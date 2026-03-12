FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

CUET UG Exam Date 2026: मई में होने वाले एग्जाम के लिए NTA ने की पूरी तैयारी, जानें कब जारी होगा सीयूईटी यूजी का शेड्यूल

UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

UPSC CMS 2026 का नोटिफिकेशन जारी, ये रहा upsconline.gov.in पर रजिस्ट्रेशन का डायरेक्ट लिंक

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज

Kritika-Gaurav Wedding: न कोई तामझाम, न भारी शोर! घर की छत के नीचे एक हुए कृतिका और गौरव, रचाई रजिस्टर्ड मैरिज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

Twice Marriage With Same Partner: गुरमीत-देबिना और पूजा-कुणाल जैसे कई मशहूर टीवी कपल्स हैं, जिन्होंने लग-अलग परिस्थितियों में एक ही साथी संग दो बार शादी रचाई थी. तो चलिए उन टीवी ऐक्ट्रेस के बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने शादी की रस्में दोहराईं.

Pragya Bharti | Mar 12, 2026, 11:33 AM IST

1.TV Actresses who Married the same man twice

TV Actresses who Married the same man twice
1

ग्लैमर की दुनिया में रिश्तों के बनने और बिगड़ने की खबरें आम हैं, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी भी हैं जिन्होंने 'सात फेरों' के महत्व को दो बार जिया है. टीवी इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने विशेष परिस्थितियों या अपनी खुशी के लिए एक ही हमसफर को दो बार अपना जीवनसाथी चुना. आइए जानते हैं इन दिलचस्प जोड़ियों के बारे में:

Advertisement

2.प्रिया आहूजा और मालव राजदा

प्रिया आहूजा और मालव राजदा
2

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की रीटा रिपोर्टर यानी प्रिया आहूजा ने शो के निर्देशक मालव राजदा से साल 2011 में शादी की थी. दिलचस्प बात यह है कि अपनी शादी की 10वीं सालगिरह को यादगार बनाने के लिए उन्होंने साल 2021 में दोबारा पूरी रस्मों-रिवाजों के साथ एक-दूसरे से शादी की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

3.पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा

पूजा बनर्जी और कुणाल वर्मा
3

पूजा और कुणाल की दो बार शादी के पीछे की वजह 'कोरोना महामारी' बनी. साल 2020 में लॉकडाउन के चलते उन्होंने सादगी से रजिस्टर्ड मैरिज की थी. हालांकि, स्थिति सामान्य होने के बाद उन्होंने गोवा में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और अपने बेटे की मौजूदगी में दोबारा पारंपरिक तरीके से सात फेरे लिए.

4.चारू असोपा और राजीव सेन

चारू असोपा और राजीव सेन
4

सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन और अभिनेत्री चारू असोपा ने भी दो बार शादी की रस्में निभाईं. उन्होंने 7 जून 2019 को पहले कोर्ट मैरिज की और फिर कुछ ही दिनों बाद 16 जून को गोवा में बंगाली और राजस्थानी रीति-रिवाजों से भव्य शादी रचाई. हालांकि, वर्तमान में यह जोड़ा अपनी निजी अनबन के कारण सुर्खियों में बना रहता है.
 

TRENDING NOW

5.देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी

देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी
5

टीवी के 'राम-सीता' यानी देबिना और गुरमीत की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जोड़े ने साल 2006 में ही परिवार को बताए बिना गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. इसके बाद साल 2011 में उन्होंने दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर से एक-दूसरे के हुए.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
'मम्माज बॉयज' होते हैं इन तारीखों में जन्मे लड़के, शादी के बाद भी मां की आज्ञा का करते हैं पालन
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
Friday OTT Release: द ताज स्टोरी से लेकर जूटोपिया 2 तक, 13 मार्च को रिलीज हो रही हैं ये धमाकेदार फिल्में और सीरीज
MORE
Advertisement
धर्म
Horoscope 11 March: ​तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु वालों को हो सकता है नुकसान, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
इन तारीखों पर जन्मे लोगों की पर्सनैलिटी होती है बेहद अट्रैक्टिव, बातों से ही कर लेते हैं सबको मोहित
Numerology: पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
पापा की ‘लकी चार्म’ होती हैं इन तारीखों पर जन्मी बेटियां, शादी के बाद पति का करियर भी कर देती हैं सेट
Zodiac Sign: ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
ये हैं वो 5 राशियां जो एक रुपये को करोड़ों में बदल सकती हैं, पैसे को डबल बनाने में होती हैं ये माहिर
Chaitra Amavasya 2026: चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
चैत्र अमावस्या पर गलती से भी न करें ये काम नहीं तो पीछे पड़ जाएंगी परेशानियां, हर काम में आएगी बाधा
MORE
Advertisement