Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

2 . फिल्म की शूटिंग

2

मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग कई शहरों और अलग-अलग लोकेशनों पर हो रही है. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर भी नजर आएंगे.