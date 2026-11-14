समंदर किनारे ध्वनि भानुशाली ने बॉयफ्रेंड यश संग की सगाई, खास कैप्शन के साथ शेयर की फोटोज

2 . फ्लॉन्ट की इंगेजमेंट रिंग

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फोटो में सनसेट का खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है. पानी के किनारे खड़े दोनों एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते नजर आ रहे हैं. फोटो में ध्वनि ने अपना हाथ कैमरे की तरफ बढ़ाया हुआ है, जिसमें उनकी इंगेजमेंट रिंग साफ दिखाई दे रही है. यश उन्हें प्यार से गले लगाए हुए हैं. इन रोमांटिक फोटोज के जरिए सिंगर ने अपनी सगाई की खुशखबरी फैंस के साथ शेयर की है. (Image Credit: instagram/ dhvanibhanushali22)