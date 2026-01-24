Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

5 . गणतंत्र दिवस का 'बॉर्डर 2' को मिलेगा बड़ा लाभ

ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' के लिए असली खेल शनिवार और रविवार से शुरू होगा. 26 जनवरी (सोमवार) को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण, फिल्म के पहले लंबे वीकेंड में ₹125 से ₹150 करोड़ तक पहुंचने की प्रबल संभावना है.

देशभर में 'बॉर्डर 2' को लगभग 4,800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. सिंगल स्क्रीन्स पर तो 90% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही ₹17.5 करोड़ (ब्लॉक सीटों सहित) बटोर लिए थे, जिससे इसकी बड़ी ओपनिंग पहले ही तय हो गई थी.