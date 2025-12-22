Drishyam 3 Release Date: इंतजार खत्म !अजय देवगन की 'दृश्यम 3' इस दिन होगी रिलीज, यहां क्लिक करके देखिए टीजर

एंटरटेनमेंट
सुमित तिवारी | Dec 22, 2025, 02:13 PM IST
1.बहुप्रतीक्षित
इस बहुप्रतीक्षित तीसरे भाग की शूटिंग इस समय जोर-शोर से चल रही है. मेकर्स ने सोमवार को घोषणा की कि यह फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
2.फिल्म की शूटिंग
मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की शूटिंग कई शहरों और अलग-अलग लोकेशनों पर हो रही है. इस फिल्म में अजय देवगन के साथ तब्बू, श्रिया सरन और रजत कपूर भी नजर आएंगे.
3.जबरदस्त रोमांच कहानी
कहानी ‘दृश्यम’ की तय टाइमलाइन के भीतर आगे बढ़ेगी और सालगांवकर परिवार की जिंदगी में नए और चौंकाने वाले मोड़ दिखाए जाएंगे.
4.जबरदस्त रोमांच
मेकर्स ने कहानी में जबरदस्त रोमांच और सीट से बांधे रखने वाले ड्रामा का संकेत दिया है. ‘दृश्यम 3’ को स्टार स्टूडियो18 प्रस्तुत कर रहा है और यह पैनोरमा स्टूडियोज का प्रोडक्शन है.
5.फिल्म का निर्देशन
फिल्म का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है और कहानी अभिषेक पाठक, आमिल कीयान खान और परवेज़ शेख ने लिखी है. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज हो रही है.