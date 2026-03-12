TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 11:33 AM IST
1.TV Actresses who Married the same man twice
ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों के बनने और बिगड़ने की खबरें आम हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जिन्होंने 'सात फेरों' के महत्व को दो बार जिया है. टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने विशेष परिस्थितियों या अपनी खुशी के लिए एक ही हमसफर को दो बार अपना जीवनसाथी चुना. आइए जानते हैं इन दिलचस्प जोड़ियों के बारे में:
2.प्रिया आहूजा और मालव राजदा
'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की रीटा रिपोर्टर यानी प्रिया आहूजा ने शो के निर्देशक मालव राजदा से साल 2011 में शादी की थी. दिलचस्प बात यह है कि अपनी शादी की 10वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए उन्होंने साल 2021 में दोबारा पूरी रस्मों-रिवाजों के साथ एक-दूसरे से शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.
3.पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा
पूजा और कुणाल की दो बार शादी के पीछे की वजह 'कोरोना महामारी' बनी. साल 2020 में लॉकडाउन के चलते उन्होंने सादगी से रजिस्टर्ड मैरिज की थी. हालांकि, स्थिति सामान्य होने के बाद उन्होंने गोवा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और अपने बेटे की मौजूदगी में दोबारा पारंपरिक तरीके से सात फेरे लिए.
4.चारू असोपा और राजीव सेन
सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और अभिनेत्री चारू असोपा ने भी दो बार शादी की रस्में निभाईं. उन्होंने 7 जून 2019 को पहले कोर्ट मैरिज की और फिर कुछ ही दिनों बाद 16 जून को गोवा में बंगाली और राजस्थानी रीति-रिवाजों से भव्य शादी रचाई. हालांकि, वर्तमान में यह जोड़ा अपनी निजी अनबन के कारण सुर्खियों में बना रहता है.
5.देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी
टीवी के 'राम-सीता' यानी देबिना और गुरमीत की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जोड़े ने साल 2006 में ही परिवार को बताए बिना गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. इसके बाद साल 2011 में उन्होंने दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर से एक-दूसरे के हुए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से