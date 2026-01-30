Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 02:57 PM IST
1.Friday OTT Release 2026
वीकेंड की मस्ती होगी दोगुनी, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हुईं ये 5 धमाकेदार फिल्में और सीरीज
अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो 30 जनवरी 2026 की यह शुक्रवार की लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. स्पाई थ्रिलर से लेकर सुपरनैचुरल कॉमेडी तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर स्वाद के लिए कंटेंट उपलब्ध है. आइए जानते हैं आज की टॉप रिलीज के बारे में:
2.Dhurandhar OTT Release (Netflix)
थिएटर में धूम मचाने के बाद रणवीर सिंह की हाई-ऑक्टेन थ्रिलर 'धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है. फिल्म में रणवीर एक अंडरकवर एजेंट 'जसकीरत सिंह' के रोल में हैं, जो पाकिस्तान के खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गिरोह में शामिल होकर एक आत्मघाती मिशन को अंजाम देता है. यह फिल्म सस्पेंस और देशभक्ति का बेहतरीन मिश्रण है.
3.Daldal Film on OTT (Prime Video)
'भेंडी बाजार' उपन्यास पर आधारित वेब सीरीज 'दलदल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. भूमि पेडनेकर इसमें डीसीपी रीटा फरेरा के किरदार में एक सनकी सीरियल किलर का पीछा कर रही हैं. मुंबई की गलियों में रची गई यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी.
4.DevKhel Film (Zee5)
मराठी सिनेमा की शानदार पेशकश 'देवखेल' जी5 पर रिलीज हुई है. कोंकण के गांव में होली के दौरान होने वाली रहस्यमयी मौतों की यह कहानी विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की जंग को दिखाती है. अंकुश चौधरी ने इसमें एक जांबाज इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है.
5.Sarvam Maya Film (JioHotstar)
मलयालम स्टार निविन पॉली की फिल्म 'सर्वम माया' उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग देखना चाहते हैं. यह एक नास्तिक म्यूजिशियन और एक याददाश्त खो चुकी आत्मा के बीच की दिलचस्प और कॉमेडी से भरपूर कहानी है. यह फिल्म अब जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है.
6.Miracle: The Boys Of 80 (Netflix)
यदि आप प्रेरणादायक कहानियों के शौकीन हैं, तो यह स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें. यह 1980 के विंटर ओलंपिक्स में अमेरिकी हॉकी टीम द्वारा सोवियत संघ को हराने की ऐतिहासिक घटना 'Miracle On Ice' को दुर्लभ फुटेज के साथ दिखाती है.
