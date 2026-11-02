'बोतल तो 20 की आती है...' Diljit Dosanjh के शो में 50 रुपये में बेची 480 पानी की बोतल, 2 घंटे में कमाए हजारों रुपये

एंटरटेनमेंट
मोहम्मद साबिर | Nov 02, 2026, 11:38 PM IST
1.कब और कहां हुआ था दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट?
दिलजीत दोसांझ का ऑरा इंडिया टूर कॉन्सर्ट शुक्रवार 30 अक्टूबर, 2026 को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित हुआ था. रिपोर्ट्स के अनुसार, दिलजीत के कॉन्सर्ट में 70 हजार से ज्यादा फैंस आए थे. दिलजीत के गानों की पूरी दुनिया फैन बन चुकी है और उनके गानों पर फैंस झूम उठते हैं. (Photo: Social Media/X)
2.दिलजीत के कॉन्सर्ट में युवक ने बेच दी 480 पानी की बोतल
दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में उनके गाने की नहीं, बल्कि एक युवक की खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, इस कॉन्सर्ट में एक युवक ने पानी बेचना का बिजनेस किया और सिर्फ 2 घेटों में 480 पानी की बोतल बेच दी और हजारों रुपये कमा लिए. इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. स्टार्टअप मीडिया ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि एक युवक ने दिलजीत के शो पर हजारों रुपये की कमाई कर ली. (Photo: Social Media/X)
3.50 रुपये बोतल बेचकर कमाए 24000 रुपये
दिलजीत दोसांझ के शो के बाहर एक युवक ने पानी बेचना शुरू किया और देखते ही देखते सिर्फ 120 मिनट में 480 पानी की बोतल बेच दी. हालांकि, एक पानी की बोतल 50 रुपये की बेची, जिस हिसाब से उसने 2 घंटे में 24000 रुपये की बोतलें बेची हैं. (Photo: Social Media/X)
4.24 हजार में कितना हुआ मुनाफा?
सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो को लोगों ने खूब देखा और राय भी दी. एक यूजर ने बताया कि पानी की एक बोतल 13 रुपये की आती है और उसने 50 रुपये में बेचा है. ऐसे में अगर एक पानी की बोतल 13 रुपये ही है, तो उस युवक ने 480 बोतल 6240 रुपये की खरीद थी और उसे 24 हजार में बचा. ऐसे में युवका दो घंटे में 17760 रुपये का फायदा हुआ है. (Photo: Social Media/X)
5.वीडियो पर यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स
2 घंटे में 24 हजार कमाने वाली वीडियो देखकर यूजर्स से भी रहा नहीं गया. उन्होंने कमेंट्स बॉक्स में रिएक्शन की भाड़ ला दी. एक यूजर ने लिखा कि 50 में बचेगा तो आराम से 24 हजार हो जाएंगे. वहीं, एक यूजर ने लिखा कि एक बोतल तो 20 रुपये की आती है. वहीं, एक ने लिखा कि आपका मतलब है कि MRP 20 रुपये थी और आपने इसे MRP से ज्यादा में बेचा? (Photo: Social Media/X)