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर धोईं गाड़ियां
ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जस्सी गिल ने अपने सिंगिंग करियर को आगे बढ़ाने का फैसला किया. वह म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाना चाहते थे और अपना एल्बम रिलीज करने का सपना देख रहे थे. लेकिन यहां उनका सामना मुश्किलों से हुआ. शुरुआत में कुछ म्यूजिक कंपनियों ने उनके साथ धोखाधड़ी की. जस्सी के पास अपना एल्बम रिलीज करने के पूरे पैसे नहीं थे. ऐसे वक्त में उन्होंने स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया. ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद जस्सी ने कई महीनों तक कार धो-धोकर पैसे बचाए. फिर एक दिन वह अपनी मेहनत के कमाए पैसे लेकर भारत वापस लौट आए.
7.'बैचमेट' से शुरू हुआ सफलता का सफर
ऑस्ट्रेलिया से लौटने के बाद जस्सी गिल ने अपने सपने को हकीकत में बदलने की तैयारी शुरू कर दी. साल 2011 में टी-सीरीज के बैनर तले उनका डेब्यू एल्बम 'बैचमेट' रिलीज हुआ. इस एल्बम के गाने 'चूड़ियां' को दर्शकों का खूब प्यार मिला. गाने की लोकप्रियता ने जस्सी को पहचान दिलाई और म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके लिए नए रास्ते खुलने लगे. पहले एल्बम से मिली सफलता के बाद जस्सी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. जनवरी 2013 में उनका दूसरा एल्बम 'बैचमेट 2' रिलीज हुआ. इस एल्बम का गाना 'लैंसर' लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. इस गाने ने जस्सी गिल को रातों-रात स्टार बना दिया. अब उनका नाम पंजाबी म्यूजिक पसंद करने वाले लोगों के बीच तेजी से पहचाना जाने लगा था.
8.गायकी के बाद एक्टिंग में भी आजमाई किस्मत
म्यूजिक इंडस्ट्री में सफलता हासिल करने के बाद जस्सी गिल ने एक्टिंग की दुनिया में भी कदम रखा. उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम करना शुरू किया और 'मिस्टर एंड मिसेज 420' जैसी फिल्म में नजर आए. गायकी के साथ-साथ उनकी एक्टिंग को भी दर्शकों ने पसंद किया. इसके बाद जस्सी ने बॉलीवुड का रुख किया. वह 'हैप्पी फिर भाग जाएगी' और 'पंगा' जैसी हिंदी फिल्मों में दिखाई दिए. इस तरह उन्होंने सिर्फ पंजाबी म्यूजिक तक खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि फिल्मों के जरिए भी अपनी पहचान बनाई.