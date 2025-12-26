FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

CAT 2025 में नहीं ला पाए बढ़िया स्कोर? जानें अब मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए आपके पास क्या हैं विकल्प

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

PM Modi: 'वीर बाल दिवस' समारोह के लिए भारत मंडपम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, जानें कब शुरू होगा ये कार्यक्रम

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला 

Cough Relief: खांसी-गले की खराश से तुरंत मिलेगी राहत, शहद में इस तरह मिलाकर खाएं ये मसाला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह

HomePhotos

एंटरटेनमेंट

'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

TMMTMTTM Vs Dhurandhar BO: बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' का दबदबा कायम है. 21 दिन पुरानी होने के बावजूद इसने नई रिलीज 'तू मेरी मैं तेरा...' को कमाई के मामले में पछाड़ दिया है, जिसकी शुरुआत काफी धीमी रही.

Pragya Bharti | Dec 26, 2025, 12:33 PM IST

1.TMMTMTTM Vs Dhurandhar Collection

TMMTMTTM Vs Dhurandhar Collection
1

सिनेमाघरों में इन दिनों आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' एक ऐसी सुनामी बनी हुई है, जिसे रोकना किसी भी नई फिल्म के लिए चुनौती साबित हो रहा है. बॉक्स ऑफिस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 21 दिन पहले रिलीज हुई 'धुरंधर' का क्रेज अब भी बरकरार है, जबकि इस शुक्रवार रिलीज हुई नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' अपनी ओपनिंग में संघर्ष करती नजर आई.

Advertisement

2.कैसी रही 'तू मेरी मैं तेरा...' की शुरुआत?

कैसी रही 'तू मेरी मैं तेरा...' की शुरुआत?
2

नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन का कलेक्शन निराशाजनक रहा. फिल्म की शुरुआत काफी धीमी हुई और मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी (दर्शकों की संख्या) काफी कम रही. 'धुरंधर' की तुलना में इस फिल्म की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर देखा गया है.

3.'धुरंधर' की ऐतिहासिक पकड़

'धुरंधर' की ऐतिहासिक पकड़
3

आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने अपने तीसरे गुरुवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ दिखाई. फिल्म ने रिलीज के 21वें दिन भी करोड़ों में कमाई की है, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. फिल्म के कंटेंट और एक्शन को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि इसकी स्क्रीन काउंट कम होने के बावजूद शोज हाउसफुल जा रहे हैं.

4.दोनों फिल्मों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर

दोनों फिल्मों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर
4

आंकड़ों की तुलना करें तो 'धुरंधर' ने अपने तीसरे हफ्ते के अंत में जो कमाई की है, वह नई फिल्म के पहले दिन की कुल कमाई से कहीं अधिक है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'धुरंधर' का 'वर्ड ऑफ माउथ' इतना प्रबल है कि लोग पुरानी फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, बजाए इसके कि वे किसी नई औसत फिल्म पर पैसा खर्च करें.

TRENDING NOW

5.क्यों पिछड़ गई नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...'?

क्यों पिछड़ गई नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...'?
5

'तू मेरी मैं तेरा...' के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण फिल्म का कमजोर प्रमोशन और 'धुरंधर' के साथ क्लैश माना जा रहा है. एक तरफ जहां 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह जैसे कलाकारों का दमदार अभिनय और आदित्य धर का बेहतरीन निर्देशन है, वहीं दूसरी तरफ नई फिल्म की कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही.
 

6.स्क्रीन्स का खेल

स्क्रीन्स का खेल
6

देशभर के मल्टीप्लेक्स में 'धुरंधर' को अभी भी प्रमुखता दी जा रही है. प्राइम टाइम के शोज 'धुरंधर' के पास हैं, जबकि नई रिलीज को सुबह या देर रात के स्लॉट मिले हैं. यह दर्शाता है कि प्रदर्शकों को भी पुरानी फिल्म की कमाई पर ज्यादा भरोसा है.

7.'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए आने वाले दिनों की चुनौती

'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए आने वाले दिनों की चुनौती
7

आने वाले वीकेंड में 'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए राह और कठिन होने वाली है. यदि शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल नहीं आया, तो इसका बॉक्स ऑफिस सफर जल्द ही सिमट सकता है. वहीं, 'धुरंधर' अब नए रिकॉर्ड्स बनाने की ओर अग्रसर है.

8.सिनेमा पर 'धुरंधर' का राज

सिनेमा पर 'धुरंधर' का राज
8

फिलहाल बॉक्स ऑफिस का गणित साफ है कि दर्शकों को अच्छी कहानी और दमदार मेकिंग चाहिए. 'धुरंधर' ने यह साबित कर दिया है कि अगर फिल्म में दम हो, तो वह हफ्तों तक नई रिलीज होने वाली फिल्मों को कड़ी टक्कर दे सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
AlHind Air के मालिक ने इस यूनिवर्सिटी से ली है अनोखी डिग्री, जानें टिकट बुकिंग से कैसे शुरू हुई थी Mohammed Haris T की बिजनेस जर्नी
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
क्या है डार्क शॉवरिंग ट्रेंड? लाइट बंद करके नहाना क्यों पसंद कर रहे हैं लोग, जानिए वजह
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Horror series:8 एपिसोड की ऐसी भयानक डरावनी सीरीज, जिसे देखने के बाद आंख बंद करते ही होगा अजीब सा एहसास
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
Train Fare Hike: पहले के मुकाबले कितना बढ़ गया ट्रेन का किराया, लंबी यात्रा करने वालों को कितने रुपये का पड़ेगा टिकट
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Dosh: बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
बच्चे के​ झिझकने से लेकर पढ़ाई न करने की वजह हो सकता है बुधदोष, ये उपाय करते ही दिखेगा असर
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
MORE
Advertisement