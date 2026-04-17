FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IPL 2026: जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट,आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

जसप्रीत बुमराह को क्यों नहीं मिल रहा विकेट, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने मानी ये वजह

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

असरानी कैसे बन गए 'कॉमेडी किंग'? दो बड़े कलाकारों से मिली प्रेरणा ने बदला था भाग्य, जानें

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

केवल ये बात मान ले ईरान तो अभी हो जाएगा US-Iran के बीच समझौता, ट्रंप ने दिए संकेत

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास

भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Friday OTT Release: पर्दे पर डराएगी 'भूत बंगला', OTT पर खुलेगा सस्पेंस का राज; खौफ-मिस्ट्री के बीच इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज

Friday OTT Release: आज 17 अप्रैल 2026 को मनोरंजन जगत में धमाका होने वाला है. बड़े पर्दे पर जहां अक्षय कुमार का खौफनाक जादू चलेगा, वहीं ओटीटी पर विजय वर्मा और तापसी पन्नू जैसे सितारे अपनी अदाकारी का दम दिखाएंगे.

Pragya Bharti | Apr 17, 2026, 09:52 AM IST

1.Friday OTT Releases 17 April 2026

Friday OTT Releases 17 April 2026
1

इस शुक्रवार अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और विजय वर्मा की 'मटका किंग' समेत 7 बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगेगा.
अप्रैल का यह तीसरा शुक्रवार सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. बॉक्स ऑफिस पर चल रही 'धुरंधर 2' की आंधी को टक्कर देने के लिए आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स मैदान में हैं. आइए जानते हैं इस शुक्रवार की खास रिलीज के बारे में-

Advertisement

2.Bhoot Bangla

Bhoot Bangla
2

अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी 16 साल बाद 'भूत बंगला' के साथ लौटी है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा.
पेड प्रीव्यू: 16 अप्रैल
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: थिएटर्स 
जोनर: हॉरर कॉमेडी

3.The Mummy Movie

The Mummy Movie
3

हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए 'द मम्मी' का नया वर्जन रिलीज हो रहा है. ली क्रोनिन के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों को डराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: थिएटर्स
जोनर: हॉरर

4.Roommates

Roommates
4

युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह सीरीज कॉलेज लाइफ और रूममेट्स के बीच के उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों को दर्शाती है. यह एक हल्की-फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: कॉमेडी ड्रामा

TRENDING NOW

5.Assi Movie

Assi Movie
5

तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की जोड़ी 'अस्सी' लेकर आई है. यह एक गंभीर कोर्टरूम ड्रामा है, जो एक स्कूल टीचर के संघर्ष और न्याय की कानूनी लड़ाई पर आधारित है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: ZEE5
जोनर: कोर्टरूम ड्रामा

6.Ustaad Bhagat Singh

Ustaad Bhagat Singh
6

पवन कल्याण की यह एक्शन फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है. इसे आप हिंदी समेत कई दक्षिण भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं. फिल्म अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी और एक्शन के लिए जानी जा रही है.
रिलीज डेट: 16 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: एक्शन ड्रामा

7.Matka King Movies

Matka King Movies
7

विजय वर्मा अपनी नई क्राइम सीरीज 'मटका किंग' के साथ तैयार हैं. इसमें वह 'ब्रिज भाटी' के किरदार में सट्टेबाजी की काली दुनिया और अपराध के जाल को बुनते नजर आएंगे.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video)
जोनर: क्राइम ड्रामा

8.Alpha Males Season 5

Alpha Males Season 5
8

लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज 'अल्फा मेल्स' अपने पांचवें सीजन के साथ वापस आ गई है. इस बार कहानी में रिश्तों के उलझाव और पौरुष की नई परिभाषाओं को मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: कॉमेडी

चाहे आप घर पर बैठकर फिल्में देखने के शौकीन हों या थिएटर के बड़े पर्दे के, यह शुक्रवार आपके लिए मनोरंजन की पूरी गारंटी लेकर आया है. अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज चुनें और वीकेंड का आनंद लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
अपनी किस्मत खुद लिखते हैं इस मूलांक में जन्मे लोग, छोटी सी उम्र में ही रच देते हैं इतिहास
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत का इकलौता राज्य जो बना गाली मुक्त गांव, यहां गाली बकने की सजा भी है बड़ी यूनिक
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साल में चीन, अमेरिका, रूस सबको छोड़ देगा पीछे! रिपोर्ट देखकर हर देशवासी करेगा फख्र
6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?
6 फुट और 66Yr का वो इकलौता सितारा, जिसके आगे फेल है शाहरुख-सलमान; जानिए कौन है सबसे ज्यादा 1000 करोड़ी फिल्में देने वाला ये हीरो?
दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र
दुनिया की 5 सबसे गहरी नदियां कौन सी हैं? जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत का ब्रह्मपुत्र
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी  
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों पर हमेशा रहती है राहु की कृपा, इनसे दुश्मनी महंगी पड़ेगी
Horoscope 16 April 2026: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों की भाग्यफल
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन शुरू, 3 जुलाई से शुरू होगी यात्रा, ​जानें इस बार के नये नियम
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
अक्षय तृतीया पर गलती से भी न खरीदें ये चीजें, सिर पर कर्ज चढ़ने के साथ घर में होगा दरिद्रता का वास
Malmas 2026: खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
खरमास खत्म होने के बाद जल्द शुरू होगा मलमास, इस 1 महीने में विशेष रूप से रखें इन 5 बातों का ध्यान
MORE
Advertisement