Film Release On Dussehra: इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, 'कांतारा चैप्टर 1' समेत ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

एंटरटेनमेंट

Film Release On Dussehra: इस दशहरा बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल, 'कांतारा चैप्टर 1' समेत ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज

Film Release On Dussehra, 02 October 2025: दशहरा के अवसर पर 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में फिल्मों की बड़ी टक्कर होने जा रही है. कांतारा चैप्टर 1, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी और इक्कीस सहित कई फिल्में एक साथ दस्तक दे रही हैं, जिससे एंटरटेनमेंट का पूरा मजा आपको एक ही दिन मिलेगा.

Pragya Bharti | Oct 01, 2025, 08:44 AM IST

1.2 अक्टूबर 2025 को दशहरे पर रिलीज होंगी ये फिल्में

2 अक्टूबर 2025 को दशहरे पर रिलीज होंगी ये फिल्में
1

Dussehra Box Office Clash: दशहरा का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, जिसे देशभर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. इस उत्सव के साथ ही लॉन्ग वीकेंड भी शुरू हो रहा है, जिसका पूरा फायदा उठाने के लिए कई बड़ी फिल्में तैयार हैं. इन फिल्मों ने अपनी रिलीज की तारीख शुक्रवार के बजाय गुरुवार यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली हैं. कॉमेडी, एक्शन और रोमांस से भरी ये फिल्में मनोरंजन प्रेमियों के लिए एक शानदार ट्रीट साबित होंगी. तो आइए, जानते हैं कि दशहरे पर इस बार कौन-कौन सी फिल्म रिलीज होने जा रही हैं.

2.कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1)

कांतारा: चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1)
2

2 अक्टूबर को एक्टर ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बड़े पर्दे पर आने वाली है. यह फिल्म 'कांतारा' फ्रैंचाइज़ी का सीक्वल है और साल 2022 में आई सुपरहिट 'कांतारा' का प्रीक्वल है. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने लिखा और निर्देशित किया है. फिल्म में उनके साथ अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में दिखाई देंगी.

3.सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari)

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari)
3

इस दशहरे पर एक मज़ेदार रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' भी सिनेमाघरों में दस्तक देगी. फिल्म की कहानी मुख्य रूप से रोहित सराफ (विक्रम) और सान्या मल्होत्रा की शादी के इर्द-गिर्द घूमती है. दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में वरुण धवन और जान्हवी कपूर भी नजर आएंगे, जो इस शादी को रोकने की कोशिश करते दिखाई देंगे.

4.निक्का जैलदार 4 (Nikka Zaildar 4)

निक्का जैलदार 4 (Nikka Zaildar 4)
4

जो लोग पंजाबी कॉमेडी पसंद करते हैं, उनके लिए इस दशहरा पर पंजाबी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'निक्का जैलदार 4' लोगों को हंसाने आ रही है. फिल्म में पंजाबी सिंगर-एक्टर अमी विर्क और सोनम बाजवा लीड रोल में हैं. यह फिल्म एक ऐसे लड़के की जबरदस्त कहानी दिखाएगी जो शराब से नफरत करता है, जबकि उसकी प्रेमिका या पत्नी शराब की शौकीन है.

5.इक्कीस (Ikkis)

इक्कीस (Ikkis)
5

फिल्म 'इक्कीस' भी 2 अक्टूबर को ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. यह फिल्म खास है क्योंकि इस फिल्म से अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड में अपना डेब्यू करेंगे. 'इक्कीस' में उनके साथ वेटरन एक्टर धर्मेंद्र और प्रतिभाशाली अभिनेता जयदीप अहलावत भी दिखाई देंगे.

6.रूफमैन (Roofman)

रूफमैन (Roofman)
6

हॉलीवुड प्रेमियों के लिए, अमेरिकी क्राइम कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'रूफमैन' 3 अक्टूबर को रिलीज होगी. डेरेक सियानफ्रांस के निर्देशन में बनी इस फिल्म में चैनिंग टैटम, कर्स्टन डंस्ट और बेन मेंडेलसोहन जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स दिखाई देंगे.

7.बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला

बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला
7

दशहरा के मौके पर एक ही दिन इतनी बड़ी फिल्मों का रिलीज होना, बॉक्स ऑफिस पर एक जबरदस्त मुकाबला सुनिश्चित करेगा. दर्शकों को एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और डेब्यू परफॉर्मेंस का पूरा मिश्रण देखने को मिलेगा, जिससे यह लॉन्ग वीकेंड एंटरटेनमेंट से भरपूर रहने वाला है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

