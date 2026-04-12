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Asha Bhosle Family: 5 भाई बहन, 3 बच्चे और 5 पोते-पोतियां; जानें सुरों का जादू बिखेरने वाले मंगेशकर परिवार में और कौन-कौन

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EXCLUSIVE: 63 साल पहले, जब रिकॉर्डिंग रूम से रोते-रोते निकली थीं आशा भोसले; लता मंगेशकर ने गाया था ये आइकॉनिक सॉन्ग

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EXCLUSIVE: 63 साल पहले, जब रिकॉर्डिंग रूम से रोते-रोते निकली थीं आशा भोसले; लता मंगेशकर ने गाया था ये आइकॉनिक सॉन्ग

साल 1963 में रिलीज हुई संगीत की दुनिया में एक ऐसा गीत है, जो हर भारतीय की आंखों में आंसू ला देता है. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच एक भावुक मोड़ आया था. चलिए हम आपको ये किस्सा सुनाते हैं.

Pragya Bharti | Apr 12, 2026, 05:45 PM IST

1.Asha Bhosle and Lata Mangeshkar Conflict

Asha Bhosle and Lata Mangeshkar Conflict
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साल 1963 में जब देश चीन के साथ युद्ध के बाद गमगीन था, तब कवि प्रदीप और संगीतकार सी. रामचंद्र एक ऐसा गीत तैयार कर रहे थे, जो शहीदों को श्रद्धांजलि दे सके. हालांकि, इस गाने के निर्माण की प्रक्रिया के पीछे एक ऐसा विवाद और दर्द छिपा है, जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं. इस किस्से के बारे में फिल्म सॉन्ग हिस्टोरियन राजीव श्रीवास्तव ने पूरी जानकारी साझा की है, जिसके बारे में चलिए हम आपको भी बताते हैं. 
 

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2.संगीत के पांच रत्न हैं मंगेशकर भाई-बहन

संगीत के पांच रत्न हैं मंगेशकर भाई-बहन
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दीनानाथ जी और शेवंती मंगेशकर के पांचों बच्चों ने संगीत की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई-
लता मंगेशकर: स्वर-कोकिला, जिन्होंने हजारों कालजयी गीत गाए.
आशा भोसले: वर्सटाइल सिंगर, जिन्होंने हर शैली और भाषा में जादू बिखेरा.
मीना खड़कीकर: पार्श्व गायिका और संगीत परंपरा की संवाहक.
उषा मंगेशकर: हिंदी और मराठी फिल्मों की मशहूर प्लेबैक सिंगर.
हृदयनाथ मंगेशकर: सबसे छोटे भाई और प्रख्यात संगीतकार व निर्देशक.

3.संघर्षपूर्ण वैवाहिक जीवन और संतानें

संघर्षपूर्ण वैवाहिक जीवन और संतानें
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आशा जी का निजी जीवन चुनौतियों से भरा रहा. 16 साल की उम्र में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर गणपतराव भोसले से विवाह किया, जिससे लता दीदी काफी नाराज हुईं. इस शादी से उन्हें तीन बच्चे हुए, लेकिन 1960 में वे अलग हो गईं.

4.लता मंगेशकर का अकेले गाना

लता मंगेशकर का अकेले गाना
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गीत इतिहासकार राजीव श्रीवास्तव के मुताबिक, लता मंगेशकर इस गीत को लेकर बेहद उत्साहित थीं. उन्होंने खुद संगीतकार श्रीरामचंदन को फोन करके यह इच्छा जताई थी कि वे इस गाने को अपनी आवाज देना चाहती हैं. आशा जी के जाने के बाद, लता दीदी ने मोर्चा संभाला और इस गाने को अकेले रिकॉर्ड किया. उनकी सुरीली और दर्द भरी आवाज ने इस गीत को भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा देशभक्ति गीत बना दिया.
जब 27 जनवरी 1963 को दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में लता जी ने यह गाना गाया, तो वहां मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंखों में आंसू आ गए थे. आज यह गीत एक राष्ट्रीय धरोहर बन चुका है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग की वह शाम आशा भोसले के लिए हमेशा के लिए एक टीस बनकर रह गई.

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5.नई पीढ़ी और संगीत की विरासत

नई पीढ़ी और संगीत की विरासत
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आज 92 वर्ष की उम्र में भी आशा ताई का परिवार संगीत से गहराई से जुड़ा है. उनके 5 पोते-पोतियां हैं, जिनमें से हेमंत के बेटे चैतन्या भोसले (म्यूजिक बैंड सदस्य) और आनंद की बेटी जनाई भोसले (उभरती गायिका और कथक डांसर) प्रमुख हैं.

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6.आशा भोसले के कितने बच्चे?

आशा भोसले के कितने बच्चे?
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हेमंत भोसले: बड़े बेटे, जो पायलट और संगीत निर्देशक बने (निधन 2015).
वर्षा भोसले: बेटी, जो एक प्रसिद्ध कॉलम राइटर थीं (निधन 2012).
आनंद भोसले: सबसे छोटे बेटे, जो वर्तमान में आशा जी के करियर का प्रबंधन संभालते हैं.
1980 में उन्होंने मशहूर संगीतकार आर.डी. बर्मन (पंचम दा) से दूसरी शादी की, जो 1994 में उनके निधन तक अटूट रही.

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