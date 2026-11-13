कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज

3 . राखी सावंत ने किया कमेंट

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इस रोमांटिक पोस्ट में रानी ने कैप्शन में 'रूपा की खूबसूरत झलकियां' लिखा है. फोटो में प्यार का जमाना कभी होगा न पुराना, प्यार करते हैं, करते रहेंगे गाना भी लगाया है. राखी सावंत ने पोस्ट में गुस्सा वाला इमोजी भेजा है. कई यूजर्स ने दोनों की जोड़ी को खूबसूरत बताया है कई यूजर्स ने कमेंट में फिल्म आखिर कब आने वाली है ये पूछा है. . हालांकि, अभी तक फिल्म का ट्रेलर, कहानी या रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)

