'इस तरह के दृश्य मैंने नहीं देखे'...रामायण में साई पल्लवी के एक्शन पर 'पुरानी सीता' का रिएक्शन वायरल

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Ritika | Nov 09, 2026, 04:50 PM IST
1. 'रामायण: पार्ट वन'
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' 5 नवंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. टीवी की मशहूर 'सीता' यानी दीपिका चिखलिया का इस फिल्म को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा में है. फिल्म में साई पल्लवी माता सीता के एक्शन और युद्ध से जुड़े दृश्यों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनके एक्शन अवतार को देखकर सोशल मीडिया पर भी लोग तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
2.क्या बोलीं दीपिका चिखलिया?
दीपिका चिखलिया ने 'द फ्री प्रेस जर्नल' के साथ बातचीत में साई पल्लवी के एक्शन सीक्वेंस को लेकर कहा कि- 'हां, मैंने इंस्टाग्राम पर वह एक्शन सीक्वेंस देखा है. वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामायण, जो हमारी 'रामायण' का मुख्य आधार थीं, मुझे याद नहीं कि उनमें कहीं भी इस तरह के दृश्य थे. हमारे देश में 300 से ज्यादा रामायणें हैं. हर कहानी, हर रामायण दूसरी से थोड़ी अलग है. इसलिए हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसी रामायण से कुछ लिया हो, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है'. (Image Credit: instagram/ dipikachikhliatopiwala)
3. क्या 'रामायण: पार्ट वन' देख चुकी हैं दीपिका?
दीपिका ने बातचीत में यह भी बताया है कि उन्होंने नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण: पार्ट वन' नहीं देखी है. उन्होंने अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पर रील्स में ही फिल्म के कुछ सीन देखे हैं. दिवाली के बाद वह फिल्म देखने का प्लान बना सकती हैं. दीपिका ने साल 1987 में रामानंद सागर के लोकप्रिय टीवी सीरियल 'रामायण' में माता सीता का किरदार निभाया था. इसमें अरुण गोविल ने भगवान राम और सुनील लहरी ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी. (Image Credit: instagram/ dipikachikhliatopiwala)
4.साई पल्लवी के एक्शन सीन्स पर उठे सवाल!
'रामायण' फिल्म में जब साई पल्लवी को माता सीता के रोल में 'खर' और 'दूषण' की सेना के बीच टकराव में लड़ाई करते हुए देखा, तो कुछ दर्शकों ने सवाल उठाया कि क्या इस तरह का दृश्य महाकाव्य में है? कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)
5.दीपिका ने सरल तरीके से रखी बात
दीपिका चिखलिया ने न तो साई पल्लवी के अभिनय पर कोई सीधा सवाल उठाया और न ही फिल्म के निर्माताओं को गलत ठहराया. उन्होंने केवल अपनी बातों में कहा वाल्मीकि और तुलसीदास की रामायण में ऐसे दृश्य याद नहीं हैं, लेकिन फिल्मकारों ने किसी दूसरे संस्करण से प्रेरणा ली हो सकती है. (Image Credit: instagram/ dipikachikhliatopiwala)
6.चर्चा में बनी है फिल्म
नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' इन दिनों चर्चा में बनी हुई है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, साई पल्लवी माता सीता के किरदार में हैं. यश रावण की भूमिका में. इसके अलावा फिल्म में सनी देओल भगवान हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. (Image Credit: instagram/ worldoframayana)