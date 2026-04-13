अमिताभ से शाहरुख खान तक, Asha Bhosle के अंतिम संस्कार में नहीं आए ये दिग्गज

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मोहम्मद साबिर | Apr 13, 2026, 11:07 PM IST
1.आशा भोसले के अंतिम संस्कार पर कौन से दिग्गज नहीं आए?
आशा भोसले के सम्मान में जो पैरों पर गिर जाते थे और सिर झुका लेते थे. वो ही दिग्गज उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे हैं. सिंगर सोनू निगम, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, रेखा, उमराव जान जैसे दिग्गज कलाकार आशा भोसले के अंतिम संस्कार में नजर नहीं आए, तो उनके जीते-जी काफी इज्जत किया करते थे.
2.कब हुआ आशा भोसले का निधन?
भारत की दिग्गज संगीतकार आशा भोसले ने 12 अप्रैल रविवार को दुनिया को अलविदा कह दिया है और 13 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार भी हो गया है.
3.आशा भोसले को मिला गार्ड ऑफ ऑनर
अपनी आवाज से दुनिया भर में पहचान बनाने वालीं आशा भोसले का निधन रविवार 12 अप्रैल रविवार को गया था, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को हुआ. लेकिन इससे पहले दिग्गज संगीतकार को महाराष्ट्र पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है.
4.अब तक कितने गाने गा चुंकी है आशा भोसले?
आशा भोसले को सुरों की मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने कुल 8 दशक गाने हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने करियर में 11,000 से अधिक गाने गाए हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली सिंगर्स में शामिल हैं.