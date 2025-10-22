FacebookTwitterYoutubeInstagram
शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल

आमने सामने होंगे श्रीसंत-हरभजन, Abu Dhabi T10 2025 देगा क्रिकेट लवर्स को एंटरटेनमेंट का डबल डोज 

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल बने Neeraj Chopra, इससे पहले इन 3 खिलाडियों को मिल चुकी है ये उपाधि

Govardhan Puja 2025 Shubh Muhurat: आज है गोवर्धन पूजा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि, आरती और कथा

IND vs AUS 2nd ODI Pitch Report: एडिलेड में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बनाएगा दबदबा? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

यूपी में 'Halal Certification' का हुआ बुरा हाल, सीएम योगी ने लगाई क्लास, किया कुछ ऐसा...

ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी

युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीयों में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य

Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ

Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना की फिल्म थामा ने दिवाली पर बवाल मचा दिया है. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड में तहलका मचा दिया है और पहले दिन की कमाई से कई हॉरर फिल्मों को पछाड़ दिया है. आप यहां टॉप-5 फिल्में देख सकते हैं, जिनकी पहले दिन करोड़ों की कमाई हुई है. 

मोहम्मद साबिर | Oct 22, 2025, 04:26 PM IST

1.फिल्म थामा

फिल्म थामा
1

फिल्म थामा को दिवाली की छुट्टियों का बंपर फायदा उठाया है. इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 25.11 (कुल 30 करोड़ ग्रॉस) करोड़ की कमाई हुई है. एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना की इस फिल्म ने सुबह तक 16 प्रतिशत दर्शक रहे, लेकिन शाम होते ही ये संख्या 40 प्रतिशत में बदल गई. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32 करोड़ पहुंच गया है. 
 

2.फिलम सैयारा

फिलम सैयारा
2

अनीता पड्डा और अहान पांडे की फिल्म सैयारा ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म थामा ने सैयारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
 

3.फिल्म भेड़िया

फिल्म भेड़िया
3

फिल्म भेड़िया तीसरे स्थान पर हैं. वरुण धवन की इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 12 करोड़ की कमाई की थी. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है.
 

4.फिल्म स्त्री

फिल्म स्त्री
4

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की थी और इस लिस्ट में ये फिल्म चौथे स्थान पर है. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है.
 

5.फिल्म मुंज्या

फिल्म मुंज्या
5

अभय वर्मा, शर्वरी वाघ, मोना सिंह और एस सत्यराज की फिल्म मुंज्या का नाम भी इस लिस्ट में हैं. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है. मुंज्या ने पहले दिन केवल 5 करोड़ रुपये की कमाई की थी. 
 

