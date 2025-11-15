1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां.. कितने अमीर हैं ‘Bigg Boss 19’ विनर के दावेदार Gaurav Khanna? जानें TV सुपरस्टार का कुल नेटवर्थ

1 . Gaurav Khanna Property

टेलीविजन के मशहूर अभिनेता और 'अनुपमा' शो में 'अनुज कपाड़िया' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नज़र आ रहे हैं. वह न सिर्फ शो के विजेता के एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं, बल्कि इस सीज़न के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट भी हैं. उनकी शानदार लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति उन्हें टीवी इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारों में से एक बनाती है.