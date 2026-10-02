Drishyam 3 Box Office: 11 लाख टिकट, 36 हजार शो... रिलीज से पहले ही ‘दृश्यम 3’ ने बनाए ये 5 बड़े रिकॉर्ड

7 . पहली ‘दृश्यम’ से तीसरे भाग तक कितना बदला खेल?

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‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी के बॉक्स ऑफिस सफर को देखें तो बदलाव साफ दिखाई देता है.2015 में आई पहली ‘दृश्यम’ ने करीब 5.85 करोड़ रुपये से शुरुआत की थी. इसके बाद 2022 में ‘दृश्यम 2’ ने पहले दिन करीब 15.38 करोड़ रुपये कमाए.अब तीसरे भाग के सामने पहले दोनों हिस्सों से कहीं बड़ा आंकड़ा खड़ा करने की चुनौती है.यही वजह है कि इस बार तुलना केवल पिछली ‘दृश्यम’ फिल्मों से नहीं हो रही. ट्रेड में अजय देवगन की पिछली बड़ी ओपनिंग से भी फिल्म की तुलना की जा रही है.‘सिंघम अगेन’ ने करीब 43.7 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी. रिलीज से पहले उपलब्ध एडवांस बुकिंग और कारोबारी अनुमानों के आधार पर ‘दृश्यम 3’ के 50 करोड़ रुपये के आसपास पहुंचने की चर्चा शुरू हो गई थी. लेकिन यहां एक बात फिर समझना जरूरी है. 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा उस समय का अनुमान था. इसे फिल्म की वास्तविक पहले दिन की कमाई नहीं कहा जा सकता.

