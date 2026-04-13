अमिताभ से शाहरुख खान तक, Asha Bhosle के अंतिम संस्कार में नहीं आए ये दिग्गज

1 . आशा भोसले के अंतिम संस्कार पर कौन से दिग्गज नहीं आए?

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आशा भोसले के सम्मान में जो पैरों पर गिर जाते थे और सिर झुका लेते थे. वो ही दिग्गज उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे हैं. सिंगर सोनू निगम, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रेखा, उमराव जान जैसे दिग्गज कलाकार आशा भोसले के अंतिम संस्कार में नजर नहीं आए, तो उनके जीते-जी काफी इज्जत किया करते थे.

