Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Aug 21, 2026, 10:25 AM IST
1.Friday OTT Release 21 August
अगस्त महीने का तीसरा शुक्रवार एंटरटेनमेंट के लिहाज से दर्शकों के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है. इस वीकेंड बोरियत को पूरी तरह दूर भगाने के लिए सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तक कई धांसू फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. अगर आप भी इस शुक्रवार अपनी वॉचलिस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आइए 21 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
2.जन नायकन (Jana Nayagan)
प्लेटफॉर्म: ZEE5
जॉनर: एक्शन ड्रामा
लंबे विवादों और चर्चाओं में रही थलापति विजय की यह फिल्म थिएटरों के बाद अब सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है. फिल्म में विजय 'वेत्री कोंदन' के दमदार किरदार में नजर आए हैं, जो कभी एक पुलिस ऑफिसर हुआ करता था, लेकिन कुछ कठिन परिस्थितियां उसे अपराध की दुनिया में धकेल देती हैं. फिल्म में उनके साथ अभिनेता बॉबी देओल भी अहम रोल निभाते नजर आएंग.
3.फेसिंग एल चापो (Facing El Chapo)
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जॉनर: क्राइम एक्शन ड्रामा
सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म रोमांच और थ्रिलर से भरपूर है. इसकी कहानी में दो मैक्सिकन पुलिस अधिकारियों, आर्टुरो कारमोना और हेक्टर रोसालेस आदि नजर आएंगे. फिल्म में इनकी एक मामूली ट्रैफिक जांच अचानक एक बड़े और खतरनाक ड्रग गैंग के साथ मुठभेड़ में बदल जाती है.
4.क्लीन अप कंपनी (Clean Up Company)
प्लेटफॉर्म: अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player)
जॉनर: डार्क कॉमेडी क्राइम थ्रिलर
विवरण: यह एक दिलचस्प डार्क कॉमेडी सीरीज है. इस फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के उपर है, जो एक कस्बे सरिबगंज की है. फिल्म की कहानी तीन दोस्तों राजू, स्वपन और गोल्डी की है, जो क्राइम सीन से सबूत मिटाने और डेडबॉडी को ठिकाने लगाने का बिजनेस चलाते हैं और इससे मोटी कमाई करते हैं. इस दौरान वे बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं.
5.प्यार प्रेम कल्याणम (Pyaar Prema Kalyanam)
प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स (Netflix)
जॉनर: फैमिली एंटरटेनर
यह एक मज़ेदार तमिल रोमांटिक ड्रामा है, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर 'पावी' की जिंदगी पर आधारित है. शादी के बाद पावी अपने परिवार को छोड़ने से मना कर देती है, जिसके चलते उसके पति एलन को अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है. इस अनोखी परिस्थिति के कारण जनरेशन गैप, परंपराओं और व्यक्तिगत विचारों पर सवाल खड़े होने लगते हैं.
6.चेन्नई लव स्टोरी (Chennai Love Story)
प्लेटफॉर्म: सोनी लिव (SonyLiv)
जॉनर: रोमांटिक ड्रामा
इस रोमांटिक कहानी निवेदिता नाम की एक आईटी प्रोफेशनल पर टिकी है, जिसकी परफेक्ट दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ जाता है. दरअसल, उसका मंगेतर शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चली जाती है. इस परेशानी से उबरने के लिए वह चेन्नई शिफ्ट होती है, जहां उसे स्टीव के साथ रूम शेयर करना पड़ता है और इसी बीच जिंदगी उसे प्यार का एक और मौका देती है.
7.डॉग्स (7 Dogs)
प्लेटफॉर्म: थिएटर्स (Cinemas)
जॉनर: क्राइम थ्रिलर
बॉलीवुड के दो दिग्गज सुपरस्टार सलमान खान और संजय दत्त इस फिल्म के जरिए हॉलीवुड में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. हाल ही में इस फिल्म का धमाकेदार ट्रेलर सामने आया था, जिसे फैंस का जबरदस्त प्यार मिला है. इस एक्शन से भरपूर प्रोजेक्ट का निर्देशन आदिल एल अरबी और बिलाल फलान ने किया है.
8.द ग्रैंड सुपरहीरो (The Grand Superhero)
प्लेटफॉर्म: ZEE 5
जॉनर: कॉमेडी सुपरहीरो फिल्म
जिन दर्शकों ने जैकी श्रॉफ की इस एंटरटेनिंग फिल्म को सिनेमाघरों में मिस कर दिया था, वे अब घर बैठे परिवार और बच्चों के साथ इस वीकेंड का लुत्फ उठा सकते हैं.
9.वेलकम टू द जंगल (Welcome To The Jungle)
प्लेटफॉर्म: जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar)
जॉनर: कॉमेडी
बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को लोटपोट करने वाली अक्षय कुमार की यह मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म अब ओटीटी पर हंसाने के लिए आ रही है. फिल्म में खिलाड़ी कुमार के अलावा सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, परेश रावल और राजपाल यादव जैसे मंझे हुए हास्य कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे.