Friday OTT Releases: 'ओ रोमियो' से 'तू या मैं' की जंग तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 बड़ी फिल्में

6 . ओ रोमियो (प्राइम वीडियो)

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विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब प्राइम वीडियो पर फ्री स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी के साथ इसमें अविनाश तिवारी और दिशा पाटनी जैसे सितारे भी नजर आएंगे. यह एक ड्रामैटिक लव स्टोरी है जो रिश्तों की पेचीदगियों को दर्शाती है.