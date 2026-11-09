'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल

2 . क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?

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दीपिका चिखलिया ने 'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ बातचीत में साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस को लेकर कहा कि- 'हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वह एक्शन सीक्वेंस देखा है. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, जो हमारी 'रामायण' का मुख्य आधार थीं, मुझे याद नहीं कि उनमें कहीं भी इस तरह के दृश्य थे. हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायणें हैं. हर कहानी, हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है. इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसी रामायण से कुछ लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है'. (Image Credit: instagram/ dipikachikhliatopiwala)

