Friday OTT Releases: 'ओ रोमियो' से 'तू या मैं' की जंग तक, इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 बड़ी फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Apr 10, 2026, 08:32 AM IST
1.Friday OTT Releases
इस वीकेंड अगर आप घर बैठे बेहतरीन सिनेमा का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. 10 अप्रैल 2026 को अलग-अलग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सस्पेंस, रोमांस, कॉमेडी और थ्रिलर का एक पूरा पैकेज रिलीज हो रहा है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में क्या-क्या खास है.
2.मैं, वो और फुजी (सोनी लिव)
यह एक मराठी रोमांटिक ड्रामा है जिसमें ललित प्रभाकर और मृण्मयी गोडबोले नजर आएंगे. सालों बाद जापान में मिलने वाले एक अलग हो चुके जोड़े की यह कहानी रिश्तों को दूसरा मौका देने के विषय पर आधारित है.
3.थाई किझावी (जियो हॉटस्टार)
बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित होने के बाद राधिका सरथकुमार की यह तमिल फिल्म अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है. अपनी दमदार कहानी और परफॉर्मेंस के कारण इस फिल्म का काफी समय से इंतजार किया जा रहा था.
4.परफेक्ट क्राउन (डिज्नी प्लस)
कोरियन ड्रामा के शौकीनों के लिए 'परफेक्ट क्राउन' इस साल की सबसे बड़ी रिलीज में से एक है. इसमें IU और बायन वू-सियोक मुख्य भूमिकाओं में हैं. कहानी एक अमीर वारिस और एक राजकुमार के बीच 'कॉन्ट्रैक्ट मैरिज' पर आधारित है, जो रॉयल ड्रामा और रोमांस का तड़का लगाती है.
5.तू या मैं (नेटफ्लिक्स)
बिजॉय नांबियार के निर्देशन में बनी यह एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है. कहानी दो इन्फ्लुएंसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक स्विमिंग पूल में मगरमच्छ के साथ फंस जाते हैं. शनाया कपूर और आदर्श गौरव अभिनीत यह फिल्म तनाव और इमोशनल ड्रामा से भरपूर है.
6.ओ रोमियो (प्राइम वीडियो)
विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी यह फिल्म अब प्राइम वीडियो पर फ्री स्ट्रीमिंग के लिए उपलब्ध है. शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी के साथ इसमें अविनाश तिवारी और दिशा पाटनी जैसे सितारे भी नजर आएंगे. यह एक ड्रामैटिक लव स्टोरी है जो रिश्तों की पेचीदगियों को दर्शाती है.
7.बिग मिस्टेक (नेटफ्लिक्स)
डैन लेवी का यह कॉमेडी-थ्रिलर शो अपराध और हास्य का अनोखा मिश्रण है. कहानी दो भाई-बहनों की है जो अनजाने में खुद को संगठित अपराध की दुनिया में फंसा हुआ पाते हैं.
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