5 . मनसे ने चेतावनी दी

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मनसे ने ये भी कहा है कि लोकल लोगों ने इवेंट के बाद आस-पास की सड़कों पर नशे में धुत कॉन्सर्ट में घूमने वालों की भी कई बार शिकायतें की हैं. इसके अवाला वेन्यू के आस-पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम वाली बातें कही कि बार-बार होने वाले कॉन्सर्ट से लोगों को परेशानी होती है. मनसे ने चेतावनी दी, 'हमारी मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. अगर कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया गया, तो MNS लोकल लोगों के साथ मिलकर वेन्यू पर 'रास्ता रोको' प्रोटेस्ट करेगी. हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इस चेतावनी पर ध्यान दें. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)