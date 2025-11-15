1 लग्जरी अपार्टमेंट, 3 महंगी गाड़ियां.. कितने अमीर हैं ‘Bigg Boss 19’ विनर के दावेदार Gaurav Khanna? जानें TV सुपरस्टार का कुल नेटवर्थ

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Nov 15, 2025, 01:58 PM IST
1.Gaurav Khanna Property
टेलीविजन के मशहूर अभिनेता और 'अनुपमा' शो में 'अनुज कपाड़िया' के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वाले गौरव खन्ना इन दिनों सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नज़र आ रहे हैं. वह न सिर्फ शो के विजेता के एक मजबूत दावेदार बन चुके हैं, बल्कि इस सीज़न के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले कंटेस्टेंट भी हैं. उनकी शानदार लाइफस्टाइल और करोड़ों की संपत्ति उन्हें टीवी इंडस्ट्री के सबसे अमीर सितारों में से एक बनाती है.
2.Gaurav Khanna Net Worth
गौरव खन्ना की कुल नेटवर्थ (Total Net Worth) 8 करोड़ रुपये से 15 करोड़ रुपये के बीच बताई जाती है. उनकी संपत्ति में एक लग्जरी अपार्टमेंट और तीन महंगी गाड़ियाँ भी शामिल हैं, जो उनकी शानदार जीवनशैली को दर्शाती हैं.
3.'बिग बॉस 19' के सबसे महंगे कंटेस्टेंट
गौरव खन्ना को 'बिग बॉस 19' के लिए मोटी रकम मिल रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वह इस विवादित रियलिटी शो में प्रति एपिसोड ₹2.5 करोड़ की फीस ले रहे हैं, जो उन्हें इस सीज़न का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला कंटेस्टेंट बनाती है.
4.Gaurav Khanna Fees for TV Show
'अनुपमा' जैसे लोकप्रिय शो में काम करने के लिए भी गौरव खन्ना लाखों रुपये की फीस लेते थे. बताया जाता है कि टीवी के एक एपिसोड के लिए उनकी फीस ₹1.5 लाख के आसपास थी, जिससे उनकी सालाना कमाई करोड़ों में होती है.
5.कॉर्पोरेट करियर से शुरुआत
बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले गौरव खन्ना एक कॉर्पोरेट कर्मचारी थे. उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर से ग्रेजुएशन और एमबीए की पढ़ाई पूरी की थी. एमबीए के बाद, उन्होंने लगभग एक साल तक एक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर भी नौकरी की थी.
6.Gaurav khanna Acting Career
कॉर्पोरेट करियर छोड़कर एक्टिंग में आना गौरव के लिए आसान नहीं था. उन्होंने मॉडलिंग से शुरुआत की और फिर 'CID' में इंस्पेक्टर का किरदार, 'ये प्यार ना होगा कम', 'तेरे बिन' और 'प्रेम या पहेली - चंद्रकांता' जैसे कई शोज में काम किया. इन अनुभवों ने उन्हें एक भरोसेमंद अभिनेता के तौर पर पहचान दिलाई.
7.Gaurav khanna in Anupama
'अनुपमा' शो में 'अनुज कपाड़िया' का किरदार निभाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी में जबरदस्त उछाल आया. इसी किरदार के लिए उन्हें अवॉर्ड भी मिला. इसके अलावा, उन्होंने 2025 में 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया' का ख़िताब जीतकर भी सबका दिल जीत लिया था, जिससे उनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ गई.
