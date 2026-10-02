Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

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Neha Awasthi | Oct 02, 2026, 12:17 PM IST
1.रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड
अजय देवगन की ‘दृश्यम 3’ सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुकी थी. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म की एडवांस बुकिंग ने रिलीज से पहले ही ऐसा माहौल बनाया कि ट्रेड में इसकी ओपनिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई. फिल्म के 11 लाख से ज्यादा टिकट बिकने और करीब 36 हजार शो में बुकिंग दर्ज होने की रिपोर्ट सामने आई. करीब 85 शो पूरी तरह बिक चुके थे. यही नहीं, अजय देवगन की पिछली फिल्म ‘दृश्यम 2’ के एडवांस बुकिंग आंकड़े को भी फिल्म ने पीछे छोड़ दिया. अब बात सिर्फ पहले दिन की कमाई की नहीं है. ‘दृश्यम 3’ की एडवांस बुकिंग में ऐसे पांच बड़े पड़ाव दिखाई दिए, जिन्होंने इसे रिलीज से पहले ही चर्चा में ला दिया.
2. 11 लाख से ज्यादा टिकटों की बंपर एडवांस बुकिंग
‘दृश्यम 3’ की सबसे बड़ी खबर इसकी टिकट बिक्री रही. रिलीज से एक दिन पहले तक फिल्म के लिए 11 लाख से ज्यादा टिकट बिकने की रिपोर्ट सामने आई. यह बुकिंग करीब 36 हजार शो के लिए हुई थी. करीब 85 शो पूरी तरह बिक चुके थे और एडवांस बुकिंग में लगभग 13 फीसदी ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई थी. यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह फिल्म के सिनेमाघरों में पहुंचने से पहले दर्शकों की दिलचस्पी को दिखाता है. हालांकि, यहां यह साफ करना जरूरी है कि 11 लाख टिकटों की बिक्री को फिल्म की पहले दिन की कुल टिकट बिक्री नहीं माना जा सकता. यह रिलीज से पहले हुई एडवांस बुकिंग का आंकड़ा है यानी असली बॉक्स ऑफिस कमाई में रिलीज वाले दिन बिकने वाले टिकट भी शामिल होंगे.
3. ‘दृश्यम 2’ की एडवांस बुकिंग का आंकड़ा पीछे छूटा
‘दृश्यम’ की पहली दो फिल्मों के मुकाबले तीसरे पार्ट ने एडवांस बुकिंग में काफी तेज रफ्तार दिखाई. रिलीज से कुछ दिन पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग में करीब 6.92 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू लिया था. यह लगभग ‘दृश्यम 2’ की पूरी एडवांस बुकिंग के बराबर था और फिल्म के पास रिलीज तक अभी कई दिन बाकी थे यानी तीसरे भाग ने अपने पिछले भाग की एडवांस बुकिंग को सिर्फ दोहराया नहीं, बल्कि उसे पीछे छोड़ने की रफ्तार दिखाई. इसके बाद बुकिंग और बढ़ती गई. 2 अक्टूबर की सुबह तक सैकनिल्क के आंकड़ों में पहले दिन की एडवांस बुकिंग 31.65 करोड़ रुपये बताई गई, जिसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल थीं.
4. अजय देवगन की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग की ओर बढ़ी फिल्म
28 सितंबर को बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में बताया गया था कि ‘दृश्यम 3’ ने देश की प्रमुख राष्ट्रीय सिनेमा श्रृंखलाओं में 55 हजार टिकट बेच लिए थे और यह अजय देवगन की सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग दर्ज करने की दिशा में बढ़ रही थी. उस समय फिल्म के पहले दिन की कमाई 50 करोड़ रुपये के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा था और 60 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई थी. बेशक, यह आंकड़े उस समय के कारोबारी अनुमान थे, अंतिम कमाई नहीं. लेकिन एडवांस बुकिंग की रफ्तार ने इतना जरूर दिखाया कि अजय देवगन की इस फ्रेंचाइजी की मांग उनकी पिछली फिल्मों के मुकाबले बड़े स्तर पर पहुंच चुकी थी.
5.सात दिनों की एडवांस बुकिंग 60 करोड़ के पार
‘दृश्यम 3’ की एडवांस बुकिंग सिर्फ पहले दिन तक सीमित नहीं रही. सैकनिल्क के 2 अक्टूबर सुबह के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने सात शो-दिनों के लिए कुल 60.13 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की थी. ब्लॉक सीटों को हटाने पर यह आंकड़ा 49.22 करोड़ रुपये था. पहले दिन की बुकिंग इसमें सबसे आगे रही. अकेले 2 अक्टूबर के लिए करीब 31.65 करोड़ रुपये सकल की एडवांस बुकिंग दर्ज हुई. इसका मतलब यह है कि दर्शकों ने सिर्फ रिलीज वाले दिन के लिए ही नहीं, बल्कि अगले दिनों के शो के लिए भी पहले से टिकट खरीदे मतलब फिल्म को लेकर शुरुआती मांग एक दिन तक सीमित नहीं दिखाई दी.
6.पहले दिन की एडवांस बुकिंग ने बनाया बड़ा आधार
रिलीज की सुबह तक ‘दृश्यम 3’ के पहले दिन के लिए करीब 8.82 लाख टिकट बिक चुके थे. इसके लिए 16,125 शो सूचीबद्ध थे और एडवांस बुकिंग का ग्रॉस कलेक्शन 31.65 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था. सैकनिल्क के आंकड़ों में महाराष्ट्र पहले दिन की एडवांस बुकिंग में सबसे आगे था, जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दूसरे बड़े केंद्र के रूप में सामने आया. महाराष्ट्र से करीब 9.54 करोड़ रुपये और दिल्ली से करीब 6.96 करोड़ रुपये की सकल एडवांस बुकिंग दर्ज की गई. शहरों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र करीब 6.96 करोड़ रुपये के साथ सबसे आगे था, उसके बाद मुंबई और पुणे रहे. इससे यह भी पता चलता है कि फिल्म की शुरुआती मांग सिर्फ एक शहर या एक बाजार तक सीमित नहीं रही.
7.पहली ‘दृश्यम’ से तीसरे भाग तक कितना बदला खेल?
‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी के बॉक्स ऑफिस सफर को देखें तो बदलाव साफ दिखाई देता है.2015 में आई पहली ‘दृश्यम’ ने करीब 5.85 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. इसके बाद 2022 में ‘दृश्यम 2’ ने पहले दिन करीब 15.38 करोड़ रुपये कमाए.अब तीसरे भाग के सामने पहले दोनों हिस्सों से कहीं बड़ा आंकड़ा खड़ा करने की चुनौती है.यही वजह है कि इस बार तुलना केवल पिछली ‘दृश्यम’ फिल्मों से नहीं हो रही. ट्रेड में अजय देवगन की पिछली बड़ी ओपनिंग से भी फिल्म की तुलना की जा रही है.‘सिंघम अगेन’ ने करीब 43.7 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. रिलीज से पहले उपलब्ध एडवांस बुकिंग और कारोबारी अनुमानों के आधार पर ‘दृश्यम 3’ के 50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचने की चर्चा शुरू हो गई थी. लेकिन यहां एक बात फिर समझना जरूरी है. 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा उस समय का अनुमान था. इसे फिल्म की वास्तविक पहले दिन की कमाई नहीं कहा जा सकता.
8.अब असली परीक्षा बॉक्स ऑफिस पर
रिलीज से पहले ‘दृश्यम 3’ ने एडवांस बुकिंग में कई बड़े आंकड़े जरूर छुए, लेकिन बॉक्स ऑफिस की असली परीक्षा रिलीज के बाद शुरू होती है. एडवांस बुकिंग और अंतिम कमाई में अंतर होता है. रिलीज वाले दिन कितने दर्शक बिना पहले से टिकट खरीदे सिनेमाघरों तक पहुंचते हैं, शो की वास्तविक ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है और शाम-रात के शो में मांग कैसी रहती है, इससे अंतिम आंकड़ा तय होगा. फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने से पहले ही अपनी फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों के मुकाबले बड़ा माहौल बना दिया है. अब निगाहें पहले दिन के अंतिम आंकड़े पर हैं. असली सवाल यही है,क्या एडवांस बुकिंग के ये रिकॉर्ड टिकट खिड़की पर अजय देवगन के लिए उनकी अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग में बदल पाएंगे?