Drishyam 3 Mystery: दृश्यम की कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री! डिकोड देख घूम जाएगा माथा

1 . कहानी ही नहीं, रिलीज डेट में भी छुपी है मिस्ट्री!

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‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी में सस्पेंस और रहस्य तो कहानी का हिस्सा रहे ही हैं, लेकिन अब फिल्म से जुड़ा एक ऐसा नंबर कनेक्शन भी चर्चा में है, जो कम दिलचस्प नहीं. 2 अक्टूबर से लेकर अजय देवगन की जन्मतिथि, फिल्म की रिलीज डेट और टीम के कई नामों तक, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से नंबर 2 और 4 का पैटर्न दिखाई देता है. इतने संयोगों ने फैन्स की क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है. आखिर क्या है ये पूरा 2-4 कनेक्शन?

