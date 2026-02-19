एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Feb 19, 2026, 12:45 PM IST
1. ओटीटी पर 'केनेडी' का खौफनाक सस्पेंस (ZEE5)
डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते नई रिलीज हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा अनुराग कश्यप की 'केनेडी' की है. कान फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरने वाली यह फिल्म एक ऐसे पूर्व पुलिस अफसर (राहुल भट्ट) की कहानी है, जो अनिद्रा का शिकार है और अब एक सीक्रेट हिटमैन बन चुका है. सनी लियोनी के साथ उसकी मुलाकात इस डार्क क्राइम थ्रिलर को एक नया मोड़ देती है.
2.Friday OTT Releases
फरवरी के महीने में जहां बड़े पर्दे पर नई कहानियां अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं. वहीं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री वाली एक लंबी लिस्ट तैयार है. इस शुक्रवार 20 फरवरी को ओटीटी पर आपको खून खराबा से लेकर मिस्ट्री और सस्पेंस वाली फिल्मों की लिस्ट दिख जाएंगी. ये फिल्में रिलीज होने के बाद कहां स्ट्रीम होंगी, चलिए हम आपको बताते हैं.
3.Firebreak (Netflix)
यह फिल्म 20 फरवरी यानी शुक्रवार को ओटीटी पर धमाका करने को तैयार है. स्पैनिश साइकोलॉजिकल थ्रिलर 'फायरब्रेक' दर्शकों के रोंगटे खड़े करने के लिए लिस्ट में शामिल हैं.कुल मिलाकर, यह हफ्ता हर तरह के दर्शकों के लिए मनोरंजन की पूरी खुराक लेकर आया है. अपनी पसंद की फिल्म चुनें और बिंज-वॉच के लिए तैयार हो जाएं.
4.Heated Rivalry (Lionsgate Play)
हीटेड राइवलरी एक स्पोर्ट्स ड्रामा सीरीज है. यह प्रोफेशनल दुश्मन हॉकी प्लेयर शेन हॉलैंडर और इल्या रोजानोव केएक सीक्रेट रोमांस से शुरू होती है. ये सिलसिला सालों तक चलने के बाद उनके रिश्ते की नींव एक खेल पर हावी हो जाती है.
5.Lucky the Super Star (JioHotstar)
यह एक मासूम कुत्ते (पपी) और एक बच्चे के भावनात्मक रिश्ते की कहानी है, जो परिवार को जोड़ने का काम करती है. इस फिल्म को आप जियोहॉटस्टार पर देख सकते हैं.
6.Pavane (Netflix)
साउथ कोरियन ड्रामा के शौकीनों के लिए यह फिल्म खुद को तलाशने और हीलिंग की एक खूबसूरत प्रेम कहानी पेश करती है. यह फिल्म 20 फरवरी यानी शुक्रवार को ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.
