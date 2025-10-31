November OTT Release: 'जॉली LLB 3' से 'महारानी 4' तक, नवंबर में ओटीटी पर दिखेंगी ये दमदार सीरीज व मूवीज
कौन हैं रिंकू सिंह? John Cena को पटखनी देने वाला, लाखों की कमाई छोड़ कैसे बने प्रेमानंद जी महाराज के सेवादार
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर गलती से भी न करें ये 5 काम, नहीं तो पड़ेगा पछताना
Aishwarya Rai Affairs: अभिषेक बच्चन से पहले इन 7 सेलेब्स के लिए धड़का ऐश्वर्या का दिल, कैसे बनी अमिताभ बच्चन की बहू?
Lenskart IPO GMP: चश्मा बेचने वाली लेंसकार्ट का IPO, यहां जानें GMP और Price Band की पूरी डिटेल
Dev Uthani Ekadashi: देवउठनी एकादशी पर जलाने चाहिए कितने दिये, जानें इस दिन दीपक जलाने की संख्या, विधि और महत्व
कुत्ता-बिल्ली ही नहीं, इन पालतू जानवरों से भी हो सकता है रेबीज का खतरा! ऐसे करें बचाव
Panchkoshi Parikrama Route: चौदह के बाद अब अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के लिए तैयार श्रद्धालु, जानिए जरूरी नियम
Vastu Shashtra: घर में दिख रहे हैं ऐसे संकेत तो समझ लें जल्द शुरू होने वाला है गोल्डन टाइम, खुद चलकर आएगा पैसा
स्वाति मिश्रा कौन हैं? छपरा रैली में जिनकी गीत ‘मेरी झोपड़ी के भाग आज...’ गुनगुनाते दिखें पीएम मोदी
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Oct 31, 2025, 01:34 PM IST
1.Aishwarya Rai Affairs
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक, ऐश्वर्या राय बच्चन इस साल अपना 1 नवंबर को अपना 52वां जन्मदिन मना रही हैं. पॉपुलर एक्ट्रेस ऐश्वर्या हमेशा से अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही हैं. अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन से शादी करने से पहले भी ऐश्वर्या के प्रेम संबंध इंडस्ट्री में हमेशा सुर्खियों में रहे. मीडिया रिपोर्ट्स और गॉसिप के अनुसार, अभिषेक से पहले 7 ऐसे सेलेब्स भी थे, जिनपर ऐश्वर्या अपना दिल हार बैठी थी. उनकी निजी जिंदगी उतार-चढ़ाव से भरी रही. आखिर में अभिनेत्री बच्चन परिवार की बहू बन गईं.
2.Aishwarya Rai And Rajiv Mulchandani
ऐश्वर्या राय का पहला कथित प्रेम संबंध तब चर्चा में आया जब वह मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थीं. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनका रिश्ता राजीव मूलचंदानी संग था. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन यह ऐश्वर्या की शुरुआती रोमांटिक लाइफ का हिस्सा था.
3.Aishwarya Rai And Salman Khan
ऐश्वर्या के जीवन का सबसे चर्चित और विवादित रिश्ता अभिनेता सलमान खान के साथ रहा. उनकी प्रेम कहानी फिल्मों की तरह ही रोमांचक और तूफानी थी. इस रिश्ते ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरीं, लेकिन कुछ सालों बाद यह रिश्ता कड़वाहट के साथ खत्म हुआ.
4.Aishwarya Rai And Vivek Oberoi
सलमान खान से ब्रेकअप के बाद, ऐश्वर्या का नाम अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ जोड़ा गया. विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस रिश्ते को सार्वजनिक करने की कोशिश भी की थी, जिससे काफी विवाद हुआ था. यह रिश्ता भी बहुत संक्षिप्त रहा और जल्द ही खत्म हो गया.
5.Aishwarya Rai and Hrithik Roshan Affairs
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और बॉलीवुड गलियारों की अफवाहों के अनुसार, इन तीन बड़े नामों के अलावा 4 और सेलेब्स थे जिनके साथ समय-समय पर ऐश्वर्या राय का नाम जोड़ा गया. ऐश का नाम हेमंत त्रिवेदी एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर, हॉलीवुड एक्टर मार्टिंन हेंडरसन और ऋतिक रोशन के अफेयर की चर्चा होने लगी थी. इसके अलावा, सबीर भाटिया का नाम भी ऐश के साथ रिश्ते से जुड़ चुका है. हालांकि, ये कथित संबंध काफी हद तक अनौपचारिक और अपुष्ट रहे. इन अफवाहों में सह-कलाकार और इंडस्ट्री से जुड़े कुछ अन्य लोग शामिल थे, लेकिन ऐश्वर्या ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इन रिश्तों की पुष्टि नहीं की.
6.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Affairs
ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया, जैसे 'ढाई अक्षर प्रेम के', 'कुछ न कहो' और 'गुरु'. इसी दौरान उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. फिल्म 'गुरु' की शूटिंग के दौरान उनकी नज़दीकियाँ बढ़ीं और दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया.
7.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Relation
अभिषेक और ऐश्वर्या का रिश्ता जल्द ही दोनों परिवारों की सहमति से आगे बढ़ा. साल 2007 में, दोनों ने भव्य शादी की, जिसने मीडिया में एक बड़ा इवेंट का रूप ले लिया. इस शादी के साथ ही, ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू बन गईं, जो उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था.
8.Aishwarya Rai and Abhishek Bachchan Family Photos
शादी के बाद, ऐश्वर्या ने अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया. आज वह और अभिषेक बच्चन एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रहे हैं और उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन है. ऐश्वर्या राय ने सभी उतार-चढ़ावों के बाद बच्चन परिवार में एक मजबूत जगह बनाई है.
ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.