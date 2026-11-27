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Ritika | Nov 27, 2026, 01:24 PM IST
1.दिलजीत दोसांझ मुंबई कॉन्सर्ट
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट 27 नवंबर 2026 को महालक्ष्मी रेसकोर्स में आयोजित होना है. शो होने से पहले ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS)ने पुलिस स्टेशन में शिकायत देकर कॉन्सर्ट को रद्द करने की मांग की है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
2.मनसे का आरोप है इवेंट में खुलेआम ड्रग्स की बिक्री
मनसे का आरोप है कि बड़े इवेंट में खुलेआम ड्रग्स की बिक्री और सेवन होता है. मनसे के विभाग अध्यक्ष दिनेश ज्ञानेश्वर पुंडे ने ताड़देव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को पत्र लिखा. उन्होंने महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में आयोजित होने वाले म्यूजिकल कॉन्सर्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
3.12 लोग ड्रग्स पॉजिटिव
मनसे ने लेटर में लिखा, भविष्य में बड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. 22 नवंबर को महालक्ष्मी रेसकोर्स में हुए एक लाइव कॉन्सर्ट में 55 लोगों की जांच की थी. इनमें से 12 लोगों के शुरुआती टेस्ट ड्रग्स से पॉजिटिव पाए गए थे. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
4. मनसे ने पुलिस पर उठाया सवाल
मनसे ने सवाल उठाया कि बार-बार शिकायत मिलने के बाद भी अधिकारी महालक्ष्मी रेसकोर्स और NSCI डोम में कॉन्सर्ट के लिए परमिशन क्यों दे रहा है? वहां आने वाले युवाओं को नशे के खतरे में डालना सही नहीं है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
5.मनसे ने चेतावनी दी
मनसे ने ये भी कहा है कि लोकल लोगों ने इवेंट के बाद आस-पास की सड़कों पर नशे में धुत कॉन्सर्ट में घूमने वालों की भी कई बार शिकायतें की हैं. इसके अवाला वेन्यू के आस-पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम वाली बातें कही कि बार-बार होने वाले कॉन्सर्ट से लोगों को परेशानी होती है. मनसे ने चेतावनी दी, 'हमारी मांग को गंभीरता से लिया जाना चाहिए. अगर कॉन्सर्ट कैंसिल नहीं किया गया, तो MNS लोकल लोगों के साथ मिलकर वेन्यू पर 'रास्ता रोको' प्रोटेस्ट करेगी. हम अधिकारियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वे इस चेतावनी पर ध्यान दें. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)