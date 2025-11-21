FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

2022 में उमर, मुजम्मिल ISIS कमांडर से मिले, तुर्किए में ISIS कमांडर से मुलाकात हुई थी, जैश कमांडर के इशारे पर हुई थी मुलाकात- सूत्र | दिल्ली, मुंबई और यूपी टारगेट पर थे, करीब 80 वीडियो आतंकी ट्रेनिंग से जुड़े, धार्मिक स्थल, भीड़भाड़ वाले इलाके टारगेट पर थे-सूत्र,

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Family Man 3 Cast Fees: मनोज बाजपेयी ने ली मोटी फीस, जानें जयदीप अहलावत से निम्रत कौर तक किसके खाते में आई कितनी रकम?

The Family Man 3 Star Cast Fees: 'द फैमिली मैन 3' 21 नवंबर को रिलीज हो रही है. मुख्य अभिनेता मनोज बाजपेयी को 20.25 से 22.50 करोड़ की फीस मिली है. नए विलेन जयदीप अहलावत को 9 करोड़ और प्रियामणि को 7 करोड़ रुपये मिले हैं.

Pragya Bharti | Nov 21, 2025, 09:57 AM IST

1.The Family Man 3 Star Cast fees

The Family Man 3 Star Cast fees
1

मनोज बाजपेयी स्टारर लोकप्रिय वेब सीरीज 'द फैमिली मैन 3' 21 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. ट्रेलर आने के बाद से ही दर्शकों में इस नए सीजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है. बताया जा रहा है कि इस सीजन की कहानी पिछली बार से भी ज्यादा बड़ी, धमाकेदार और इमोशनल होने वाली है. इस हाई-डिमांड को देखते हुए मेकर्स ने सीरीज की स्टारकास्ट को भारी-भरकम फीस दी है. आइए जानते हैं 'द फैमिली मैन 3' के लिए किस अभिनेता या अभिनेत्री को कितनी फीस मिली है.

2.मनोज बाजपेयी ने ली सबसे मोटी फीस

मनोज बाजपेयी ने ली सबसे मोटी फीस
2

सीरीज के लीड स्टार और खुफिया एजेंट श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाने वाले अभिनेता मनोज बाजपेयी को इस सीजन के लिए सबसे मोटी फीस मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मनोज बाजपेयी को तीसरे सीजन के लिए सीधे 20.25 करोड़ रुपये से 22.50 करोड़ रुपये के बीच फीस मिली है. इस सीजन में श्रीकांत अपनी फैमिली लाइफ और देश की रक्षा के बीच पहले से भी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आएंगे.

3.जयदीप अहलावत की फीस

जयदीप अहलावत की फीस
3

इस सीजन में जयदीप अहलावत एक नए विलेन रुक्मा के रूप में शामिल हुए हैं, जो श्रीकांत के जीवन में मुश्किलें पैदा करेंगे. जयदीप अहलावत को लगभग 9 करोड़ रुपये तक की फीस मिली है.

4.निमरत कौर की फीस और दमदार किरदार

निमरत कौर की फीस और दमदार किरदार
4

अभिनेत्री निमरत कौर को भी इस सीजन में एक महत्वपूर्ण और दमदार किरदार मीरा में दिखाया जाएगा, जो श्रीकांत के दो नए दुश्मनों में से एक हैं. निमरत कौर को इस सीजन के लिए 8 करोड़ रुपये से 9 करोड़ रुपये के बीच फीस मिली है.

5.प्रियामणि (सुची) की फीस

प्रियामणि (सुची) की फीस
5

श्रीकांत की पत्नी सुची का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री प्रियामणि को भी उनकी भूमिका के लिए अच्छी फीस मिली है. प्रियामणि को लगभग 7 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.

6.शारिब हाशमी (जेके) ने ली इतनी रकम

शारिब हाशमी (जेके) ने ली इतनी रकम
6

सीरीज में श्रीकांत के भरोसेमंद साथी जेके का रोल करने वाले अभिनेता शारिब हाशमी को भी मेकर्स ने बड़ा भुगतान किया है. शारिब हाशमी को करीब 5 करोड़ रुपये की फीस मिली है.

7.दर्शन कुमार और अशलेशा ठाकुर की फीस

दर्शन कुमार और अशलेशा ठाकुर की फीस
7

अन्य मुख्य किरदारों को भी अच्छी खासी रकम मिली है. इन्हें लगभग 8 से 9 करोड़ रुपये की फीस मिली है.
श्रीकांत की बेटी धृति का किरदार निभाने वाली अशलेशा ठाकुर को 4 करोड़ रुपये की फीस मिली है.

8.सीजन 3 की कहानी में दांव पर लगा सब कुछ

सीजन 3 की कहानी में दांव पर लगा सब कुछ
8

'द फैमिली मैन 3' की कहानी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और धमाकेदार होने वाली है. श्रीकांत तिवारी को एक तरफ अपनी फैमिली को संभालना है, तो दूसरी तरफ अपने दो नए दुश्मनों रुक्मा (जयदीप) और मीरा (निमरत) से लड़कर देश की रक्षा भी करनी है. इस बार की लड़ाई आर-पार की होने वाली है, जहां श्रीकांत अपने देश और परिवार के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

