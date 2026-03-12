FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज

Friday OTT Release: ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस शुक्रवार, 13 मार्च को रिलीज होने वाली प्रमुख फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट दी गई है. ओटीटी पर 'एस्पिरेंट्स 3' और 'द ताज स्टोरी' जैसी बड़ी रिलीज के साथ मनोरंजन का धमाल मचने वाला है. प्राइम वीडियो से लेकर नेटफ्लिक्स तक, हर प्लेटफॉर्म पर खूब मजा आने वाला है

Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 07:21 AM IST

1.Friday OTT Release

Friday OTT Release
1

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस शुक्रवार, 13 मार्च को रिलीज होने वाली प्रमुख फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट दी गई है. इस वीकेंड ओटीटी पर 'एस्पिरेंट्स 3' और 'द ताज स्टोरी' जैसी बड़ी रिलीज के साथ मनोरंजन का धमाल मचने वाला है. प्राइम वीडियो से लेकर नेटफ्लिक्स तक, हर प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट देख खूब मजा आएगा. 

2.एस्पिरेंट्स सीजन 3 (अमेजन प्राइम वीडियो)

एस्पिरेंट्स सीजन 3 (अमेजन प्राइम वीडियो)
2

UPSC उम्मीदवारों के संघर्ष और दोस्ती की सबसे चहेती सीरीज एक बार फिर लौट आई है. नवीन कस्तूरिया और सनी हिंदूजा (संदीप भैया) की जोड़ी आपको फिर से प्रेरणा और इमोशन्स के सफर पर ले जाएगी.
 

3.रिजॉर्ट (जियोहॉटस्टार)

रिजॉर्ट (जियोहॉटस्टार)
3

एक कॉलेज ड्रॉपआउट युवक की कहानी जो रिजॉर्ट के किचन में अपनी पहचान बनाने का सपना देखता है. चाहे आपको एनिमेटेड फिल्में पसंद हों या गंभीर ऐतिहासिक ड्रामा, इस वीकेंड आपके पास चुनने के लिए कई विकल्प हैं. अपनी पसंद के प्लेटफॉर्म पर लॉगिन करके मनोरंजन का आनंद ले सकते हैं. 

4.पूकी (जी5)

पूकी (जी5)
4

आज के दौर के यानी Gen-Z रिश्तों की उलझनों को समझने के लिए यह तमिल रोमांटिक ड्रामा बेहतरीन विकल्प है.
 

TRENDING NOW

5.नांगल (सन NXT)

नांगल (सन NXT)
5

यह तमिल सेमी-ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म तीन भाइयों और उनके पालतू कुत्ते 'कैथी' के बचपन की भावनात्मक कहानी है.
 

6.लैंडलॉर्ड (जी5)

लैंडलॉर्ड (जी5)
6

कन्नड़ भाषा की यह पीरियड एक्शन ड्रामा 80-90 के दशक के जमींदारी सिस्टम और मजदूरों के संघर्ष को दिखाती है.
 

7.भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति (जी5)

भारत महासयुलाकु विग्न्याप्ति (जी5)
7

रवि तेजा स्टारर यह एक तेलुगू रोमांटिक कॉमेडी है. इसमें एक शराब व्यापारी की कहानी है जो अपनी पत्नी और स्पेन में मिली एक दूसरी महिला के बीच फंस जाता है.
 

8.फंकी (नेटफ्लिक्स)

फंकी (नेटफ्लिक्स)
8

यह एक तेलुगू मेटा-कॉमेडी फिल्म है. कहानी एक फिल्ममेकर की है जिसका बजट 4 करोड़ से 40 करोड़ पहुंच जाता है और फिर उसे महज 1 करोड़ में फिल्म पूरी करने की चुनौती मिलती है.
 

9.द ताज स्टोरी (लायंसगेट प्ले)

द ताज स्टोरी (लायंसगेट प्ले)
9

परेश रावल स्टारर यह फिल्म 26/11 पर नहीं, बल्कि ताजमहल के ऐतिहासिक और कानूनी विवादों पर आधारित है. यदि आपको इतिहास की परतों को खंगालना पसंद है, तो यह आपकी पहली पसंद हो सकती है.
 

10.जूटोपिया 2 (जियोहॉटस्टार)

जूटोपिया 2 (जियोहॉटस्टार)
10

एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन बच्चों और बड़ों के लिए 'जूटोपिया' का दूसरा भाग आ रहा है. जूडी हॉप्स और निक वाइल्ड एक बार फिर शहर के नए रहस्यों को सुलझाते दिखेंगे.
