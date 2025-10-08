Gauri Khan Net Worth: दीपिका-ऐश्वर्या से भी अमीर है किंग खान की 'क्वीन' गौरी खान, जानें कहां से करती हैं सबसे ज्यादा कमाई
यात्री कृपया ध्यान दें! आखिरी समय पर कैंसल हो गई ट्रिप तो बदल सकते है कंफर्म टिकट, जानिए रेलवे का नया नियम
दिवाली से पहले खुशखबरी! EPFO की कम से कम 2500 रुपये होगी पेंशन, इस दिन हो सकता है फैसला
भोजपुरी सितारों की राह पर मैथिली, कहीं सियासी टूल बनकर न रह जाएं!
आउट होने पर गुस्से से आग बबूला हुए पृथ्वी शॉ, गेंदबाज के पीछे बल्ला लेकर दौड़े, VIDEO
क्या हर साल धरती से दूर होता जा रहा है चांद, NASA के वैज्ञानिकों ने की अजीब खोज
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में इस लड़के ने दिया आर्यन खान का साथ, शाहरुख खान के लाडले की सीरीज यूं ही नहीं हुई हिट
माचिस की डिब्बी से भी छोटे हैं दुनिया के ये 5 फोन, फीचर्स कर देंगे हैरान
Begum Akhtar: वो सिंगर जिसकी आवाज़ इधर-उधर नहीं, सीधे दिल में उतरती है...
Karwa Chauth Special Halwa: कैसे बनता है मुंह में घुल जाने वाला 'मखानी हलवा'? जानें आसान रेसिपी
एंटरटेनमेंट
रईश खान | Oct 08, 2025, 12:13 AM IST
1.कौन है शाहरुख खान की दिल की रानी
Gauri Khan Birthday: जिस तरह बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान सभी के दिलों पर राज करते हैं. उसी तरह उनके दिल पर एक ही महिला बसती हैं और वो हैं गौरी खान. गौरी खान 8 अक्टूबर को 54वां जन्मदिन है.
2.शाहरुख को किंग बनाने में बड़ा हाथ
गौरी खान भले ही अपने पति की तरह पर्दे पर नजर नहीं आतीं, लेकिन शाहरुख को किंग बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है. शाहरुख इस बात को कई बार कुबूल कर चुके हैं कि गौरी के सपोर्ट के बिना वो कुछ नहीं कर पाते. गौरी ने हर मोड़ पर उनका साथ दिया.
3.गौरी खान ने इन एक्ट्रेस को पछाड़ा
शाहरुख खान की तरह उनकी पत्नी गौरी खान (Gauri Khan) भी अमीरी के मामले में किसी से कम नहीं हैं. वह भी बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन को टक्कर देती हैं. गौरी खान की कितनी नेटवर्थ है और उनकी कमाई सोर्स क्या हैं, आइये जानते हैं.
4.गौरी खान की कहां से होती है कमाई
गौरी खान अपनी पति शाहरुख खान की तरह फिल्मों में एक्टिंग कर दौलत नहीं कमाती हों, लेकिन उनके ऐसे कई बिजनेस हैं, जिनसे उनको मोटी कमाई होती है. गौरी खान एक इंटीरियर डिजाइनर हैं. वह कई स्टार्स का घर डिजाइन कर चुकी हैं.
5.रेड चिलीज एंटरटेंमेंट की को-फाउंडर
Gauri Khan रेड चिलीज एंटरटेंमेंट की को-फाउंडर हैं. ड्रीम्ज अनलिमिटेड नाम की प्रोडक्शन कंपनी भी चलाती हैं. इसके अलावा वह फिल्में प्रोड्यूस करती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गौरी खीान की कुल नेटवर्थ 1600 करोड़ रुपये है.
6.मुंबई में फेमस रेस्तरां
गौरी खान ने हाल ही में मुंबई में एक रेस्तरां ‘टोरी’ की शुरुआत की थी. वह सक्सेफुल बिजनेसवुमेन मानी जाती हैं. प्रॉपर्टी में भी वह पैसा लगाती रहती हैं. गौरी ने दुबई में कई प्रॉपर्टी खरीद रखी हैं. जिनकी कीमत कई सौ करोड़ बताई जाती है. उनकी सालाना इनकम 100 करोड़ के करीब बताई जाती है.
7.कितनी है ऐश्वर्या-दीपिका की नेटवर्थ
संपत्ति के मामले में गौरी खान ने ऐश्वर्या राय और दीपिका पादुकोण जैसी दिग्गज स्टार को भी पीछे छोड़ दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, दीपिका की कुल नेटवर्थ 500 करोड़ और एश्वर्या की 900 करोड़ रुपये बताई जाती है.