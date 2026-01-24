Friday Box Office: 'बॉर्डर 2' के आते ही Dhurandhar और The Raja saab की सिट्टी-पिट्टी गुम, यहां देखें फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Jan 24, 2026, 11:33 AM IST
1.'बॉर्डर 2' की ऐतिहासिक ओपनिंग
सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है. शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग ₹30 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. देशभक्ति के जुनून और पहले भाग की लोकप्रियता के कारण फिल्म को सिनेमाघरों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है.
2.रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को लगा झटका
पिछले 50 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की रफ्तार अब थम गई है. 50वें दिन फिल्म का कलेक्शन गिरकर ₹55-59 लाख पर सिमट गया. हालांकि, यह फिल्म पहले ही ₹830 करोड़ से अधिक की कमाई कर 'ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर' बन चुकी है, लेकिन 'बॉर्डर 2' के आने से इसके शोज में भारी कटौती हुई है.
3.'द राजा साब' की स्थिति हुई नाजुक
प्रभास स्टारर 'द राजा साब' भी 'बॉर्डर 2' के क्रेज के सामने संघर्ष करती नजर आ रही है. रिलीज के 15वें दिन फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखी गई. उत्तर भारत के मास बेल्ट्स में 'बॉर्डर 2' की लहर के कारण प्रभास की फिल्म के दर्शकों की संख्या काफी कम हो गई है.
4.Mana Shankara Vara prasad Garu
तेलुगु मेगास्टार चिरंजीवी की फिल्म 'मना शंकरा वारा प्रसाद गारु' 2026 की पहली ₹200 करोड़ी फिल्म बन चुकी है. हालांकि, हिंदी बेल्ट में 'बॉर्डर 2' की रिलीज का असर इसकी कमाई पर भी पड़ा है, लेकिन साउथ के बाजारों में फिल्म अभी भी अपनी पकड़ बनाए हुए है और अब तक ₹250 करोड़ (वर्ल्डवाइड) का आंकड़ा पार कर चुकी है.
5.गणतंत्र दिवस का 'बॉर्डर 2' को मिलेगा बड़ा लाभ
ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'बॉर्डर 2' के लिए असली खेल शनिवार और रविवार से शुरू होगा. 26 जनवरी (सोमवार) को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण, फिल्म के पहले लंबे वीकेंड में ₹125 से ₹150 करोड़ तक पहुंचने की प्रबल संभावना है.
देशभर में 'बॉर्डर 2' को लगभग 4,800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. सिंगल स्क्रीन्स पर तो 90% से ज्यादा की ऑक्यूपेंसी देखी जा रही है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में ही ₹17.5 करोड़ (ब्लॉक सीटों सहित) बटोर लिए थे, जिससे इसकी बड़ी ओपनिंग पहले ही तय हो गई थी.
6.अन्य नई फिल्मों की हालत खराब
बॉक्स ऑफिस पर 'हैप्पी पटेल' और 'राहु केतु' जैसी फिल्में पहले ही 'धुरंधर' और 'द राजा साब' के दबाव में थीं, लेकिन 'बॉर्डर 2' की रिलीज के बाद ये फिल्में रेस से लगभग बाहर हो गई हैं. वर्तमान में मुकाबला केवल 'बॉर्डर 2' और पुरानी पड़ रही 'धुरंधर' के बीच सिमट गया है.
