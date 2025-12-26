'धुरंधर' की दहाड़ के सामने बेदम हुई 'तू मेरी मैं तेरा...', दोनों के पहले दिन का कलेक्शन देख चकरा जाएगा सिर

एमपी के सिवनी से हैरान करने वाला मामला, 22 लड़कियों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप, लड़कियों को दर्द और अकड़न की शिकायत | जयपुर- चौमूं में हिंदू संगठनों ने पुलिस पर हुई पत्थरबाजी के खिलाफ किया प्रदर्शन, पत्थरबाजों पर बुलडोजर एक्शन की मांग | जमानत के खिलाफ , उन्नाव रेप केस: कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने का विरोध, जनवादी महिला समिति ने दिल्ली HC के बाहर किया प्रदर्शन
एंटरटेनमेंट
Pragya Bharti | Dec 26, 2025, 12:33 PM IST
1.TMMTMTTM Vs Dhurandhar Collection
सिनेमाघरों में इन दिनों आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' एक ऐसी सुनामी बनी हुई है, जिसे रोकना किसी भी नई फिल्म के लिए चुनौती साबित हो रहा है. बॉक्स ऑफिस के ताजा आंकड़े बताते हैं कि 21 दिन पहले रिलीज हुई 'धुरंधर' का क्रेज अब भी बरकरार है, जबकि इस शुक्रवार रिलीज हुई नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' अपनी ओपनिंग में संघर्ष करती नजर आई.
2.कैसी रही 'तू मेरी मैं तेरा...' की शुरुआत?
नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' से मेकर्स को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन पहले दिन का कलेक्शन निराशाजनक रहा. फिल्म की शुरुआत काफी धीमी हुई और मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी (दर्शकों की संख्या) काफी कम रही. 'धुरंधर' की तुलना में इस फिल्म की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर देखा गया है.
3.'धुरंधर' की ऐतिहासिक पकड़
आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर' ने अपने तीसरे गुरुवार को भी बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ दिखाई. फिल्म ने रिलीज के 21वें दिन भी करोड़ों में कमाई की है, जो किसी भी ब्लॉकबस्टर फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. फिल्म के कंटेंट और एक्शन को दर्शकों का इतना प्यार मिल रहा है कि इसकी स्क्रीन काउंट कम होने के बावजूद शोज हाउसफुल जा रहे हैं.
4.दोनों फिल्मों के कलेक्शन में जमीन-आसमान का अंतर
आंकड़ों की तुलना करें तो 'धुरंधर' ने अपने तीसरे हफ्ते के अंत में जो कमाई की है, वह नई फिल्म के पहले दिन की कुल कमाई से कहीं अधिक है. ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि 'धुरंधर' का 'वर्ड ऑफ माउथ' इतना प्रबल है कि लोग पुरानी फिल्म को दोबारा देखना पसंद कर रहे हैं, बजाए इसके कि वे किसी नई औसत फिल्म पर पैसा खर्च करें.
5.क्यों पिछड़ गई नई फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा...'?
'तू मेरी मैं तेरा...' के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण फिल्म का कमजोर प्रमोशन और 'धुरंधर' के साथ क्लैश माना जा रहा है. एक तरफ जहां 'धुरंधर' में अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह जैसे कलाकारों का दमदार अभिनय और आदित्य धर का बेहतरीन निर्देशन है, वहीं दूसरी तरफ नई फिल्म की कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में नाकाम रही.
6.स्क्रीन्स का खेल
देशभर के मल्टीप्लेक्स में 'धुरंधर' को अभी भी प्रमुखता दी जा रही है. प्राइम टाइम के शोज 'धुरंधर' के पास हैं, जबकि नई रिलीज को सुबह या देर रात के स्लॉट मिले हैं. यह दर्शाता है कि प्रदर्शकों को भी पुरानी फिल्म की कमाई पर ज्यादा भरोसा है.
7.'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए आने वाले दिनों की चुनौती
आने वाले वीकेंड में 'तू मेरी मैं तेरा...' के लिए राह और कठिन होने वाली है. यदि शनिवार और रविवार को फिल्म की कमाई में भारी उछाल नहीं आया, तो इसका बॉक्स ऑफिस सफर जल्द ही सिमट सकता है. वहीं, 'धुरंधर' अब नए रिकॉर्ड्स बनाने की ओर अग्रसर है.
8.सिनेमा पर 'धुरंधर' का राज
फिलहाल बॉक्स ऑफिस का गणित साफ है कि दर्शकों को अच्छी कहानी और दमदार मेकिंग चाहिए. 'धुरंधर' ने यह साबित कर दिया है कि अगर फिल्म में दम हो, तो वह हफ्तों तक नई रिलीज होने वाली फिल्मों को कड़ी टक्कर दे सकती है.
