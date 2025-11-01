23 साल पुराने इस आइटम सॉन्ग में 46 बार हुआ है गाली का इस्तेमाल, क्या आपने सुना है ये गाना?

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Nov 01, 2025, 08:40 PM IST
1.2002 में हुई रिलीज
2002 में रिलीज हुई फिल्म 'शक्ति: द पावर' भले ही बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन इसका आइटम सॉन्ग 'कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना' आज भी फैंस के दिलों पर राज करता है.
2.हर किसी की जवान पर
उस दौरान में ये गाने हर किसी की जवान पर होता था. इस गाने ने उस दौर में जमकर सुर्खियां बटोरी, क्योंकि इसमें 46 बार एक गाली का उपयोग किया गया था.
3.शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन
शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन की जोड़ी वाला ये गाना 23 साल बाद भी ब्लॉकबस्टर है. आज भी लोग इसे सुनते हुए नजर आ जाएंगे.
4.किसने गाया
अनु मलिक के संगीत और समीर के बोलों वाला यह ट्रैक सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में है.
5.इश्क की बेरुखी
इस गाने में इश्क की बेरुखी पर तंज कस. गाने के बोलो में 'कमीना' शब्द का इस्तेमाल 46 बार हुआ, जो उस दौर के लिए साहसी था.