एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 22, 2026, 11:27 AM IST
1.दिलजीत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कॉन्सर्ट
पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के फेमस सिंगर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने Aura India Tour 2026 को लेकर चर्चा में हैं. दिलजीत अपने गानों और शानदार परफॉर्मेंस से फैंस के दिलों में राज करते हैं. शनिवार (21 नवंबर) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर ने अपने गानों पर लगाई गई पाबंदियों को लेकर नाराजगी जाहिर की है. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)
2.कोल्डप्ले बैंड पर उठाए सवाल
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हजारों की संख्या में फैंस थे. दिलजीत ने गाना गाने से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जमकर तारीफ की और कहा- ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है. यहां आकर गाने का सपना पूरा हो गया. स्टेज पर अपनी बात रखते हुए दिलजीत ने कहा- 'जब कोल्डप्ले का बैंड गाता है और उनके गाने में 'I am feeling drunk and high' जैसे शब्द आते हैं, तब किसी को परेशानी नहीं होती'. सिगर आगे कहते हैं कि 'उनको कोल्डप्ले का गाना पसंद है, लेकिन दिलजीत जब गाता है तो सबको परेशानी होती है'. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)
3.मुझे बोलते हैं तू बाहर से आया है
दिलजीत कहते हैं ये 'डबल स्टैंडर्ड क्यों है? अगर विदेश से कोई कलाकार आकर गाता है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन दिलजीत से दिक्कत है. मुझसे कहते हैं कि मैं बाहर से आया हूं लेकिन मेरा जन्म यहीं हुआ है मैं होनोलूलू में पैदा नहीं हुआ. मेरे साथ काम करने वाले सभी सिंगर इंडियन हैं, जिनका जन्म यहीं हुआ है;. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)
4.मुझे छेड़ोगे तो मैं जवाब दूंगा
सिंगर आगे कहते हैं कि ये दोहरे मापदंड सिर्फ मुझ पर ही क्यों? मुझे समझ नहीं आता. पाबंदियों से कोई दिक्कत नहीं है बल्कि मजा आ रहा है. मैं उन्हें भी प्यार करता हूं. सिंगर ने साफ-साफ कह दिया है कि अगर कोई उन्हें छेड़ेगा तो वह जवाब भी देंगे. वह अपना शो करेंगे और टैक्स देकर चले जाएंगे. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)
5.क्या है पूरा विवाद?
दिलजीत के अहमदाबाद कॉन्सर्ट से पहले चंडीगढ़ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पंडित राव धरेनवर ने उनके चार गाने जैसे- 'पटियाला पैग', 'पंज तारा', 'जे बिच्चों फीम लब्बिया' और 'जट्ट उत्ते फायर करदा' पर आपत्तियां जताते हुए कहा था कि ये गाने शराब के सेवन, नशे और गन कल्चर को बढ़ावा देते हैं इसलिए इनको परफॉर्म ना किया जाए. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)