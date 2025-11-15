FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Vastu Dosh Upay: घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर

घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर

Rohini Acharya: RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप

RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप

फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? तो जान लें अपने सेहत से कैसे कर रहे आप खिलवाड़

फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? तो जान लें अपने सेहत से कैसे कर रहे आप खिलवाड़

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?

IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?

तीन भाईयों ने उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 350 अरब रुपये का साम्राज्य

तीन भाईयों ने उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 350 अरब रुपये का साम्राज्य

5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज

5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां.. कितने अमीर हैं ‘Bigg Boss 19’ विनर के दावेदार Gaurav Khanna? जानें TV सुपरस्टार का कुल नेटवर्थ

Gaurav Khann Net Worth: टीवी सुपरस्टार गौरव खन्ना की कुल नेटवर्थ ₹8 करोड है. वह 'बिग बॉस 19' के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट हैं, जिनकी प्रति एपिसोड फीस ₹2.5 करोड़ है, जो उन्हें विनर का दावेदार बनाती है.

Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 01:58 PM IST

1.Gaurav Khanna Property

Gaurav Khanna Property
1

टेलीविजन के मशहूर अभिनेता और 'अनुपमा' शो में 'अनुज कपाड़िया' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नज़र आ रहे हैं. वह न सिर्फ शो के विजेता के एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं, बल्कि इस सीज़न के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट भी हैं. उनकी शानदार लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति उन्हें टीवी इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारों में से एक बनाती है.

Advertisement

2.Gaurav Khanna Net Worth

Gaurav Khanna Net Worth
2

गौरव खन्ना की कुल नेटवर्थ (Total Net Worth) 8 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी संपत्ति में एक लग्जरी अपार्टमेंट और तीन महंगी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जो उनकी शानदार जीवनशैली को दर्शाती हैं.

3.'बिग बॉस 19' के सबसे महंगे कंटेस्टेंट

'बिग बॉस 19' के सबसे महंगे कंटेस्टेंट
3

गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' के लिए मोटी रकम मिल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस विवादित रियलिटी शो में प्रति एपिसोड ₹2.5 करोड़ की फीस ले रहे हैं, जो उन्हें इस सीज़न का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कंटेस्टेंट बनाती है.

4.Gaurav Khanna Fees for TV Show

Gaurav Khanna Fees for TV Show
4

'अनुपमा' जैसे लोकप्रिय शो में काम करने के लिए भी गौरव खन्ना लाखों रुपये की फीस लेते थे. बताया जाता है कि टीवी के एक एपिसोड के लिए उनकी फीस ₹1.5 लाख के आसपास थी, जिससे उनकी सालाना कमाई करोड़ों में होती है.

TRENDING NOW

5.कॉर्पोरेट करियर से शुरुआत

कॉर्पोरेट करियर से शुरुआत
5

बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले गौरव खन्ना एक कॉर्पोरेट कर्मचारी थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर से ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी. एमबीए के बाद, उन्होंने लगभग एक साल तक एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी नौकरी की थी.

6.Gaurav khanna Acting Career

Gaurav khanna Acting Career
6

कॉर्पोरेट करियर छोड़कर एक्टिंग में आना गौरव के लिए आसान नहीं था. उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और फिर 'CID' में इंस्पेक्टर का किरदार, 'ये प्यार ना होगा कम', 'तेरे बिन' और 'प्रेम या पहेली - चंद्रकांता' जैसे कई शोज में काम किया. इन अनुभवों ने उन्हें एक भरोसेमंद अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई.

7.Gaurav khanna in Anupama

Gaurav khanna in Anupama
7

'अनुपमा' शो में 'अनुज कपाड़िया' का किरदार निभाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया. इसी किरदार के लिए उन्हें अवॉर्ड भी मिला. इसके अलावा, उन्होंने 2025 में 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' का ख़िताब जीतकर भी सबका दिल जीत लिया था, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Vastu Dosh Upay: घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
घर से वास्तु दोष दूर करने के लिए आजमा लें ये आसान उपाय, आर्थिंक समस्या और बीमारियां हो जाएंगी दूर
Rohini Acharya: RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप
RJD की हार के बाद रोहिणी आचार्य का बड़ा ऐलान, परिवार से रिश्ता तोड़ने की घोषणा, संजय यादव पर गंभीर आरोप
फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? तो जान लें अपने सेहत से कैसे कर रहे आप खिलवाड़
फिटनेस पर नज़र रखने के लिए दिन-रात स्मार्टवॉच पहनते हैं? तो जान लें अपने सेहत से कैसे कर रहे आप खिलवाड़
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान
IND vs SA 1st Test: कितनी गंभीर है शुभमन गिल की चोट? कोलकाता टेस्ट में छोड़ना पड़ा मैदान
IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट
IPL Retention and Released: आईपीएल 2026 से पहले सभी 10 टीमों से 32 खिलाड़ी हो सकते हैं रिलीज, देखें लिस्ट
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?
IPL 2026: एक्टर Govinda के दामाद को इस टीम ने किया ट्रेड, जानें आईपीएल 2026 में कितनी होगी सैलरी?
तीन भाईयों ने उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 350 अरब रुपये का साम्राज्य
तीन भाईयों ने उधार लेकर शुरू किया बिजनेस, आज बना डाला 350 अरब रुपये का साम्राज्य
5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज
5 cm चौड़े गर्भ में कैसे पलता है 3 Kg का बच्चा? डॉक्टर ने खोला मां के शरीर के इस अद्भुत लचीलेपन का राज
1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां.. कितने अमीर हैं ‘Bigg Boss 19’ विनर के दावेदार Gaurav Khanna? जानें TV सुपरस्टार का कुल नेटवर्थ
1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां.. कितने अमीर हैं ‘Bigg Boss 19’ विनर के दावेदार Gaurav Khanna? जानें TV सुपरस्टार का कुल नेटवर्थ
Numerology: इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?
इन तारीखों में जन्मे लोगों को गलती से भी नहीं पीनी चाहिए शराब, इसमें आपकी जन्मतारीख तो शामिल नहीं?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE