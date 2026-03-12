Friday OTT Release: 'एस्पिरेंट्स सीजन 3' से 'मेड इन कोरिया' तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार सीरीज व फिल्में

1 . Friday OTT Release

ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस शुक्रवार, 13 मार्च को रिलीज होने वाली प्रमुख फिल्मों और सीरीज की पूरी लिस्ट दी गई है. इस वीकेंड ओटीटी पर 'एस्पिरेंट्स 3' और 'द ताज स्टोरी' जैसी बड़ी रिलीज के साथ मनोरंजन का धमाल मचने वाला है. प्राइम वीडियो से लेकर नेटफ्लिक्स तक, हर प्लेटफॉर्म पर नया कंटेंट देख खूब मजा आएगा.