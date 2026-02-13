Friday OTT Release: ओटीटी पर दिखेगा शैतानी साया! 'द कॉन्ज्यूरिंग: लास्ट राइट्स' से 'कोहरा 2' के सस्पेंस तक, आज रिलीज हुईं ये 8 फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 13, 2026, 03:16 PM IST
1.Friday OTT Release Movies
अगर आप इस वीकेंड को घर बैठे रोमांचक बनाना चाहते हैं, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आज रिलीज होने वाला कंटेंट आपको निराश नहीं करेगा. वैलेंटाइन वीक के बीच आज सस्पेंस, म्यूजिकल ड्रामा और वर्ल्ड सिनेमा का बेहतरीन मिश्रण पेश किया गया है.
2.The Conjuring last rites (JioHotstar)
हॉरर फिल्मों के शौकीनों के लिए यह साल की सबसे बड़ी रिलीज है. इस मशहूर फ्रेंचाइजी का यह आखिरी हिस्सा 1986 के 'स्मर्ल हॉन्टिंग' केस पर आधारित है. एड और लोरेन वॉरेन एक शापित शीशे से जुड़ी शैतानी ताकत का सामना करते नजर आएंगे.
3.Kohrra season 2 (Netflix)
बरुण सोबती और मोना सिंह स्टारर यह क्राइम थ्रिलर 11 फरवरी को ही दस्तक दे चुकी है. पंजाब की पृष्ठभूमि पर बनी यह सीरीज अपने गहरे राज और बेहतरीन अदाकारी के लिए चर्चा में है.
4.Joe s College Road Trip (Netflix)
अगर आप परिवार के साथ कुछ हल्का-फुल्का देखना चाहते हैं, तो एक दादा और पोते के रोड एडवेंचर पर आधारित यह फिल्म आपके वीकेंड को खुशनुमा बना देगी.
5.Eternity (Apple TV+)
रोमांटिक कॉमेडी का आनंद लेने वालों के लिए 'इटरनिटी' एक शानदार विकल्प है. एलिजाबेथ ओल्सन और माइल्स टेलर की केमिस्ट्री वाली इस फिल्म को समीक्षकों ने भी काफी सराहा है.
6.Bandwaale (Amazon Prime Video)
शालिनी पांडे और जहान कपूर अभिनीत यह एक म्यूजिकल ड्रामा है. यह कहानी दोस्ती, संगीत और अपनी पहचान खोजने के संघर्ष को बेहद खूबसूरती से बयां करती है.
7.द म्यूजियम ऑफ इनोसेंस (Netflix)
नोबेल पुरस्कार विजेता ओरहान पामुक के उपन्यास पर आधारित यह 9 एपिसोड की सीरीज 1970 के इस्तांबुल में एक जुनूनी रोमांस की दास्तान है.
8.The Art of Sarah (Netflix)
यह कोरियन थ्रिलर सीरीज आज की सबसे चर्चित रिलीज में से एक है. सारा किम की लग्जरी लाइफ और उसके पीछे छिपे रहस्यों की यह परत-दर-परत कहानी दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी.
