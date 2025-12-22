FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर का एक और विवादित बयान, कहा- भारत के खिलाफ लड़ाई में अल्लाह ने मदद की, नहीं तो हालात बिगड़ जाते | पंजाब: पटियाला में रिटायर्ड IG अमर सिंह चहल ने खुदकुशी की कोशिश की, हालत गंभीर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

उस्मान हादी के बाद अब मोतालेब सिकदर को मारी गोली, बांग्लादेश में छात्र नेताओं की हत्या से उबाल

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

अनुपूरक बजट 2025-26: योगी सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को दिए 423.80 करोड़

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

मंगलवार को निवेश और व्यापार की शुरुआत के लिए बन रहा शुभ योग, जानें इसका समय से लेकर पूजा विधान

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

लंबे समय से ‘दृश्यम 3’ का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए खुशखबरी है. जी हां अभिनेता अजय देवगन एक बार फिर फिल्म ‘दृश्यम 3’ में विजय सालगांवकर के किरदार में फिर से लौट रहे हैं. इस लेख में आगे जानिए कब होगी फिल्म रिलीज और देखिए टीजर

सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 02:13 PM IST

1.बहुप्रतीक्षित

बहुप्रतीक्षित
1

इस बहुप्रतीक्षित तीसरे भाग की शूटिंग इस समय जोर-शोर से चल रही है. मेकर्स ने सोमवार को घोषणा की कि यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Advertisement

2.फिल्म की शूटिंग

फिल्म की शूटिंग
2

मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग कई शहरों और अलग-अलग लोकेशनों पर हो रही है. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर भी नजर आएंगे.

3.जबरदस्त रोमांच कहानी

जबरदस्त रोमांच कहानी
3

कहानी ‘दृश्यम’ की तय टाइमलाइन के भीतर आगे बढ़ेगी और सालगांवकर परिवार की जिंदगी में नए और चौंकाने वाले मोड़ दिखाए जाएंगे.

4.जबरदस्त रोमांच

जबरदस्त रोमांच
4

मेकर्स ने कहानी में जबरदस्त रोमांच और सीट से बांधे रखने वाले ड्रामा का संकेत दिया है. ‘दृश्यम 3’ को स्टार स्टूडियो18 प्रस्तुत कर रहा है और यह पैनोरमा स्टूडियोज का प्रोडक्शन है.

TRENDING NOW

5.फिल्म का निर्देशन

फिल्म का निर्देशन
5

फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है और कहानी अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज़ शेख ने लिखी है. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज हो रही है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
इन तारीखों पर जन्मे लोगों को 2026 देगा गहरा घाव, मिलेगें धन-नौकरी-प्रेम में धोखे
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
Epstein Files: किस काम आती है जेफ्री एपस्टीन के घर दिखी Phenazopyridine? नई तस्वीरों में दिखी ये दवा
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
रात को सोने से पहले प्लग से निकाल दें चीजें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
भारत की टॉप 6 फिल्में जिन्हें बनाने में लगा अंधा पैसा, इनमें से एक मूवी का बजट है 1300 करोड़
MORE
Advertisement
धर्म
Shani Gochar 2026: नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
नए साल की शुरुआत में ही चमकेगा इन 3 राशि वालों का भाग्य, शनिदेव देंगे करियर और पैसे में भयंकर उछाल
21 December 2025 Rashifal: आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
आपकी राशि के लिए रविवार का दिन कैसे रहेगा? यहां पढ़ें मेष से मीन तक का राशिफल
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
बजरंगबली हनुमान जी के लिए 'भगवान' शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
कुरान में 25 बार ईसा मसीह का जिक्र, यीशु को करते हैं सलाम, फिर क्रिसमस क्यों नहीं मनाते मुसलमान?
Ekadashi Vrat Date: साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
साल 2025 की आखिरी एकादशी 30 या 31 दिसंबर किस दिन है? यहां जानें पुत्रदा एकादशी व्रत तिथि और पारण समय
MORE
Advertisement