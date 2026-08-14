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Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

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Friday OTT Releases: कॉकटेल 2 से भारत भाग्य विधाता और आखिरी सवाल तक, इस शुक्रवार ओटीटी पर रिलीज होंगी ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases: इस शुक्रवार ओटीटी पर धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. इस लिस्ट में मोस्ट अवेटेड फिल्मों के नाम भी शामिल हैं. अगर आप भी वीकेंड से पहले अपने मूड को लाइट करना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स, और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म पर जाकर फिल्में और सीरीज देख सकते हैं.

Pragya Bharti | Aug 14, 2026, 07:54 AM IST

1.Friday OTT Releases 14 August

Friday OTT Releases 14 August
1

Friday OTT Releases 14 August: इस फ्राइडे ओटीटी पर मोस्टअवेटेड कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स, जी5, लायंसगेट प्ले, प्राइम वीडियो पर भी देख सकते हैं. खास बात यह है कि आज की रिलीज हुई फिल्मों का मजा आप 15 अगस्त को भी ले सकते हैं. शुक्रवार को रिलीज होने वाली मूवीज की लिस्ट में आपोक साउथ से लेकर हिंदी तक तड़का मिल जाएगा. 
कॉकटेल 2 और भारत भाग्य विधाता से आरूपी तक, ओटीटी के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग फिल्में रिलीज होंगी, जिसे देख आपका दिन खुशनुमा हो जाएगा. इन फिल्मों को आप स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फैमिली संग बैठकर भी देख सकते हैं. चलिए बिना देरी किए हम आपको इन फिल्मों की लिस्ट बताते हैं. 

Image credit: IMDb

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2.आरूपी

आरूपी
2

  • भाषा/जॉनर: मलयालम सुपरनैचुरल हॉरर थ्रिलर (बदले की भावना वाली यक्षिणी की कहानी)
  • निर्देशक: अभिलाष वारियर
  • मुख्य कलाकार: वैशाख रवि, नेहा चावला, जॉय मैथ्यू, सिंधु वर्मा, साक्षी बडाला, कन्नन सागर और नेबू अब्राहम
  • ओटीटी रिलीज डेट: 14 अगस्त, 2026
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म: प्राइम वीडियो

3.मिस्टर वर्क फ्रॉम होम

मिस्टर वर्क फ्रॉम होम
3

  • भाषा/जॉनर: तेलुगु फिल्म (रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा)
  • मुख्य कलाकार: त्रिगुण, पायल राधाकृष्ण, अनीश कुरुविला, शिवाजी राजा, हर्ष वर्धन, सत्य कृष्णन और हर्ष चेमुडु
  • कहानी: अरविंद नाम के एक मॉडर्न कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की कहानी, जो वर्क फ्रॉम होम को सफलता का मुख्य जरिया मानता है.
  • ओटीटी रिलीज डेट: 14 अगस्त, 2026
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म: सनएनएक्सटी

4.आखिरी सवाल

आखिरी सवाल
4

  • मुख्य कलाकार: संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती
  • कहानी: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बाबरी मस्जिद विध्वंस की पृष्ठभूमि पर आधारित.
  • बॉक्स ऑफिस स्टेटस: थिएटर में फ्लॉप
  • ओटीटी रिलीज डेट: 14 अगस्त, 2026
  • ओटीटी प्लेटफॉर्म: लायंसगेट प्ले

TRENDING NOW

    5.भारत भाग्य विधाता

    भारत भाग्य विधाता
    5

    • मुख्य कलाकार: कंगना रनौत
    • बॉक्स ऑफिस स्टेटस: थिएटर में कमर्शियली असफल (मोस्ट अवेटेड फिल्म)
    • ओटीटी रिलीज डेट: 14 अगस्त, 2026
    • ओटीटी प्लेटफॉर्म: जी5

    6.कॉकटेल 2

    कॉकटेल 2
    6

    • स्टारकास्ट: शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना
    • डायरेक्टर: होमी अदजानिया
    • बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: इंडिया नेट 95.45 करोड़, ओवरसीज 34 करोड़, वर्ल्डवाइड 147.68 करोड़
    • थिएटर रिलीज डेट: 19 जून, 2026
    • ओटीटी रिलीज डेट: 14 अगस्त, 2026
    • ओटीटी प्लेटफॉर्म: नेटफ्लिक्स

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