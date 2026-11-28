एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 28, 2026, 07:29 AM IST
1.दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट
पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने म्यूजिक टूर 'AURA India Tour 2026' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में शानदार परफॉर्मेंस दी. हाल ही में मुंबई में हुए उनके कॉन्सर्ट से पहले स्टेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई थी. दिलजीत ने स्टेज से ही उनको करारा जवाब दिया है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
2. धमकियों पर दिलजीत दोसांझ ने स्टेज से क्या कहा?
दिलजीत दोसांझ ने मुंबई कॉन्सर्ट के दौरान हजारों फैंस के सामने बम धमकी का जिक्र करते हुए कहा, 'इनका मकसद यही है कि दिलजीत के शो में लोग न आएं. उन्हें डरा दिया जाए, धमका दिया जाए और किसी भी तरीके से रोक दिया जाए'. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
3.मेरी तरफ से आपको प्यार है
दिलजीत आगे कहते हैं, 'मेरी तरफ से आपको प्यार है. आप बेशक बम फेंको, लेकिन मेरी तरफ से फिर भी आपको प्यार है. मुझे पता है कि जितने लोग यहां अंदर हैं, उतने ही बाहर भी फंसे हुए हैं. पुलिस वालों की भी मजबूरी है. वे सभी को चेक करके अंदर भेज रहे हैं. मुंबई पुलिस का भी बहुत-बहुत धन्यवाद. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
4.कॉन्सर्ट की सुरक्षा में तैनात किए गए 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी
दिलजीत ने स्टेप पर ही शेर सुनाते हुए कहा, 'बारूदों का मौसम है शहरों में, गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है'. दिलजीत के मुंबई कॉन्सर्ट को सुरक्षित तरीके से करवाया गया. पुलिस ने कॉन्सर्ट पर 500 से अधिक जवान तैनात किए, ताकि हजारों दर्शकों की सुरक्षा की जा सके. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)
5.दिलजीत के कॉन्सर्ट में बढ़ाई गई थी सुरक्षा
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में आने वाले लोगों की भी अच्छी तरह जांच की गई. सुरक्षा को लेकर कई नियम लागू किए गए थे. फैंस को बैनर, पोस्टर, झंडे, लाइटर, धारदार चीजें और कई अन्य सामान लेकर आने की अनुमति नहीं थी. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)