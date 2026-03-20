Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 10:10 AM IST
1.Friday OTT Releases March 2026
सिनेप्रेमियों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद जबरदस्त रहने वाला है. मार्च का यह तीसरा हफ्ता एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहद खास है. जहां बड़े पर्दे पर 'धुरंधर: द रीवेंज' बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा का तड़का लगने वाला है. आइए जानते हैं कि इस फ्राइडे आपको कौन-कौन सी फिल्में ओटीटी पर देखने को मिलेंगी.
2.Border 2 - Netflix
सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर यह वॉर ड्रामा अब ओटीटी पर आ चुका है. 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरता को दर्शाती इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था.
3.Deadloch Season 2 - Prime Video
क्राइम मिस्ट्री के शौकीनों के लिए डिटेक्टिव डल्सी और एडी रेडक्लिफ एक बार फिर लौट आए हैं. इस बार वे एक अज्ञात शव की गुत्थी सुलझाते नजर आएंगे.
4.Chiraiya - Jio Hotstar
दिव्या दत्ता अभिनीत यह सोशल ड्रामा 'कमलेश' नाम की एक महिला के संघर्ष की कहानी है, जो परिवार की मर्यादा और न्याय के बीच की लड़ाई लड़ती है.
5.A Different Man - Netflix
सेबेस्टियन स्टेन स्टारर यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो चेहरे की सर्जरी के बाद बाहरी रूप तो बदल लेता है, लेकिन अपने आंतरिक संघर्षों से नहीं जीत पाता.
6.Jatadhara - ZEE5
सोनाक्षी सिन्हा के साउथ डेब्यू और सुधीर बाबू की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 'आस्था बनाम विज्ञान' की जंग है. धन पिशाचिनी की यह रहस्यमयी कहानी अब आप घर बैठे देख सकते हैं.
7. Peaky Blinders - Netflix
टॉमी शेल्बी के फैंस के लिए खुशखबरी है. 1940 के बैकड्रॉप पर बनी इस फीचर फिल्म में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फासीवादियों के खिलाफ टॉमी की जंग और उनकी विरासत की कहानी दिखाई गई है.
8.Kasargod Embassy - ZEE5
मलयालम भाषा की यह क्राइम थ्रिलर 2000 के दशक में केरल में सक्रिय 'नकली पासपोर्ट गिरोह' के काले कारनामों से पर्दा उठाती है.
चाहे आप थ्रिलर पसंद करते हों या देशभक्ति से लबरेज एक्शन, यह शुक्रवार हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आया है.
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