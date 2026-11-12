ओपनिंग डे पर ही दुबई में बिक गए शाहरुख के नाम वाले सारे पेंटहाउस, मन्नत का जिक्र कर हुए इमोशनल

एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 12, 2026, 04:47 PM IST
1.दुबई के खास इवेंट में शाहरुख खान
डेन्यूब प्रॉपर्टीज ने बुधवार (11 नवंबर 2026) को दुबई के कोका-कोला एरिना में एक ग्रैंड लॉन्च इवेंट में 'शाहरुख खान रेसिडेंसीज बाय डेन्यूब' को लॉन्च किया. यह इवेंट दुबई में हुआ, जिसमें डेन्यूब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन, शाहरुख खान और गौरी खान शामिल हुए और इवेंट को होस्ट करण जौहर कर रहे थे. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)
2.पेंटहाउस का इंटीरियर गोरी ने किया डिजाइन
दुबई में शाहरुख खान के नाम से लॉन्च हुआ ये दूसरा हाउसिंग प्रोजेक्ट है. इसके सभी पेंटहाउस का इंटीरियर डिजाइन गौरी खान ने किया है. लॉन्च के पहले ही दिन इसके सभी पेंटहाउस बिक गए. जिनमें से हर एक पेंटहाउस की कीमत लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है. गौरी खान ने कहा, 'पेंटहाउस के लिए, मैं ऐसी जगहें बनाना चाहती थी जो एलिगेंट, वार्म और खास लगे'. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)
3.मन्नत को लेकर कही बड़ी बात
इवेंट के दौरान शाहरुख खान अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद करते हुए काफी इमोशनल भी हो गए. खासतौर पर जब उन्होंने अपना पहला घर और मन्नत खरीदा था. उन्होंने कहा कि पहला घर जो मैंने और गोरी ने खरीदा था, वो भी हमारी औकात से बाहर था. शाहरुख ने मन्नत 2001 में खरीदा था. शाहरुख ने कहा कि अगर आप घर की चाहत करेंगे, मन्नत करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा, भगवान आपकी मदद करेगा और गॉड आपकी मदद करेगा. आपको सबसे खूबसूरत घर मिलेगा. इसलिए बड़ा सोचें, बड़ी चीजों पर विश्वास रखें और खुद पर भरोसा जरूर रखें. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)
4. बच्चे मजाक उड़ाते हैं
बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जब भी वह किसी नए शहर में जाते हैं और उन्हें वहां पर कोई जगह पसंद आ जाती है, तो उनके मन में वहां घर खरीदने का ख्याल आने लगता है. उनकी इस आदत को उनके बच्चे भी अच्छी तरह जानते हैं. बच्चे उनसे कहते हैं कि पापा, हर जगह घर थोड़ी न खरीद सकते हैं. किंग खान का यह किस्सा सुनकर वहां पर सभी मुस्कुराने लगे. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)
5. पुराने दिनों के किस्से बताए
शाहरुख खान ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए ये भी कहा कि उनके माता-पिता का निधन काफी जल्दी हो गया था. गौरी से शादी होने तक उनके पास अपना कोई घर नहीं था. ऐसे में अपना घर खरीदना उनके जीवन के सबसे बड़े सपनों में से एक बन गया था. आज भले ही वह बॉलीवुड के सबसे जाने-माने सितारों में एक हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे भी दिन देखें हैं जब वो खुद के घर का सपना देखा करते थे. (Image Credit: youtube/ Danube Properties)
6.शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख खान इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. ये सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी है. फिल्म में शाहरुख के साथ उनकी बेटी सुहाना खान पहली बार नजर आएंगी. साथ फिल्म में दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जयदीप अहलावत और राघव जुयाल भी खास भूमिका में नजर आएंगे. (Image Credit: instagram/ iamsrk)