Friday OTT Release: इस शुक्रवार सस्पेंस-थ्रिलर से दोगुना होगा एंटरटेनमेंट, 'धुरंधर 2' के बाद 20 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये मजेदार फिल्में

1 . Friday OTT Releases March 2026

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सिनेप्रेमियों के लिए शुक्रवार का दिन बेहद जबरदस्त रहने वाला है. मार्च का यह तीसरा हफ्ता एंटरटेनमेंट के लिहाज से बेहद खास है. जहां बड़े पर्दे पर 'धुरंधर: द रीवेंज' बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सस्पेंस, एक्शन और ड्रामा का तड़का लगने वाला है. आइए जानते हैं कि इस फ्राइडे आपको कौन-कौन सी फिल्में ओटीटी पर देखने को मिलेंगी.