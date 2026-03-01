बिहार में एल्विश यादव करेंगे सिस्टम हैंग, होली पर खेसारी लाल संग मनाएंगे जश्न

4 . यूट्यूब से 'बिग बॉस' के इतिहास तक

एल्विश यादव का सफर किसी प्रेरणा से कम नहीं है. उन्होंने 2016 में अपने यूट्यूब चैनल 'द सोशल फैक्ट्री' से शुरुआत की थी. उनके देसी अंदाज वाले कॉमेडी व्लॉग्स ने उन्हें घर-घर में पहचान दिलाई.

इतिहास रचा: 2023 में 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 2 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री लेकर उन्होंने न केवल शो जीता, बल्कि ऐसा करने वाले पहले वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर इतिहास रच दिया.

खेल की दुनिया: उन्होंने रियलिटी गेमिंग शो 'प्लेग्राउंड' (सीजन 4) में मेंटर की भूमिका निभाई और 'एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग (ECL) T10' में अपनी टीम हरियाणवी हंटर्स को कप्तानी करते हुए ट्रॉफी दिलाई.