Friday OTT Release: पर्दे पर डराएगी 'भूत बंगला', OTT पर खुलेगा सस्पेंस का राज; खौफ-मिस्ट्री के बीच इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज

1 . Friday OTT Releases 17 April 2026

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इस शुक्रवार अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और विजय वर्मा की 'मटका किंग' समेत 7 बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगेगा.

अप्रैल का यह तीसरा शुक्रवार सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. बॉक्स ऑफिस पर चल रही 'धुरंधर 2' की आंधी को टक्कर देने के लिए आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स मैदान में हैं. आइए जानते हैं इस शुक्रवार की खास रिलीज के बारे में-