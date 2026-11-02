'बोतल तो 20 की आती है...' Diljit Dosanjh के शो में 50 रुपये में बेची 480 पानी की बोतल, 2 घंटे में कमाए हजारों रुपये

2 . दिलजीत के कॉन्सर्ट में युवक ने बेच दी 480 पानी की बोतल

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दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में उनके गाने की नहीं, बल्कि एक युवक की खूब चर्चा हो रही है. दरअसल, इस कॉन्सर्ट में एक युवक ने पानी बेचना का बिजनेस किया और सिर्फ 2 घेटों में 480 पानी की बोतल बेच दी और हजारों रुपये कमा लिए. इस युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. स्टार्टअप मीडिया ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि एक युवक ने दिलजीत के शो पर हजारों रुपये की कमाई कर ली. (Photo: Social Media/X)

