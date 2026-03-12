TV Actresses: इन टीवी हसीनाओं ने अपने ही पति संग दोबारा लिए सात फेरे, 1 ने तो परिवार से छिपकर रचाई थी पहली शादी

5 . देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी

टीवी के 'राम-सीता' यानी देबिना और गुरमीत की प्रेम कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस जोड़े ने साल 2006 में ही परिवार को बताए बिना गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी. इसके बाद साल 2011 में उन्होंने दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड मैरिज की और फिर से एक-दूसरे के हुए.

