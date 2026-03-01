FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न

यूट्यूबर और 'बिग बॉस' विजेता एल्विश यादव पहली बार होली मनाने पटना पहुंचे हैं. वह भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव के साथ एक ग्रैंड इवेंट में परफॉर्म कर 'सिस्टम' का जलवा बिखेरेंगे.

Pragya Bharti | Mar 01, 2026, 04:01 PM IST

1.Elvish Yadav in Bihar

Elvish Yadav in Bihar
1

डिजिटल दुनिया के बेताज बादशाह और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विजेता एल्विश यादव जब बिहार की राजधानी पटना पहुंचे, तो प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा. सोशल मीडिया से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक अपनी धाक जमाने वाले एल्विश यहां एक भव्य होली सेलिब्रेशन इवेंट का हिस्सा बनने आए हैं.

2.पटना पहुंचकर जताई खुशी

पटना पहुंचकर जताई खुशी
2

आईएनएएस (IANS) से बातचीत के दौरान एल्विश ने बिहार की जनता के प्रति अपना प्यार जाहिर किया. उन्होंने उत्साह के साथ कहा, "मैं पहली बार पटना आ रहा हूं, मुझे यहां बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. बिहार को हर कोई प्यार करता है और अब होली के इस जश्न में बहुत मजा आने वाला है."

3.खेसारी लाल यादव संग 'जुगलबंदी'

खेसारी लाल यादव संग 'जुगलबंदी'
3

इस इवेंट की सबसे बड़ी हाइलाइट खेसारी लाल यादव और एल्विश यादव का एक साथ मंच पर आना है. यह पहली बार होगा जब हरियाणा का 'छोरा' और भोजपुरी का 'सुपरस्टार' एक साथ परफॉर्म करेंगे.
फ्यूजन तड़का: इस पार्टी में भोजपुरी, हरियाणवी और बॉलीवुड स्टाइल का अनोखा संगम देखने को मिलेगा.
लाइव परफॉर्मेंस: दोनों सितारे अपनी एनर्जी और म्यूजिक से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर देंगे.

4.यूट्यूब से 'बिग बॉस' के इतिहास तक

यूट्यूब से 'बिग बॉस' के इतिहास तक
4

एल्विश यादव का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. उन्होंने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल 'द सोशल फैक्ट्री' से शुरुआत की थी. उनके देसी अंदाज वाले कॉमेडी व्लॉग्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.
इतिहास रचा: 2023 में 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री लेकर उन्होंने न केवल शो जीता, बल्कि ऐसा करने वाले पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर इतिहास रच दिया.
खेल की दुनिया: उन्होंने रियलिटी गेमिंग शो 'प्लेग्राउंड' (सीजन 4) में मेंटर की भूमिका निभाई और 'एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग (ECL) T10' में अपनी टीम हरियाणवी हंटर्स को कप्तानी करते हुए ट्रॉफी दिलाई.

5.2025-26: छोटे पर्दे से म्यूजिक वीडियो तक का सफर

2025-26: छोटे पर्दे से म्यूजिक वीडियो तक का सफर
5

एल्विश की लोकप्रियता साल दर साल बढ़ती जा रही है. साल 2025 में उन्होंने 'एमटीवी रोडीज XX' और 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे चर्चित शो में अपना जलवा बिखेरा. फिलहाल उनका नया हरियाणवी गाना 'जस्टिन बीबर' यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में छाया हुआ है. इस गाने की खास बात यह है कि इसमें एल्विश ने खुद रैप किया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

