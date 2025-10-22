Worldwide Thamma का तहलका, सैयारा से स्त्री तक; इन फिल्मों ने की ओपनिंग डे पर करोड़ों की कमाई

शराब, कैश और सोना-चांदी... चुनाव के दौरान जब्त सामान का EC क्या करती है? जानें इसकी फुल डिटेल
मोहम्मद साबिर | Oct 22, 2025, 04:26 PM IST
1.फिल्म थामा
फिल्म थामा को दिवाली की छुट्टियों का बंपर फायदा उठाया है. इस फिल्म ने पहले दिन भारत में 25.11 (कुल 30 करोड़ ग्रॉस) करोड़ की कमाई हुई है. एक्टर आयुष्मान खुराना और एक्ट्रेस रश्मिका मंधाना की इस फिल्म ने सुबह तक 16 प्रतिशत दर्शक रहे, लेकिन शाम होते ही ये संख्या 40 प्रतिशत में बदल गई. वहीं वर्ल्डवाइड कलेक्शन 32 करोड़ पहुंच गया है.
2.फिलम सैयारा
अनीता पड्डा और अहान पांडे की फिल्म सैयारा ने पहले दिन 30 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म थामा ने सैयारा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.
3.फिल्म भेड़िया
फिल्म भेड़िया तीसरे स्थान पर हैं. वरुण धवन की इस फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 12 करोड़ की कमाई की थी. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है.
4.फिल्म स्त्री
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री ने पहले दिन 10 करोड़ की कमाई की थी और इस लिस्ट में ये फिल्म चौथे स्थान पर है. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है.
5.फिल्म मुंज्या
अभय वर्मा, शर्वरी वाघ, मोना सिंह और एस सत्यराज की फिल्म मुंज्या का नाम भी इस लिस्ट में हैं. थामा ने इस फिल्म का भी रिकॉर्ड एकतरफा तोड़ दिया है. मुंज्या ने पहले दिन केवल 5 करोड़ रुपये की कमाई की थी.