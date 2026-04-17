Friday OTT Release: पर्दे पर डराएगी 'भूत बंगला', OTT पर खुलेगा सस्पेंस का राज; खौफ-मिस्ट्री के बीच इस फ्राइडे रिलीज हो रहीं ये 7 फिल्में-सीरीज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 17, 2026, 09:52 AM IST
1.Friday OTT Releases 17 April 2026
इस शुक्रवार अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' और विजय वर्मा की 'मटका किंग' समेत 7 बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं. सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी तक मनोरंजन का जबरदस्त तड़का लगेगा.
अप्रैल का यह तीसरा शुक्रवार सिनेप्रेमियों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं है. बॉक्स ऑफिस पर चल रही 'धुरंधर 2' की आंधी को टक्कर देने के लिए आज कई बड़े प्रोजेक्ट्स मैदान में हैं. आइए जानते हैं इस शुक्रवार की खास रिलीज के बारे में-
2.Bhoot Bangla
अक्षय कुमार और निर्देशक प्रियदर्शन की ब्लॉकबस्टर जोड़ी 16 साल बाद 'भूत बंगला' के साथ लौटी है. यह एक हॉरर-कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय के साथ परेश रावल और राजपाल यादव की कॉमेडी का तड़का देखने को मिलेगा.
पेड प्रीव्यू: 16 अप्रैल
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: थिएटर्स
जोनर: हॉरर कॉमेडी
3.The Mummy Movie
हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए 'द मम्मी' का नया वर्जन रिलीज हो रहा है. ली क्रोनिन के निर्देशन में बनी यह फिल्म दर्शकों को डराने के लिए पूरी तरह तैयार है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: थिएटर्स
जोनर: हॉरर
4.Roommates
युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई यह सीरीज कॉलेज लाइफ और रूममेट्स के बीच के उतार-चढ़ाव भरे रिश्तों को दर्शाती है. यह एक हल्की-फुल्की कॉमेडी ड्रामा सीरीज है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: कॉमेडी ड्रामा
5.Assi Movie
तापसी पन्नू और अनुभव सिन्हा की जोड़ी 'अस्सी' लेकर आई है. यह एक गंभीर कोर्टरूम ड्रामा है, जो एक स्कूल टीचर के संघर्ष और न्याय की कानूनी लड़ाई पर आधारित है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: ZEE5
जोनर: कोर्टरूम ड्रामा
6.Ustaad Bhagat Singh
पवन कल्याण की यह एक्शन फिल्म अब ओटीटी पर आ चुकी है. इसे आप हिंदी समेत कई दक्षिण भारतीय भाषाओं में देख सकते हैं. फिल्म अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी और एक्शन के लिए जानी जा रही है.
रिलीज डेट: 16 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: एक्शन ड्रामा
7.Matka King Movies
विजय वर्मा अपनी नई क्राइम सीरीज 'मटका किंग' के साथ तैयार हैं. इसमें वह 'ब्रिज भाटी' के किरदार में सट्टेबाजी की काली दुनिया और अपराध के जाल को बुनते नजर आएंगे.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: अमेजन प्राइम वीडियो (Prime Video)
जोनर: क्राइम ड्रामा
8.Alpha Males Season 5
लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज 'अल्फा मेल्स' अपने पांचवें सीजन के साथ वापस आ गई है. इस बार कहानी में रिश्तों के उलझाव और पौरुष की नई परिभाषाओं को मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है.
रिलीज डेट: 17 अप्रैल
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जोनर: कॉमेडी
चाहे आप घर पर बैठकर फिल्में देखने के शौकीन हों या थिएटर के बड़े पर्दे के, यह शुक्रवार आपके लिए मनोरंजन की पूरी गारंटी लेकर आया है. अपनी पसंद की फिल्म या सीरीज चुनें और वीकेंड का आनंद लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से