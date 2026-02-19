1 . ओटीटी पर 'केनेडी' का खौफनाक सस्पेंस (ZEE5)

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते नई रिलीज हो रही हैं, जिनमें सबसे ज्यादा चर्चा अनुराग कश्यप की 'केनेडी' की है. कान फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरने वाली यह फिल्म एक ऐसे पूर्व पुलिस अफसर (राहुल भट्ट) की कहानी है, जो अनिद्रा का शिकार है और अब एक सीक्रेट हिटमैन बन चुका है. सनी लियोनी के साथ उसकी मुलाकात इस डार्क क्राइम थ्रिलर को एक नया मोड़ देती है.