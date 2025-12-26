Friday OTT Releases: 'धुरंधर' देख ली? तो अब 'स्ट्रेंजर थिंग्स 5' से 'एक दीवाने की दीवानियत' तक, इस हफ्ते देखें ये 6 फिल्में और सीरीज

1 . Friday OTT Release

1

दिसंबर का आखिरी सप्ताह और छुट्टियों का माहौल ओटीटी प्रेमियों के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है. आज, यानी 26 दिसंबर को नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और ज़ी5 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर कई चर्चित वेब सीरीज और फिल्मों का प्रीमियर हो रहा है. अगर आप इस वीकेंड घर बैठे बेहतरीन मनोरंजन की तलाश में हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. नेटफ्लिक्स और लायंसगेट प्ले जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन, थ्रिलर और कॉमेडी का जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है.