Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?

Aishwarya Rai Affairs: बॉलीवुड जगत की मशहूर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय इस साल 1 नवंबर को अपना 52वां बर्थ डे मना रही हैं. चलिए आज हम आपको उनके अफेयर्स के बारे में बताते हैं. दरअसल, अभिषेक बच्चन से पहले ऐश्वर्या राय का दिल कई सेलेब्स के लिए धड़क चुका है. उनके प्रेम संबंध हमेशा सुर्खियों में रहे.

Pragya Bharti | Oct 31, 2025, 01:34 PM IST

1.Aishwarya Rai Affairs

Aishwarya Rai Affairs
1

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, ऐश्वर्या राय बच्चन इस साल अपना 1 नवंबर को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या हमेशा से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले भी ऐश्वर्या के प्रेम संबंध इंडस्ट्री में हमेशा सुर्खियों में रहे. मीडिया रिपोर्ट्स और गॉसिप के अनुसार, अभिषेक से पहले 7 ऐसे सेलेब्स भी थे, जिनपर ऐश्वर्या अपना दिल हार बैठी थी. उनकी निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही. आखिर में अभिनेत्री बच्चन परिवार की बहू बन गईं.

2.Aishwarya Rai And Rajiv Mulchandani

Aishwarya Rai And Rajiv Mulchandani
2

ऐश्वर्या राय का पहला कथित प्रेम संबंध तब चर्चा में आया जब वह मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका रिश्ता राजीव मूलचंदानी संग था. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन यह ऐश्वर्या की शुरुआती रोमांटिक लाइफ का हिस्सा था.

3.Aishwarya Rai And Salman Khan

Aishwarya Rai And Salman Khan
3

ऐश्वर्या के जीवन का सबसे चर्चित और विवादित रिश्ता अभिनेता सलमान खान के साथ रहा. उनकी प्रेम कहानी फिल्मों की तरह ही रोमांचक और तूफानी थी. इस रिश्ते ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन कुछ सालों बाद यह रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हुआ.

4.Aishwarya Rai And Vivek Oberoi

Aishwarya Rai And Vivek Oberoi
4

सलमान खान से ब्रेकअप के बाद, ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ जोड़ा गया. विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिश्ते को सार्वजनिक करने की कोशिश भी की थी, जिससे काफी विवाद हुआ था. यह रिश्ता भी बहुत संक्षिप्त रहा और जल्द ही खत्म हो गया.

5.Aishwarya Rai and Hrithik Roshan Affairs

Aishwarya Rai and Hrithik Roshan Affairs
5

विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड गलियारों की अफवाहों के अनुसार, इन तीन बड़े नामों के अलावा 4 और सेलेब्स थे जिनके साथ समय-समय पर ऐश्वर्या राय का नाम जोड़ा गया. ऐश का नाम हेमंत त्रिवेदी एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर, हॉलीवुड एक्टर मार्टिंन हेंडरसन और ऋतिक रोशन के अफेयर की चर्चा होने लगी थी. इसके अलावा, सबीर भाटिया का नाम भी ऐश के साथ रिश्ते से जुड़ चुका है. हालांकि, ये कथित संबंध काफी हद तक अनौपचारिक और अपुष्ट रहे. इन अफवाहों में सह-कलाकार और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अन्य लोग शामिल थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इन रिश्तों की पुष्टि नहीं की.

6.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Affairs

Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Affairs
6

ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे 'ढाई अक्षर प्रेम के', 'कुछ न कहो' और 'गुरु'. इसी दौरान उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. फिल्म 'गुरु' की शूटिंग के दौरान उनकी नज़दीकियाँ बढ़ीं और दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.

7.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Relation

Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Relation
7

अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता जल्द ही दोनों परिवारों की सहमति से आगे बढ़ा. साल 2007 में, दोनों ने भव्य शादी की, जिसने मीडिया में एक बड़ा इवेंट का रूप ले लिया. इस शादी के साथ ही, ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बन गईं, जो उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था.

8.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Family Photos

Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Family Photos
8

शादी के बाद, ऐश्वर्या ने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. आज वह और अभिषेक बच्चन एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन है. ऐश्वर्या राय ने सभी उतार-चढ़ावों के बाद बच्चन परिवार में एक मजबूत जगह बनाई है.

