2 . कोल्डप्ले बैंड पर उठाए सवाल

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अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हजारों की संख्या में फैंस थे. दिलजीत ने गाना गाने से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जमकर तारीफ की और कहा- ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है. यहां आकर गाने का सपना पूरा हो गया. स्टेज पर अपनी बात रखते हुए दिलजीत ने कहा- 'जब कोल्डप्ले का बैंड गाता है और उनके गाने में 'I am feeling drunk and high' जैसे शब्द आते हैं, तब किसी को परेशानी नहीं होती'. सिगर आगे कहते हैं कि 'उनको कोल्डप्ले का गाना पसंद है, लेकिन दिलजीत जब गाता है तो सबको परेशानी होती है'. (Image Credit: instagram/ teamdiljitglobal)