1 . Welcome to the jungle

1

अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल भी मोस्ट अवेटेड सीक्वल में से एक है. इस फिल्म में अक्षय के साथ कई बड़े कलाकार नजर आएंगे. ये इसी साल रिलीज हो सकती है.