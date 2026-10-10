मिस्टर फैजू के सिर सजा सेहरा, हाथ थामे नजर आईं बेगम, मदीना से सामने आईं निकाह की तस्वीरें

4 . कैप्शन कर देगा इमोशनल

4

मिस्टर फैजू ने शनिवार को सोशल मीडिया पर निकाह की फोटो शेयर कर अपनी बेगम की तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसमें उनका चेहरा रिवील किया है. फैजू ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि- 'कुरान 78.8 और हमने तुम्हें जोड़ों में बनाया है. एक सपने का सच होना, अल्लाह का शुक्र है कि जो सपना देखा था, वह अब हकीकत बन गया है. मदीना जैसी खूबसूरत और पाक जगह पर मेरा निकाह हुआ और मेरा पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है. यह मेरे लिए इतनी बड़ी नेमत है कि इसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. अपनी जिंदगी का यह खूबसूरत नया सफर शुरू कर रहे हैं. हमें अपनी दुआओं में याद रखना. अल्लाह हमारी शादी को हमेशा के प्यार और बरकत से भर दे. आमीन'. (Image Credit: mr_faisu_07)