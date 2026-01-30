FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

फरीदाबाद- सौतेले पिता ने 2 साल के मासूम की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया.

Good News for Delhi Residendts: पानी का बिल भरने में चूक गये? कोई बात नहीं 15 अगस्त तक नहीं देना पड़ेगा सरचार्ज

Surya Grahan 2026: साल का पहला सूर्य ग्रहण इस दिन 'अग्नि के छल्ले' जैसे दिखेगा, क्या ये भारत में दिखाई देगा?

छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कामयाबी, सुकमा 8 लाख के इनामी चार नक्सलियों ने डाले हथियार

Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

'गांधी' से लेकर 'लगे रहो मुन्ना भाई' तक, बापू के सिद्धांतों को मॉडर्न अंदाज में पेश करती हैं ये कॉमेडी-ड्रामा फिल्में

मर्दों की ये 5 बातें महिलाओं को पिघला देती हैं और तुरंत खोल देती हैं अपने दिल के दरवाजे

Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

Friday OTT Release: आज ओटीटी पर मनोरंजन का महासंग्राम शुरू हो गया है. रणवीर सिंह की 'धुरंधर' और भूमि पेडनेकर की 'दलदल' समेत कई शानदार फिल्में और सीरीज नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और जी5 पर रिलीज हो चुकी हैं.

Pragya Bharti | Jan 30, 2026, 02:57 PM IST

1.Friday OTT Release 2026

Friday OTT Release 2026
1

वीकेंड की मस्ती होगी दोगुनी, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हुईं ये 5 धमाकेदार फिल्में और सीरीज
अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो 30 जनवरी 2026 की यह शुक्रवार की लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. स्पाई थ्रिलर से लेकर सुपरनैचुरल कॉमेडी तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर स्वाद के लिए कंटेंट उपलब्ध है. आइए जानते हैं आज की टॉप रिलीज के बारे में:

2.Dhurandhar OTT Release (Netflix)

Dhurandhar OTT Release (Netflix)
2

थिएटर में धूम मचाने के बाद रणवीर सिंह की हाई-ऑक्टेन थ्रिलर 'धुरंधर' अब नेटफ्लिक्स पर आ गई है. फिल्म में रणवीर एक अंडरकवर एजेंट 'जसकीरत सिंह' के रोल में हैं, जो पाकिस्तान के खतरनाक गैंगस्टर रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) के गिरोह में शामिल होकर एक आत्मघाती मिशन को अंजाम देता है. यह फिल्म सस्पेंस और देशभक्ति का बेहतरीन मिश्रण है.

3.Daldal Film on OTT (Prime Video)

Daldal Film on OTT (Prime Video)
3

'भेंडी बाजार' उपन्यास पर आधारित वेब सीरीज 'दलदल' प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है. भूमि पेडनेकर इसमें डीसीपी रीटा फरेरा के किरदार में एक सनकी सीरियल किलर का पीछा कर रही हैं. मुंबई की गलियों में रची गई यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी.

4.DevKhel Film (Zee5)

DevKhel Film (Zee5)
4

मराठी सिनेमा की शानदार पेशकश 'देवखेल' जी5 पर रिलीज हुई है. कोंकण के गांव में होली के दौरान होने वाली रहस्यमयी मौतों की यह कहानी विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की जंग को दिखाती है. अंकुश चौधरी ने इसमें एक जांबाज इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है.

5.Sarvam Maya Film (JioHotstar)

Sarvam Maya Film (JioHotstar)
5

मलयालम स्टार निविन पॉली की फिल्म 'सर्वम माया' उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग देखना चाहते हैं. यह एक नास्तिक म्यूजिशियन और एक याददाश्त खो चुकी आत्मा के बीच की दिलचस्प और कॉमेडी से भरपूर कहानी है. यह फिल्म अब जियोहॉटस्टार पर देखी जा सकती है.

6.Miracle: The Boys Of 80 (Netflix)

Miracle: The Boys Of 80 (Netflix)
6

यदि आप प्रेरणादायक कहानियों के शौकीन हैं, तो यह स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें. यह 1980 के विंटर ओलंपिक्स में अमेरिकी हॉकी टीम द्वारा सोवियत संघ को हराने की ऐतिहासिक घटना 'Miracle On Ice' को दुर्लभ फुटेज के साथ दिखाती है.

