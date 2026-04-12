EXCLUSIVE: 63 साल पहले, जब रिकॉर्डिंग रूम से रोते-रोते निकली थीं आशा भोसले; लता मंगेशकर ने गाया था ये आइकॉनिक सॉन्ग

4 . लता मंगेशकर का अकेले गाना

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गीत इतिहासकार राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, लता मंगेशकर इस गीत को लेकर बेहद उत्साहित थीं. उन्होंने खुद संगीतकार श्रीरामचंदन को फोन करके यह इच्छा जताई थी कि वे इस गाने को अपनी आवाज देना चाहती हैं. आशा जी के जाने के बाद, लता दीदी ने मोर्चा संभाला और इस गाने को अकेले रिकॉर्ड किया. उनकी सुरीली और दर्द भरी आवाज ने इस गीत को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा देशभक्ति गीत बना दिया.

जब 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता जी ने यह गाना गाया, तो वहां मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे. आज यह गीत एक राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की वह शाम आशा भोसले के लिए हमेशा के लिए एक टीस बनकर रह गई.