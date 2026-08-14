Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Aug 14, 2026, 07:54 AM IST
1.Friday OTT Releases 14 August
Friday OTT Releases 14 August: इस फ्राइडे ओटीटी पर मोस्टअवेटेड कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स, जी5, लायंसगेट प्ले, प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं. खास बात यह है कि आज की रिलीज हुई फिल्मों का मजा आप 15 अगस्त को भी ले सकते हैं. शुक्रवार को रिलीज होने वाली मूवीज की लिस्ट में आपोक साउथ से लेकर हिंदी तक तड़का मिल जाएगा.
कॉकटेल 2 और भारत भाग्य विधाता से आरूपी तक, ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग फिल्में रिलीज होंगी, जिसे देख आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा. इन फिल्मों को आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फैमिली संग बैठकर भी देख सकते हैं. चलिए बिना देरी किए हम आपको इन फिल्मों की लिस्ट बताते हैं.
Image credit: IMDb
2.आरूपी
3.मिस्टर वर्क फ्रॉम होम
4.आखिरी सवाल
5.भारत भाग्य विधाता
6.कॉकटेल 2