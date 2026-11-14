समंदर किनारे ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड यश संग की सगाई, खास कैप्शन के साथ शेयर की फोटोज

एंटरटेनमेंट
Ritika | Nov 14, 2026, 08:37 AM IST
1.ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड संग की सगाई
मशहूर सिंगर ध्वनि भानुशाली ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शुक्रवार ( 13 नवंबर 2026 ) को बॉयफ्रेंड यश भानुशाली संग सगाई की खूबसूरत फोटोज शेयर की हैं. फोटो का बैकग्राउंड इस खास पल को और भी ज्यादा बेहतरीन बना रहा है. दोनों काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)
2.फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग
फोटो में सनसेट का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है. पानी के किनारे खड़े दोनों एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. फोटो में ध्वनि ने अपना हाथ कैमरे की तरफ बढ़ाया हुआ है, जिसमें उनकी इंगेजमेंट रिंग साफ दिखाई दे रही है. यश उन्हें प्यार से गले लगाए हुए हैं. इन रोमांटिक फोटोज के जरिए सिंगर ने अपनी सगाई की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)
3.फोटोज के साथ खास कैप्शन
ध्वनि की सगाई की तस्वीर सामने आते ही फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. सिंगर ने इस खास फोटोज के साथ कैप्शन लिखा है 'मुझे जिंदगी भर के लिए अपना कपकेक मिल गया'. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद आ रहा है. ध्वनि भानुशाली ने कई सारे सुपरहिट गाने गाए हैं जैसे- 'वास्ते', 'ले जा रे', 'दिलबर', 'नयन', 'कोका', 'दुनिया', 'इशारे तेरे' और 'साइको सैयां'. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)
4.क्या करते हैं यश भानुशाली?
यश भानुशाली इंटेरप्रेन्योर हैं. वे भारत के गेमिंग और ईस्पोर्ट्स से भी जुड़े हैं. ध्वनि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की फेमस सिंगर्स में से एक हैं. 2018 में म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था. उनके गाने युवाओं के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. 'वास्ते' गाने को ऑनलाइन लाखों व्यूज मिलने के बाद ध्वनि ने धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाई. 2024 में 'कहां शुरू कहां खतम' से उन्होंने बॉलीवुड डेब्यू किया. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)
5.सेलिब्रिटी ने सगाई की दी बधाई
ध्वनि के फैंस के साथ-साथ कई सेलिब्रिटी ने भी फोटोज पर कमेंट करते हुए उन्हें सगाई की बधाई दी है. सिंगर प्रगति नागपाल और असीस कौर ने कमेंट्स में ध्वनि को बधाई दी और साथ में रेड हार्ट इमोजी भी. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)