'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

4 . दोनों फिल्मों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर

आंकड़ों की तुलना करें तो 'धुरंधर' ने अपने तीसरे हफ्ते के अंत में जो कमाई की है, वह नई फिल्म के पहले दिन की कुल कमाई से कहीं अधिक है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'धुरंधर' का 'वर्ड ऑफ माउथ' इतना प्रबल है कि लोग पुरानी फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, बजाए इसके कि वे किसी नई औसत फिल्म पर पैसा खर्च करें.