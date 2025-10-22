Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

1 . फिल्म थामा

1

फिल्म थामा को दिवाली की छुट्टियों का बंपर फायदा उठाया है. इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 25.11 (कुल 30 करोड़ ग्रॉस) करोड़ की कमाई हुई है. एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना की इस फिल्म ने सुबह तक 16 प्रतिशत दर्शक रहे, लेकिन शाम होते ही ये संख्या 40 प्रतिशत में बदल गई. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32 करोड़ पहुंच गया है.

