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Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

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Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

Friday OTT Releases: मार्च के इस तीसरे शुक्रवार को मनोरंजन का डबल डोज मिलने वाला है. ओटीटी पर नई फिल्में और सीरीज की लंबी लिस्ट तैयार है. 'धुरंधर 2' के सिनेमाई धमाके के साथ ओटीटी पर 'बॉर्डर 2', 'पीकी ब्लाइंडर्स' व 'जटाधारा' जैसी फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं, जो आपके वीकेंड को रोमांचक बनाएंगी.

Pragya Bharti | Mar 20, 2026, 10:10 AM IST

1.Friday OTT Releases March 2026

Friday OTT Releases March 2026
1

सिनेप्रेमियों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद जबरदस्त रहने वाला है. मार्च का यह तीसरा हफ्ता एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहद खास है. जहां बड़े पर्दे पर 'धुरंधर: द रीवेंज' बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा का तड़का लगने वाला है. आइए जानते हैं कि इस फ्राइडे आपको कौन-कौन सी फिल्में ओटीटी पर देखने को मिलेंगी. 

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2.Border 2 - Netflix

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सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ स्टारर यह वॉर ड्रामा अब ओटीटी पर आ चुका है. 1971 के भारत-पाक युद्ध की वीरता को दर्शाती इस फिल्म का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था.

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क्राइम मिस्ट्री के शौकीनों के लिए डिटेक्टिव डल्सी और एडी रेडक्लिफ एक बार फिर लौट आए हैं. इस बार वे एक अज्ञात शव की गुत्थी सुलझाते नजर आएंगे.

4.Chiraiya - Jio Hotstar

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दिव्या दत्ता अभिनीत यह सोशल ड्रामा 'कमलेश' नाम की एक महिला के संघर्ष की कहानी है, जो परिवार की मर्यादा और न्याय के बीच की लड़ाई लड़ती है.

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सेबेस्टियन स्टेन स्टारर यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो चेहरे की सर्जरी के बाद बाहरी रूप तो बदल लेता है, लेकिन अपने आंतरिक संघर्षों से नहीं जीत पाता.

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सोनाक्षी सिन्हा के साउथ डेब्यू और सुधीर बाबू की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 'आस्था बनाम विज्ञान' की जंग है. धन पिशाचिनी की यह रहस्यमयी कहानी अब आप घर बैठे देख सकते हैं.

7. Peaky Blinders - Netflix

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टॉमी शेल्बी के फैंस के लिए खुशखबरी है. 1940 के बैकड्रॉप पर बनी इस फीचर फिल्म में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फासीवादियों के खिलाफ टॉमी की जंग और उनकी विरासत की कहानी दिखाई गई है.

8.Kasargod Embassy - ZEE5

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मलयालम भाषा की यह क्राइम थ्रिलर 2000 के दशक में केरल में सक्रिय 'नकली पासपोर्ट गिरोह' के काले कारनामों से पर्दा उठाती है.
चाहे आप थ्रिलर पसंद करते हों या देशभक्ति से लबरेज एक्शन, यह शुक्रवार हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास लेकर आया है. 

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