Friday OTT Release 21 August: 'जन नायकन' से 'वेलकम टू द जंगल' तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर मिलेगा एक्शन-रोमांस और रोमांच का जबरदस्त तड़का

6 . चेन्नई लव स्टोरी (Chennai Love Story)

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प्लेटफॉर्म: सोनी लिव (SonyLiv)

जॉनर: रोमांटिक ड्रामा

इस रोमांटिक कहानी निवेदिता नाम की एक आईटी प्रोफेशनल पर टिकी है, जिसकी परफेक्ट दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ जाता है. दरअसल, उसका मंगेतर शादी वाले दिन ही उसे छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चली जाती है. इस परेशानी से उबरने के लिए वह चेन्नई शिफ्ट होती है, जहां उसे स्टीव के साथ रूम शेयर करना पड़ता है और इसी बीच जिंदगी उसे प्यार का एक और मौका देती है.