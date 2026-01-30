Friday OTT Release: इस वीकेंड क्राइम-थ्रिलर का असली धमाका! 'धुरंधर' से 'दलदल' तक, ओटीटी पर देखें ये 5 वेब सीरीज-फिल्में

1 . Friday OTT Release 2026

1

वीकेंड की मस्ती होगी दोगुनी, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो पर रिलीज हुईं ये 5 धमाकेदार फिल्में और सीरीज

अगर आप इस वीकेंड घर बैठे कुछ नया और रोमांचक देखना चाहते हैं, तो 30 जनवरी 2026 की यह शुक्रवार की लिस्ट आपके लिए परफेक्ट है. स्पाई थ्रिलर से लेकर सुपरनैचुरल कॉमेडी तक, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हर स्वाद के लिए कंटेंट उपलब्ध है. आइए जानते हैं आज की टॉप रिलीज के बारे में: