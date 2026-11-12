ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

3 . मन्नत को लेकर कही बड़ी बात

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इवेंट के दौरान शाहरुख खान अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए काफी इमोशनल भी हो गए. खासतौर पर जब उन्होंने अपना पहला घर और मन्नत खरीदा था. उन्होंने कहा कि पहला घर जो मैंने और गोरी ने खरीदा था, वो भी हमारी औकात से बाहर था. शाहरुख ने मन्नत 2001 में खरीदा था. शाहरुख ने कहा कि अगर आप घर की चाहत करेंगे, मन्नत करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, भगवान आपकी मदद करेगा और गॉड आपकी मदद करेगा. आपको सबसे खूबसूरत घर मिलेगा. इसलिए बड़ा सोचें, बड़ी चीजों पर विश्वास रखें और खुद पर भरोसा जरूर रखें. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)