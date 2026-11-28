1 . दिलजीत दोसांझ का मुंबई कॉन्सर्ट

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पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने म्यूजिक टूर 'AURA India Tour 2026' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. 27 नवंबर को मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स में शानदार परफॉर्मेंस दी. हाल ही में मुंबई में हुए उनके कॉन्सर्ट से पहले स्टेज को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई थी. दिलजीत ने स्टेज से ही उनको करारा जवाब दिया है. (Image Credit: instagram/ diljitdosanjh)