FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
AAP को पंजाब में झटका, दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सुखदीप सिंह छीना ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा

AAP को पंजाब में झटका, दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सुखदीप सिंह छीना ने छोड़ी पार्टी, सभी पदों से दिया इस्तीफा

पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 58,565 रुपये, ट्रेनों-बसों में बंपर भीड़, छठ महापर्व पर लास्ट डेट रश

पटना जाने वाली फ्लाइट का किराया 58,565 रुपये, ट्रेनों-बसों में बंपर भीड़, छठ महापर्व पर लास्ट डेट रश

बांग्लादेश से भेजी अमिताभ के बंगले और दिलजीत के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी, अंकित संखवार के लैपटॉप में 22 लाख फेक आईडी

बांग्लादेश से भेजी अमिताभ के बंगले और दिलजीत के कॉन्सर्ट में धमाके की धमकी, अंकित संखवार के लैपटॉप में 22 लाख फेक आईडी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी

'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी

कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज

कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज

ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

हिंदी न्यूज़Photos

एंटरटेनमेंट

कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज

Govinda Upcoming Movie Roopa: गोविंदा की अपकमिंग फिल्म 'रूपा' से कोमल रानी स्वर्णकार ने रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं.

Ritika | Nov 13, 2026, 09:18 AM IST

1.गोविंदा की फिल्म 'रूपा'

गोविंदा की फिल्म 'रूपा'
1

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी गोविंदा को 90 के दशक से डांस और रोमांटिक अंदाज के लिए जाना जाता है. उनका अलग अंदाज दर्शकों को खूब पसंद आता है. एक्टर इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'रूपा' को लेकर चर्चा में हैं. वो 7 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक करने जा रहे हैं. फिल्म में गोविंदा के साथ रानी स्वर्णकार फीमेल लीड रोल में नजर आएंगी.  गोविंदा और रानी को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता है. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)


 

 

Advertisement

2.कोमल रानी स्वर्णकार ने शेयर कीं फिल्म की तस्वीरें

कोमल रानी स्वर्णकार ने शेयर कीं फिल्म की तस्वीरें
2

कोमल ने गुरुवार ( 12 नवंबर 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी कुछ फोटोज शेयर की हैं. इसमें गोविंदा और रानी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है.  रानी ने पर्पल साड़ी के साथ मैचिंग की ज्वेलरी पहनी है. बालों को खुला रखा है. वहीं, गोविंदा व्हाइट कलर की शर्ट, ब्लेजर और ब्लैक पैंट में नजर आ रहे हैं. फोटोज में दोनों एक-दूसरे की बाहों में बाहें डालकर पोज देते दिख रहे हैं. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)
 

3.राखी सावंत ने किया कमेंट

राखी सावंत ने किया कमेंट
3

इस रोमांटिक पोस्ट में रानी ने कैप्शन में 'रूपा की खूबसूरत झलकियां' लिखा है. फोटो में प्यार का जमाना कभी होगा न पुराना, प्यार करते हैं, करते रहेंगे गाना भी लगाया है. राखी सावंत ने पोस्ट में गुस्सा वाला इमोजी भेजा है. कई यूजर्स ने दोनों की जोड़ी को खूबसूरत बताया है कई यूजर्स ने कमेंट में फिल्म आखिर कब आने वाली है ये पूछा है. . हालांकि, अभी तक फिल्म का ट्रेलर, कहानी या रिलीज से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)
 

4.साथ में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री

साथ में दिखी जबरदस्त केमिस्ट्री
4

कोमल रानी स्वर्णकार के साथ गोविंदा की तस्वीरों में दिखाई दे रही केमिस्ट्री ने इस प्रोजेक्ट को लेकर उत्सुकता और ज्यादा बढ़ा दी है. शेयर की गई तस्वीरों में दोनों की नजदीकियां और मुस्कुराता हुआ अंदाज दिखाई दे रहा है. लोगों को ये भी लग रहा है फिल्म रोमांटिक होने वाली है. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)
 

TRENDING NOW

5.एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें
5

जब-जब दोनों फिल्म को लेकर साथ नजर आए तो रानी संग गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहें भी सामन आई थीं. गोविंदा की पत्नी सुनीता ने भी गोविंदा पर कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन गोविंदा ने रानी संग अफेयर की खबरों को खारिज किया. गोविंदा और सुनीता के रिश्ते काफी खराब हो गए थे. (Image Credit: instagram/ raniswarnkaar)
 

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी
'शेरशाह' के दौरान क्यों अलग हो गए थे सिद्धार्थ-कियारा? ब्रेकअप से शादी तक ऐसी रही लव स्टोरी
कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज
कभी हाथ पकड़ा तो कभी लगाया गले... सुनीता की नाराजगी के बीच गोविंदा की कोस्टार ने पोस्ट कीं फिल्म की रोमांटिक फोटोज
ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल
ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
PHOTOS: अनिरुद्ध की दुल्हन बनीं SRH की मालकिन काव्या मारन, खास कैप्शन के साथ शेयर की शादी की फोटो
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
Photos: फिल्मी अंदाज में अर्शदीप सिंह ने GF समरीन कौर को किया प्रपोज, जल्द करेंगे शादी!
MORE
Advertisement
Advertisement