ब्रेकिंग न्यूज़

एंटरटेनमेंट

Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज

Friday OTT Releases: आज ओटीटी पर मनोरंजन का महाकुंभ है. नेटफ्लिक्स पर 'स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2' और प्राइम वीडियो पर 'एक दीवाने की दीवानियत' सहित कई बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज हो रहे हैं.

Pragya Bharti | Dec 26, 2025, 01:54 PM IST

1.Friday OTT Release

Friday OTT Release
1

दिसंबर का आखिरी सप्ताह और छुट्टियों का माहौल ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. आज, यानी 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और ज़ी5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई चर्चित वेब सीरीज और फिल्मों का प्रीमियर हो रहा है. अगर आप इस वीकेंड घर बैठे बेहतरीन मनोरंजन की तलाश में हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. नेटफ्लिक्स और लायंसगेट प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है.

2.Cover Up Netflix OTT Release

Cover Up Netflix OTT Release
2

राजनीति और पत्रकारिता की दुनिया में रुचि रखने वालों के लिए 'कवर-अप' एक शानदार विकल्प है. यह डॉक्यूमेंट्री पुलित्जर पुरस्कार विजेता खोजी पत्रकार सीमोर हर्ष के साहसी करियर पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने अपने करियर के दौरान कई विस्फोटक और हिला देने वाले राजनीतिक रहस्यों से पर्दा उठाया.

3.Power Book IV Force Season 3 OTT Release

Power Book IV Force Season 3 OTT Release
3

ड्रग माफिया और सत्ता के संघर्ष की यह मशहूर कहानी अब अपने अंतिम अध्याय पर है. टॉमी ईगन शिकागो के ड्रग साम्राज्य पर कब्जा करने की अपनी आखिरी कोशिश में है. लेकिन विश्वासघात, पुरानी दुश्मनी और व्यक्तिगत नुकसान उसके इस सफर को बेहद दर्दनाक बना देते हैं. क्राइम और सस्पेंस के शौकीनों के लिए यह सीजन देखना लाजमी है.

4.Stranger Things Season 5 volume 2 OTT Release

Stranger Things Season 5 volume 2 OTT Release
4

दुनियाभर में मशहूर साइंस-फिक्शन सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' का आखिरी पड़ाव आज से शुरू हो रहा है. सीजन 5 के वॉल्यूम 2 में हॉकिन्स शहर और 'अपसाइड डाउन' की अंतिम जंग दिखाई जाएगी. फैंस इलेवन और उसके दोस्तों के सफर के अंत को देखने के लिए बेताब हैं.

5.Ek Deewane ki Deewaniyat OTT Release

Ek Deewane ki Deewaniyat OTT Release
5

भारतीय दर्शकों के लिए आज का सबसे बड़ा आकर्षण 'एक दीवाने की दीवानियत' है. यह एक सस्पेंस और इमोशन्स से भरपूर ड्रामा सीरीज है, जिसमें रिश्तों की उलझी हुई कड़ियों और एकतरफा जुनून को दर्शाया गया है. इसकी कहानी और कलाकारों के अभिनय ने ट्रेलर रिलीज के समय से ही चर्चा बटोरी है.

6.Rivolver Rita OTT Release

Rivolver Rita OTT Release
6

कीर्ति सुरेश स्टारर यह एक तमिल डार्क क्राइम-कॉमेडी फिल्म है. कहानी एक साधारण मध्यमवर्गीय महिला रीटा की है, जिसका जीवन तब पूरी तरह बदल जाता है जब उसका परिवार अनजाने में एक खूंखार अपराधी को मौत के घाट उतार देता है. इसके बाद पूरा परिवार गैंगवार की आग में झोंक दिया जाता है. फिल्म में राधिका सरथकुमार ने रीटा की मां की अहम भूमिका निभाई है.

7.Red Sonja OTT Release

Red Sonja OTT Release
7

मैटिल्डा लुट्ज़ अभिनीत यह फिल्म एक निडर शिकारी 'सोन्या' की गाथा है. अपने परिवार के विनाश का बदला लेने के लिए सोन्या एक क्रूर सम्राट 'ड्रैगन' (रॉबर्ट शीहान) के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंकती है. तकनीक और जादू के बीच फंसी इस लड़ाई में सोन्या एक साधारण लड़की से एक महान योद्धा बनने का सफर तय करती है.

